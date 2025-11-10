Mento 是一个去中心化、多币种的稳定资产协议，旨在创建和交换稳定币，而无需依赖中心化中介机构。其核心是一组经过审计的智能合约，专为透明性、去中心化和资本效率而设计，使 Mento 能够作为最强大的链上外汇（FX）基础设施运行。