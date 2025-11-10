pump.fun 赋能用户免费创建并上线其代币，同时也让其他人轻松投资这些创意项目。这种代币创建与交易的无缝融合，为用户带来无限的财务潜力，让任何人都能参与一个充满活力的交易环境，在其中通过创意与策略投资获得回报。 pump.fun 是全球领先的加密货币启动平台，自成立以来已推出超过1100万个代币。自2024年1月在 Solana 上线以来，pump.fun 已创造超过7.5亿美元的协议收入，使其成为史上最赚钱、增长最快、最成功的加密项目之一。