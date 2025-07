HELLO(HELLO)信息

HELLO Labs 是加密和娱乐的未来,是一个 Web3 原生生态系统,孵化、生产、资助和分发原创节目、游戏和 NFT。我们创造了“Cryptotainment”一词,旨在充分发挥 Web3 的巨大潜力,并吸引加密货币和主流大众。 $HELLO 代币是 Web3 生态系统的核心。 $HELLO 将用于访问独家内容、在 HELLO Arcade 中玩游戏以及购买 NFT。随着生态系统的发展,将揭示更多的效用。