Mitosis 是一种 DeFi 协议，它将用户存款转换为 Mitosis 链上的原生资产，从而将流动性不足的流动性头寸转化为可编程、可组合的构建模块。这些原生资产随后可通过 Matrix（精选活动）或 EOL（集体治理驱动的分配）投入到创造收益的机会中。该协议通过聚合个人存款，提供集体议价能力，以获得此前只有大型参与者才能获得的优质收益，从而解决了 DeFi 的流动性低效问题。同时，该协议允许头寸代币（miAssets/maAssets）进行交易、用作抵押品或组合成复杂的金融工具。通过其三代币系统（MITO、gMITO、LMITO）和治理机制，Mitosis 创造了可持续的激励机制，使获取优质收益的途径民主化，并实现了此前去中心化金融中无法实现的高级金融工程能力。