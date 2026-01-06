Wrapped eETH实时价格 (WEETH)
Wrapped eETH (WEETH) 今日实时价格为 $ 3,216.15，过去 24 小时内变化了 0.19%。当前 WEETH 兑 USD 的汇率为 $ 3,216.15 每 WEETH。
Wrapped eETH 目前市值在 $ 9.70B 排名第 #8756，流通供应量为 3.02M WEETH。过去 24 小时内，WEETH 的交易价格在 $ 3,186.17（低点）和 $ 3,265.16（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 5,298.907072826084，而历史最低价为 $ 1,500.4746650708223。
短期表现方面，WEETH 在过去一小时内波动了 +0.57%，过去7 天内波动了 -10.79%。过去一天，总交易量达到 $ 9.09K。
No.8756
ETH
Wrapped eETH 的当前市值为 $ 9.70B, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.09K。WEETH 的流通量为 3.02M，总供应量是 3017001.12969617，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.70B。
+0.57%
+0.19%
-10.79%
-10.79%
跟踪 Wrapped eETH 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +6.0991
|+0.19%
|30天
|$ +21.82
|+0.68%
|60天
|$ +716.15
|+28.64%
|90天
|$ +716.15
|+28.64%
今天，WEETH 记录了 $ +6.0991 (+0.19%) 的变化，反映了其最新的市场活动。
在过去 30 天内，价格变动了 $ +21.82 (+0.68%)，显示了该代币在短期内的表现。
将视图扩展到 60 天，WEETH 的变化为 $ +716.15 (+28.64%)，从而更广泛地了解其表现。
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +716.15 (+28.64%)，从而深入了解了代币的长期走势。
想解锁 Wrapped eETH（WEETH）的全部历史价格和价格走势吗？
立即查看 Wrapped eETH 价格历史页面
人工智能驱动的洞察，分析 Wrapped eETH 的最新价格走势、交易量趋势和市场情绪指标，提供实时更新，以识别交易机会并支持明智的决策。
在 2040 年，Wrapped eETH 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
准备好开始使用 Wrapped eETH 了吗？在 MEXC 购买 WEETH 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Wrapped eETH 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Wrapped eETH (WEETH) 购买之旅。
拥有 Wrapped eETH 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。
在 MEXC 上购买 Wrapped eETH (WEETH) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。
查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費
除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！
weETH 是以太坊上首个原生流动性质押代币。
要更深入地了解 Wrapped eETH，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：
|时间 (UTC+8)
|类型
|资讯
|01-22 19:16:51
|行业动态
明日超21亿美元加密货币期权到期，BTC最大痛点9.2万美元
|01-22 13:05:02
|行业动态
昨日美国现货以太坊ETF净流出2.87亿美元，连续两个交易日净流出
|01-22 12:06:30
|行业动态
比特币充币情绪加剧，过去24小时CEX净流入7,111.20枚BTC
|01-20 22:09:49
|行业动态
现货黄金短线拉升，突破4740美元/盎司，续创新高
|01-20 13:14:57
|行业动态
特朗普发表对欧关税言论，黄金突破新高，比特币短时下跌
|01-19 16:31:41
|行业动态
隐私板块现接力行情，DUSK单日涨超120%
使用杠杆做多或做空 WEETH。在 MEXC 上探索 WEETHUSDT 合约交易，把握市场波动机会。
探索现货和合约市场，查看 Wrapped eETH 的实时价格、交易量，并直接进行交易。
MEXC 上提供市场数据的顶级加密货币
目前热门备受市场关注的加密货币
今日加密货币上涨榜单
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
数量
1 WEETH = 3,216.15 USD