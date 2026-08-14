Agartha 今日价格

Agartha (AGARTHA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.62%。当前 AGARTHA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AGARTHA。

Agartha 目前市值在 $ 40,540 排名第 #-，流通供应量为 999.73M AGARTHA。过去 24 小时内，AGARTHA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AGARTHA 在过去一小时内波动了 +0.03%，过去7 天内波动了 +13.42%。过去一天，总交易量达到 --。

Agartha（AGARTHA）市场信息

市值 $ 40.54K$ 40.54K $ 40.54K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 40.54K$ 40.54K $ 40.54K 流通量 999.73M 999.73M 999.73M 总供应量 999,734,575.066874 999,734,575.066874 999,734,575.066874

Agartha 的当前市值为 $ 40.54K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AGARTHA 的流通量为 999.73M，总供应量是 999734575.066874，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 40.54K。