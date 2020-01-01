StarLink（STARL）代币经济学

StarLink（STARL）代币经济学

深入了解 StarLink（STARL），包括其代币供应、分配模型以及实时市场数据。
USD

StarLink（STARL）信息

星链是一个元宇宙项目，它将推出一个去中心化的交流、游戏化、NFTS 和教育平台——我们已经在10月游戏测试版发布之前的短时间内完成了我们路线图上的所有目标。 该项目 围绕着区块链精神中的沟通应该是开放和自由的理念，我们正在通过虚拟房地产和其他机 制创造通往财务独立的道路，而没有企业刻板教条或收集用户数据的算法的总体影响， Woof Decentra，她是 Shiba Inu 的共同开发者和 Leash 的开发者，她的愿景是提供一个完全自由的市场。

币种官网：
https://www.starlproject.com/
币种白皮书：
https://starlproject.com/starlink-wp-2.pdf
区块查询：
https://etherscan.io/token/0x8e6cd950ad6ba651f6dd608dc70e5886b1aa6b24

StarLink（STARL）代币经济学和价格数据分析

快速了解 StarLink（STARL）的代币经济数据，包括市值、供应量、FDV 和历史价格，帮助您轻松掌握币种现状与市场表现。

市值：
$ 5.41M
$ 5.41M$ 5.41M
总供应量：
$ 10.00T
$ 10.00T$ 10.00T
流通量：
$ 9.98T
$ 9.98T$ 9.98T
FDV (完全稀释估值)：
$ 5.42M
$ 5.42M$ 5.42M
最高价：
$ 0.00008903
$ 0.00008903$ 0.00008903
最低价：
$ 0.00000032954322983
$ 0.00000032954322983$ 0.00000032954322983
当前价格：
$ 0.000000542
$ 0.000000542$ 0.000000542

StarLink（STARL）代币经济模型：关键指标与应用场景

了解 StarLink（STARL）的代币经济模型，对于分析其长期价值、可持续性和发展潜力至关重要。

关键代币经济指标及其计算方式：

总供应量（Total Supply）：

已创建或将要创建的 STARL 代币的最大数量。

流通供应量（Circulating Supply）：

当前市场上可供交易和公众持有的代币数量。

最大供应量（Max Supply）：

STARL 代币可能存在的总数量上限。

完全稀释估值（FDV）：

当前价格 × 最大供应量，预测所有代币完全流通时的总市值。

通胀率（Inflation Rate）：

反映新代币发行的速度，影响稀缺性及长期价格走势。

为什么这些代币经济指标对交易者很重要？

流通供应量高 = 流动性强。

最大供应量有限 + 低通胀率 = 具备长期价格上涨潜力。

代币分配透明 = 增强项目信任度，降低中心化风险。

FDV 高而当前市值低 = 可能存在高估风险的信号。

现在您已经了解了 STARL 代币经济模型的功能，赶快查看 STARL 代币的实时价格吧！

如何购买 STARL

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StarLink（STARL）价格历史

分析 STARL 的价格历史有助于用户了解过去的市场走势、关键支撑/阻力位以及波动模式。无论是追踪历史最高价，还是识别趋势，历史数据都是价格预测和技术分析的重要组成部分。

STARL 价格预测

想知道 STARL 的未来走势吗？我们的 STARL 价格预测页面结合市场情绪、历史趋势和技术指标，为您提供前瞻性的观点。

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代币经济数据来自第三方。MEXC 不保证其准确性。请在做出任何投资决策前自行审慎评估。