Mongy 今日价格

Mongy (MONGY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.59%。当前 MONGY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MONGY。

Mongy 目前市值在 $ 12,141.03 排名第 #-，流通供应量为 999.54M MONGY。过去 24 小时内，MONGY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03346525，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MONGY 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -4.03%。过去一天，总交易量达到 --。

Mongy（MONGY）市场信息

市值 $ 12.14K$ 12.14K $ 12.14K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 12.14K$ 12.14K $ 12.14K 流通量 999.54M 999.54M 999.54M 总供应量 999,544,524.652885 999,544,524.652885 999,544,524.652885

Mongy 的当前市值为 $ 12.14K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MONGY 的流通量为 999.54M，总供应量是 999544524.652885，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.14K。