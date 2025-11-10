Boundless 是一个通用的、无需许可的零知识网络，将零知识证明的威力带到每条链上。它由 RISC-V zkVM 和一种名为可验证工作量证明 (PoVW) 的新型专利加密原语提供支持，该原语使用协议的原生代币零知识币 ($ZKC) 激励去中心化的零知识矿工网络。Boundless 的技术由 RISC Zero 开发和发布，RISC Zero 是首个 RISC-V zkVM 的创新者；它提供可扩展的零知识证明，以满足 web3 对来自 Layer1、L2、桥接器、DeFi 应用等平台的零知识证明日益增长的需求。