Aborean 今日价格

Aborean (ABX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 8.28%。当前 ABX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ABX。

Aborean 目前市值在 $ 94,111 排名第 #-，流通供应量为 305.22M ABX。过去 24 小时内，ABX 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.158426，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ABX 在过去一小时内波动了 -2.35%，过去7 天内波动了 -24.83%。过去一天，总交易量达到 $ 1.33K。

Aborean（ABX）市场信息

市值 $ 94.11K$ 94.11K $ 94.11K 成交量（24H） $ 1.33K$ 1.33K $ 1.33K 完全稀释市值 $ 344.96K$ 344.96K $ 344.96K 流通量 305.22M 305.22M 305.22M 总供应量 1,118,792,737.472889 1,118,792,737.472889 1,118,792,737.472889

Aborean 的当前市值为 $ 94.11K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.33K。ABX 的流通量为 305.22M，总供应量是 1118792737.472889，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 344.96K。