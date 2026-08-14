True 今日价格

True (TRUE) 今日实时价格为 $ 0.02045633，过去 24 小时内变化了 3.28%。当前 TRUE 兑 USD 的汇率为 $ 0.02045633 每 TRUE。

True 目前市值在 $ 1,814,335 排名第 #-，流通供应量为 88.69M TRUE。过去 24 小时内，TRUE 的交易价格在 $ 0.01856295（低点）和 $ 0.02130725（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.260162，而历史最低价为 $ 0.01233754。

短期表现方面，TRUE 在过去一小时内波动了 +0.19%，过去7 天内波动了 -22.27%。过去一天，总交易量达到 --。

True（TRUE）市场信息

市值 $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M 流通量 88.69M 88.69M 88.69M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

True 的当前市值为 $ 1.81M, 它过去 24 小时的交易量为 --。TRUE 的流通量为 88.69M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.05M。