Wrapped eETH 当前实时价格为 3,216.15 USD。WEETH 市值为 9,703,128,183.2723371455 USD。追踪WEETH 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

Wrapped eETH实时价格 (WEETH)

1 WEETH 兑换为 USD 的实时价格：

$3,216.15
+0.19%1D
USD
Wrapped eETH (WEETH) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-01-25 03:15:58 (UTC+8)

Wrapped eETH 今日价格

Wrapped eETH (WEETH) 今日实时价格为 $ 3,216.15，过去 24 小时内变化了 0.19%。当前 WEETH 兑 USD 的汇率为 $ 3,216.15 每 WEETH。

Wrapped eETH 目前市值在 $ 9.70B 排名第 #8756，流通供应量为 3.02M WEETH。过去 24 小时内，WEETH 的交易价格在 $ 3,186.17（低点）和 $ 3,265.16（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 5,298.907072826084，而历史最低价为 $ 1,500.4746650708223

短期表现方面，WEETH 在过去一小时内波动了 +0.57%，过去7 天内波动了 -10.79%。过去一天，总交易量达到 $ 9.09K

Wrapped eETH（WEETH）市场信息

No.8756

$ 9.70B
$ 9.09K
$ 9.70B
3.02M
3,017,001.12969617
ETH

Wrapped eETH 的当前市值为 $ 9.70B, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.09K。WEETH 的流通量为 3.02M，总供应量是 3017001.12969617，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.70B

Wrapped eETH 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 3,186.17
24H最低价
$ 3,265.16
24H最高价

$ 3,186.17
$ 3,265.16
$ 5,298.907072826084
$ 1,500.4746650708223
+0.57%

+0.19%

-10.79%

-10.79%

Wrapped eETH（WEETH）价格历史 USD

跟踪 Wrapped eETH 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +6.0991+0.19%
30天$ +21.82+0.68%
60天$ +716.15+28.64%
90天$ +716.15+28.64%
Wrapped eETH 今日价格变化

今天，WEETH 记录了 $ +6.0991 (+0.19%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Wrapped eETH 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +21.82 (+0.68%)，显示了该代币在短期内的表现。

Wrapped eETH 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，WEETH 的变化为 $ +716.15 (+28.64%)，从而更广泛地了解其表现。

Wrapped eETH 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +716.15 (+28.64%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Wrapped eETH（WEETH）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Wrapped eETH 价格历史页面

Wrapped eETH 的人工智能每日分析

人工智能驱动的洞察，分析 Wrapped eETH 的最新价格走势、交易量趋势和市场情绪指标，提供实时更新，以识别交易机会并支持明智的决策。

哪些因素影响 Wrapped eETH 的价格？

WEETH的价格受以下几个关键因素影响：

1. 以太坊质押需求——ETH质押活动增加会提升WEETH的实用性。
2. ETH价格波动——WEETH closely追踪以太坊的价值。
3. 质押奖励/收益率——更高的奖励使WEETH更具吸引力。
4. DeFi集成——更多协议接受WEETH将推动需求增长。
5. 市场对流动性质押代币的情绪。
6. 影响质押的监管动态。
7. 其他流动性质押衍生品的竞争。
8. 整体加密货币市场状况及机构采用情况。

为什么人们想知道 Wrapped eETH 今天的价格？

人们想了解今日Wrapped eETH（WEETH）的价格，主要有以下几个原因：

1. 交易决策——活跃交易者需要实时价格，以便在最佳时机买入或卖出。
2. 投资组合跟踪——投资者需监控其持仓资产的价值与表现。
3. 市场分析——价格数据有助于识别趋势与模式。
4. DeFi活动——WEETH被用于去中心化金融协议中，这些协议需要准确的定价信息。
5. 投资时机——了解当前价格有助于确定入场与离场的时机。

Wrapped eETH 的价格预测

Wrapped eETH（WEETH）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，WEETH 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Wrapped eETH (WEETH) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Wrapped eETH 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

想知道 Wrapped eETH 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Wrapped eETH 价格预测,访问我们的价格预测页面,查看 WEETH 2026–2027 年价格的预测。

什么是Wrapped eETH (WEETH)

weETH 是以太坊上首个原生流动性质押代币。

Wrapped eETH资源

要更深入地了解 Wrapped eETH，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Wrapped eETH网站
区块查询

人们还问：关于Wrapped eETH的其他问题

页面数据最近更新时间：2026-01-25 03:15:58 (UTC+8)

Wrapped eETH（WEETH）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
01-22 19:16:51行业动态
明日超21亿美元加密货币期权到期，BTC最大痛点9.2万美元
01-22 13:05:02行业动态
昨日美国现货以太坊ETF净流出2.87亿美元，连续两个交易日净流出
01-22 12:06:30行业动态
比特币充币情绪加剧，过去24小时CEX净流入7,111.20枚BTC
01-20 22:09:49行业动态
现货黄金短线拉升，突破4740美元/盎司，续创新高
01-20 13:14:57行业动态
特朗普发表对欧关税言论，黄金突破新高，比特币短时下跌
01-19 16:31:41行业动态
隐私板块现接力行情，DUSK单日涨超120%

Wrapped eETH 热门新闻

Arbitrum DAO将 weETH 纳入财库管理策略

Arbitrum DAO将 weETH 纳入财库管理策略

January 6, 2026
白银突破101美元，单一投资者控制全球供应量的1.5%

白银突破101美元，单一投资者控制全球供应量的1.5%

January 25, 2026
Solana 维持在 $127 附近,但分析师警告存在跌破风险

Solana 维持在 $127 附近,但分析师警告存在跌破风险

January 25, 2026
探索有关 Wrapped eETH 的更多信息

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

WEETH 兑 USD 计算器

