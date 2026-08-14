AgentTank 今日价格

AgentTank (TANK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 TANK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TANK。

AgentTank 目前市值在 $ 33,062 排名第 #-，流通供应量为 999.72M TANK。过去 24 小时内，TANK 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.04527386，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TANK 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +5.95%。过去一天，总交易量达到 --。

AgentTank（TANK）市场信息

市值 $ 33.06K$ 33.06K $ 33.06K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 33.06K$ 33.06K $ 33.06K 流通量 999.72M 999.72M 999.72M 总供应量 999,722,937.351599 999,722,937.351599 999,722,937.351599

AgentTank 的当前市值为 $ 33.06K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TANK 的流通量为 999.72M，总供应量是 999722937.351599，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 33.06K。