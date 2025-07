Sandbox(SAND)信息

The Sandbox是一個虛擬遊戲世界,通過基於以太坊的功能型代幣SAND,玩家可以創建和擁有不同的遊戲體驗,並從中獲得收益。遊戲玩家可以通過The Sandbox Game Maker,來創建數字資產(非同質化代幣,也稱NFT),將其上傳到商店,並通過簡單的拖拉方式來創建遊戲體驗。The Sandbox已經與包括ATARI,Crypto Kitties加密貓,Shaun the Sheep等50多個合作夥伴建立了合作關係,來建立由玩家創作和擁有的“邊玩邊賺”的創意遊戲平臺。 The Sandbox旨在通過區塊鏈技術所帶來的真正的所有權、數字稀缺性、盈利能力和互操作性的優勢,來吸引更多的加密和非加密遊戲愛好者,將區塊鏈帶入主流遊戲世界。