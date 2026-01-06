Wrapped eETH 今日价格

Wrapped eETH (WEETH) 今日实时价格为 $ 3,216.15，过去 24 小时内变化了 0.19%。当前 WEETH 兑 USD 的汇率为 $ 3,216.15 每 WEETH。

Wrapped eETH 目前市值在 $ 9.70B 排名第 #8756，流通供应量为 3.02M WEETH。过去 24 小时内，WEETH 的交易价格在 $ 3,186.17（低点）和 $ 3,265.16（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 5,298.907072826084，而历史最低价为 $ 1,500.4746650708223。

短期表现方面，WEETH 在过去一小时内波动了 +0.57%，过去7 天内波动了 -10.79%。过去一天，总交易量达到 $ 9.09K。

Wrapped eETH（WEETH）市场信息

排名 No.8756 市值 $ 9.70B$ 9.70B $ 9.70B 成交量（24H） $ 9.09K$ 9.09K $ 9.09K 完全稀释市值 $ 9.70B$ 9.70B $ 9.70B 流通量 3.02M 3.02M 3.02M 总供应量 3,017,001.12969617 3,017,001.12969617 3,017,001.12969617 所属公链 ETH

