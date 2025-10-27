Agent Daredevil（DARE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00043128 $ 0.00043128 $ 0.00043128 24H最低价 $ 0.00064112 $ 0.00064112 $ 0.00064112 24H最高价 24H最低价 $ 0.00043128$ 0.00043128 $ 0.00043128 24H最高价 $ 0.00064112$ 0.00064112 $ 0.00064112 历史最高 $ 0.00080996$ 0.00080996 $ 0.00080996 最低价 $ 0.00007769$ 0.00007769 $ 0.00007769 涨跌幅（1H） +6.51% 涨跌幅（1D） +24.28% 漲跌幅（7D） +233.08% 漲跌幅（7D） +233.08%

Agent Daredevil（DARE）当前实时价格为 $0.0005953。过去 24 小时内，DARE 的交易价格在 $ 0.00043128 至 $ 0.00064112 之间波动，市场活跃度显著。DARE 的历史最高价为 $ 0.00080996，历史最低价为 $ 0.00007769。

从短期表现来看，DARE 在过去 1 小时内的价格变动为 +6.51%，过去 24 小时内变动为 +24.28%，过去 7 天内累计变动为 +233.08%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Agent Daredevil（DARE）市场信息

市值 $ 339.80K$ 339.80K $ 339.80K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 641.13K$ 641.13K $ 641.13K 流通量 530.00M 530.00M 530.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Agent Daredevil 的当前市值为 $ 339.80K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DARE 的流通量为 530.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 641.13K。