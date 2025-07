SOON(SOON)信息

SOON 致力于提供最佳的链上交易体验。除了 SOON 主网、SOON Stack 和 InterSOON 之外,LiveTrade 和 simpfor.fun 的整合进一步强化了 SOON 的愿景,即通过直播平台为 Web2 用户打造一个超级门户。