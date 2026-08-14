Afroman 今日价格

Afroman (FRO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.80%。当前 FRO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FRO。

Afroman 目前市值在 $ 83,945 排名第 #-，流通供应量为 999.14M FRO。过去 24 小时内，FRO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FRO 在过去一小时内波动了 -0.14%，过去7 天内波动了 -10.19%。过去一天，总交易量达到 --。

Afroman（FRO）市场信息

市值 $ 83.95K$ 83.95K $ 83.95K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 83.95K$ 83.95K $ 83.95K 流通量 999.14M 999.14M 999.14M 总供应量 999,139,737.385326 999,139,737.385326 999,139,737.385326

Afroman 的当前市值为 $ 83.95K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FRO 的流通量为 999.14M，总供应量是 999139737.385326，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 83.95K。