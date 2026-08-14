AgentOS 今日价格

AgentOS (AGENTOS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 15.68%。当前 AGENTOS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AGENTOS。

AgentOS 目前市值在 $ 224,666 排名第 #-，流通供应量为 100.00B AGENTOS。过去 24 小时内，AGENTOS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AGENTOS 在过去一小时内波动了 -0.20%，过去7 天内波动了 +30.92%。过去一天，总交易量达到 --。

AgentOS（AGENTOS）市场信息

市值 $ 224.67K$ 224.67K $ 224.67K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 224.67K$ 224.67K $ 224.67K 流通量 100.00B 100.00B 100.00B 总供应量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

AgentOS 的当前市值为 $ 224.67K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AGENTOS 的流通量为 100.00B，总供应量是 100000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 224.67K。