TRWA（TRWA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.004314 $ 0.004314 $ 0.004314 24H最低价 $ 0.004741 $ 0.004741 $ 0.004741 24H最高价 24H最低价 $ 0.004314$ 0.004314 $ 0.004314 24H最高价 $ 0.004741$ 0.004741 $ 0.004741 历史最高 $ 0.020769324352142213$ 0.020769324352142213 $ 0.020769324352142213 最低价 $ 0.000074877740838432$ 0.000074877740838432 $ 0.000074877740838432 涨跌幅（1H） -1.03% 涨跌幅（1D） -5.45% 漲跌幅（7D） -19.51% 漲跌幅（7D） -19.51%

TRWA（TRWA）当前实时价格为 $ 0.00435。过去 24 小时内，TRWA 的交易价格在 $ 0.004314 至 $ 0.004741 之间波动，市场活跃度显著。TRWA 的历史最高价为 $ 0.020769324352142213，历史最低价为 $ 0.000074877740838432。

从短期表现来看，TRWA 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.03%，过去 24 小时内变动为 -5.45%，过去 7 天内累计变动为 -19.51%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

TRWA（TRWA）市场信息

排名 No.678 市值 $ 30.46M$ 30.46M $ 30.46M 成交量（24H） $ 88.39K$ 88.39K $ 88.39K 完全稀释市值 $ 43.50M$ 43.50M $ 43.50M 流通量 7.00B 7.00B 7.00B 最大供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 总供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 流通率 70.02% 所属公链 ETH

TRWA 的当前市值为 $ 30.46M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 88.39K。TRWA 的流通量为 7.00B，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 43.50M。