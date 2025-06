什么是Agent Virtual Machine (AVM)

VM (Agent Virtual Machine) is the runtime layer for the agent economy: a secure, scalable compute protocol that turns agent outputs into real-world execution. It bridges large language models (LLMs) and code execution, allowing agents to autonomously run scripts, process data, and interact with systems without infrastructure overhead. Powered by MCP, it enables trustless, high-throughput code execution with zero DevOps.

Agent Virtual Machine(AVM)代币经济

了解 Agent Virtual Machine(AVM)的代币经济,有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制,代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 AVM 代币的完整经济学!