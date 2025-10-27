Agent DORA（AD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00167666$ 0.00167666 $ 0.00167666 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.21% 涨跌幅（1D） +1.72% 漲跌幅（7D） +1.66% 漲跌幅（7D） +1.66%

Agent DORA（AD）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，AD 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。AD 的历史最高价为 $ 0.00167666，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，AD 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.21%，过去 24 小时内变动为 +1.72%，过去 7 天内累计变动为 +1.66%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Agent DORA（AD）市场信息

市值 $ 12.06K$ 12.06K $ 12.06K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 12.06K$ 12.06K $ 12.06K 流通量 999.40M 999.40M 999.40M 总供应量 999,400,777.706732 999,400,777.706732 999,400,777.706732

Agent DORA 的当前市值为 $ 12.06K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AD 的流通量为 999.40M，总供应量是 999400777.706732，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.06K。