TRWA 当前实时价格为 0.00435 USD。跟踪 TRWA 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 TRWA 价格趋势。TRWA 当前实时价格为 0.00435 USD。跟踪 TRWA 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 TRWA 价格趋势。

更多关于 TRWA

TRWA 价格信息

TRWA 白皮书

TRWA 币种官网

TRWA 代币经济

TRWA 价格预测

TRWA 价格历史

TRWA 购买指南

TRWA 兑换法币计算

TRWA 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

TRWA 图标

TRWA实时价格 (TRWA)

1 TRWA 兑换为 USD 的实时价格：

$0.004348
$0.004348$0.004348
-5.45%1D
USD
TRWA (TRWA) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:46:02 (UTC+8)

TRWA（TRWA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.004314
$ 0.004314$ 0.004314
24H最低价
$ 0.004741
$ 0.004741$ 0.004741
24H最高价

$ 0.004314
$ 0.004314$ 0.004314

$ 0.004741
$ 0.004741$ 0.004741

$ 0.020769324352142213
$ 0.020769324352142213$ 0.020769324352142213

$ 0.000074877740838432
$ 0.000074877740838432$ 0.000074877740838432

-1.03%

-5.45%

-19.51%

-19.51%

TRWA（TRWA）当前实时价格为 $ 0.00435。过去 24 小时内，TRWA 的交易价格在 $ 0.004314$ 0.004741 之间波动，市场活跃度显著。TRWA 的历史最高价为 $ 0.020769324352142213，历史最低价为 $ 0.000074877740838432

从短期表现来看，TRWA 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.03%，过去 24 小时内变动为 -5.45%，过去 7 天内累计变动为 -19.51%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

TRWA（TRWA）市场信息

No.678

$ 30.46M
$ 30.46M$ 30.46M

$ 88.39K
$ 88.39K$ 88.39K

$ 43.50M
$ 43.50M$ 43.50M

7.00B
7.00B 7.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

70.02%

ETH

TRWA 的当前市值为 $ 30.46M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 88.39K。TRWA 的流通量为 7.00B，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 43.50M

TRWA（TRWA）价格历史 USD

跟踪 TRWA 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00025063-5.45%
30天$ -0.0039-47.28%
60天$ -0.006244-58.94%
90天$ -0.002638-37.76%
TRWA 今日价格变化

今天，TRWA 记录了 $ -0.00025063 (-5.45%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

TRWA 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0039 (-47.28%)，显示了该代币在短期内的表现。

TRWA 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，TRWA 的变化为 $ -0.006244 (-58.94%)，从而更广泛地了解其表现。

TRWA 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.002638 (-37.76%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 TRWA（TRWA）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 TRWA 价格历史页面

什么是TRWA (TRWA)

TRWA 是一个基于以太坊链的代币项目，其名称可能来自某个战略计划或核心愿景的缩写。

TRWA在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 TRWA 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 TRWA 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 TRWA 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 TRWA 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

TRWA 价格预测 (USD)

TRWA（TRWA）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 TRWA（TRWA）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 TRWA 的长期和短期价格预测。

现在就查看 TRWA 价格预测

TRWA（TRWA）代币经济

了解 TRWA（TRWA）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 TRWA 代币的完整经济学

如何购买TRWA (TRWA)

正在寻找如何购买 TRWA？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买TRWA。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

TRWA 兑换为当地货币

1 TRWA（TRWA） to VND
114.47025
1 TRWA（TRWA） to AUD
A$0.006612
1 TRWA（TRWA） to GBP
0.0032625
1 TRWA（TRWA） to EUR
0.0036975
1 TRWA（TRWA） to USD
$0.00435
1 TRWA（TRWA） to MYR
RM0.018357
1 TRWA（TRWA） to TRY
0.1827435
1 TRWA（TRWA） to JPY
¥0.66555
1 TRWA（TRWA） to ARS
ARS$6.4731915
1 TRWA（TRWA） to RUB
0.3462165
1 TRWA（TRWA） to INR
0.3820605
1 TRWA（TRWA） to IDR
Rp72.499971
1 TRWA（TRWA） to PHP
0.255432
1 TRWA（TRWA） to EGP
￡E.0.2065815
1 TRWA（TRWA） to BRL
R$0.023403
1 TRWA（TRWA） to CAD
C$0.0060465
1 TRWA（TRWA） to BDT
0.5322225
1 TRWA（TRWA） to NGN
6.341082
1 TRWA（TRWA） to COP
$16.860426
1 TRWA（TRWA） to ZAR
R.0.07482
1 TRWA（TRWA） to UAH
0.1826565
1 TRWA（TRWA） to TZS
T.Sh.10.767294
1 TRWA（TRWA） to VES
Bs0.9222
1 TRWA（TRWA） to CLP
$4.0977
1 TRWA（TRWA） to PKR
Rs1.230528
1 TRWA（TRWA） to KZT
2.3386905
1 TRWA（TRWA） to THB
฿0.1419405
1 TRWA（TRWA） to TWD
NT$0.134154
1 TRWA（TRWA） to AED
د.إ0.0159645
1 TRWA（TRWA） to CHF
Fr0.0034365
1 TRWA（TRWA） to HKD
HK$0.033756
1 TRWA（TRWA） to AMD
֏1.662831
1 TRWA（TRWA） to MAD
.د.م0.0400635
1 TRWA（TRWA） to MXN
$0.08004
1 TRWA（TRWA） to SAR
ريال0.0163125
1 TRWA（TRWA） to ETB
Br0.664419
1 TRWA（TRWA） to KES
KSh0.5607585
1 TRWA（TRWA） to JOD
د.أ0.00308415
1 TRWA（TRWA） to PLN
0.015834
1 TRWA（TRWA） to RON
лв0.0190095
1 TRWA（TRWA） to SEK
kr0.040803
1 TRWA（TRWA） to BGN
лв0.007308
1 TRWA（TRWA） to HUF
Ft1.4582505
1 TRWA（TRWA） to CZK
0.0908715
1 TRWA（TRWA） to KWD
د.ك0.0013311
1 TRWA（TRWA） to ILS
0.014268
1 TRWA（TRWA） to BOB
Bs0.030015
1 TRWA（TRWA） to AZN
0.007395
1 TRWA（TRWA） to TJS
SM0.0404985
1 TRWA（TRWA） to GEL
0.0117885
1 TRWA（TRWA） to AOA
Kz3.9798585
1 TRWA（TRWA） to BHD
.د.ب0.0016356
1 TRWA（TRWA） to BMD
$0.00435
1 TRWA（TRWA） to DKK
kr0.027927
1 TRWA（TRWA） to HNL
L0.114057
1 TRWA（TRWA） to MUR
0.198012
1 TRWA（TRWA） to NAD
$0.0752985
1 TRWA（TRWA） to NOK
kr0.0435
1 TRWA（TRWA） to NZD
$0.0075255
1 TRWA（TRWA） to PAB
B/.0.00435
1 TRWA（TRWA） to PGK
K0.0184875
1 TRWA（TRWA） to QAR
ر.ق0.015834
1 TRWA（TRWA） to RSD
дин.0.4387845
1 TRWA（TRWA） to UZS
soʻm52.4096265
1 TRWA（TRWA） to ALL
L0.3614415
1 TRWA（TRWA） to ANG
ƒ0.0077865
1 TRWA（TRWA） to AWG
ƒ0.0077865
1 TRWA（TRWA） to BBD
$0.0087
1 TRWA（TRWA） to BAM
KM0.007308
1 TRWA（TRWA） to BIF
Fr12.82815
1 TRWA（TRWA） to BND
$0.0056115
1 TRWA（TRWA） to BSD
$0.00435
1 TRWA（TRWA） to JMD
$0.6967395
1 TRWA（TRWA） to KHR
17.5402875
1 TRWA（TRWA） to KMF
Fr1.8444
1 TRWA（TRWA） to LAK
94.5652155
1 TRWA（TRWA） to LKR
රු1.319355
1 TRWA（TRWA） to MDL
L0.0742545
1 TRWA（TRWA） to MGA
Ar19.683228
1 TRWA（TRWA） to MOP
P0.0347565
1 TRWA（TRWA） to MVR
0.066555
1 TRWA（TRWA） to MWK
MK7.538985
1 TRWA（TRWA） to MZN
MT0.277965
1 TRWA（TRWA） to NPR
रु0.6100005
1 TRWA（TRWA） to PYG
30.8502
1 TRWA（TRWA） to RWF
Fr6.30315
1 TRWA（TRWA） to SBD
$0.035844
1 TRWA（TRWA） to SCR
0.060465
1 TRWA（TRWA） to SRD
$0.1728255
1 TRWA（TRWA） to SVC
$0.0379755
1 TRWA（TRWA） to SZL
L0.0752985
1 TRWA（TRWA） to TMT
m0.0152685
1 TRWA（TRWA） to TND
د.ت0.01275855
1 TRWA（TRWA） to TTD
$0.029493
1 TRWA（TRWA） to UGX
Sh15.1032
1 TRWA（TRWA） to XAF
Fr2.4534
1 TRWA（TRWA） to XCD
$0.011745
1 TRWA（TRWA） to XOF
Fr2.4534
1 TRWA（TRWA） to XPF
Fr0.4437
1 TRWA（TRWA） to BWP
P0.062031
1 TRWA（TRWA） to BZD
$0.0087
1 TRWA（TRWA） to CVE
$0.412902
1 TRWA（TRWA） to DJF
Fr0.76995
1 TRWA（TRWA） to DOP
$0.2784
1 TRWA（TRWA） to DZD
د.ج0.5661525
1 TRWA（TRWA） to FJD
$0.0098745
1 TRWA（TRWA） to GNF
Fr37.82325
1 TRWA（TRWA） to GTQ
Q0.0332775
1 TRWA（TRWA） to GYD
$0.909063
1 TRWA（TRWA） to ISK
kr0.5307

TRWA资源

要更深入地了解 TRWA，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方TRWA网站
区块查询

人们还问：关于TRWA的其他问题

TRWA（TRWA）今日价格是多少？
TRWA 实时价格为 0.00435 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 TRWA 兑 USD 的价格是多少？
当前 TRWA 兑 USD 的价格为 $ 0.00435。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
TRWA 的市值是多少？
TRWA 的市值为 $ 30.46M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
TRWA 的流通供应量是多少？
TRWA 的流通供应量为 7.00B USD
TRWA 的历史最高价（ATH）是多少？
TRWA 的历史最高价是 0.020769324352142213 USD
TRWA 的历史最低价（ATL）是多少？
TRWA 的历史最低价是 0.000074877740838432 USD
TRWA 的交易量是多少？
TRWA 的 24 小时实时交易量为 $ 88.39K USD
TRWA 今年会涨吗？
TRWA 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 TRWA 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:46:02 (UTC+8)

TRWA（TRWA）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

TRWA 兑 USD 计算器

数量

TRWA
TRWA
USD
USD

1 TRWA = 0.00434 USD

交易 TRWA

TRWA/USDT
$0.004348
$0.004348$0.004348
-5.41%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,579.15
$114,579.15$114,579.15

+0.77%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,159.95
$4,159.95$4,159.95

+2.07%

Ping 图标

Ping

PING

$0.03792
$0.03792$0.03792

-4.96%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.4633
$5.4633$5.4633

-12.45%

Solana 图标

Solana

SOL

$199.84
$199.84$199.84

+0.14%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,159.95
$4,159.95$4,159.95

+2.07%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,579.15
$114,579.15$114,579.15

+0.77%

Solana 图标

Solana

SOL

$199.84
$199.84$199.84

+0.14%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6458
$2.6458$2.6458

+0.19%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20499
$0.20499$0.20499

+0.95%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0168
$0.0168$0.0168

-72.00%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000100
$0.000000000000100$0.000000000000100

+36.98%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010042
$0.010042$0.010042

-13.57%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000015650
$0.000000000000000000015650$0.000000000000000000015650

+1,983.88%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000015
$0.000000000000015$0.000000000000015

+200.00%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003262
$0.0003262$0.0003262

+63.67%

HODL 图标

HODL

HODL

$0.0554
$0.0554$0.0554

+53.88%

QBOT AI TRADING 图标

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000088
$0.0000000000000000000088$0.0000000000000000000088

+54.38%