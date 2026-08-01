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gitlawb 当前实时价格为 0.00001967 USD。GITLAWB 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 GITLAWB 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！gitlawb 当前实时价格为 0.00001967 USD。GITLAWB 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 GITLAWB 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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gitlawb实时价格 (GITLAWB)

1 GITLAWB 兑换为 USD 的实时价格：

$0.00001972
$0.00001972$0.00001972
-0.15%1D
USD
gitlawb (GITLAWB) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 03:15:57 (UTC+8)

gitlawb 今日价格

gitlawb (GITLAWB) 今日实时价格为 $ 0.00001967，过去 24 小时内变化了 0.15%。当前 GITLAWB 兑 USD 的汇率为 $ 0.00001967 每 GITLAWB。

gitlawb 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- GITLAWB。过去 24 小时内，GITLAWB 的交易价格在 $ 0.0000182（低点）和 $ 0.0000199（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --

短期表现方面，GITLAWB 在过去一小时内波动了 -0.51%，过去7 天内波动了 -8.39%。过去一天，总交易量达到 $ 58.94K

gitlawb（GITLAWB）市场信息

--
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$ 58.94K
$ 58.94K$ 58.94K

$ 1.97M
$ 1.97M$ 1.97M

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100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

BASE

gitlawb 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 58.94K。GITLAWB 的流通量为 --，总供应量是 100000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.97M

gitlawb 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.0000182
$ 0.0000182$ 0.0000182
24H最低价
$ 0.0000199
$ 0.0000199$ 0.0000199
24H最高价

$ 0.0000182
$ 0.0000182$ 0.0000182

$ 0.0000199
$ 0.0000199$ 0.0000199

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-0.51%

-0.15%

-8.39%

-8.39%

gitlawb（GITLAWB）价格历史 USD

跟踪 gitlawb 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0000000296-0.15%
30天$ -0.00001375-41.15%
60天$ -0.00006097-75.61%
90天$ -0.00027873-93.41%
gitlawb 今日价格变化

今天，GITLAWB 记录了 $ -0.0000000296 (-0.15%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

gitlawb 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.00001375 (-41.15%)，显示了该代币在短期内的表现。

gitlawb 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，GITLAWB 的变化为 $ -0.00006097 (-75.61%)，从而更广泛地了解其表现。

gitlawb 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.00027873 (-93.41%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 gitlawb（GITLAWB）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 gitlawb 价格历史页面

gitlawb 分析

本分析利用人工智能模型评估 gitlawb 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

gitlawb 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 GITLAWB 市场整体情绪偏向：看涨，看涨 72% | 看跌 28%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ金叉K > D短线动能回暖，温度上升。
StochRSI20‑80中性区正常节奏，无极端信号。
MACD金叉DIF > DEA多头动能抬头。
枢纽点S1 ≤ 现价 < 中枢位于 S1‑中枢间刚离开中枢，偏中下位置。
BOLL (20,2)中轨 < 价格 ≤ 上轨中轨与上轨间偏强，但未极端。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组3‑4 买40‑60% 中立均线多空参半，方向待观察。
EMA 组5‑6 买60‑80% 买入多数均线向上，顺排占主流。

**市场结构** GITLAWB_USDT 4h 现价 4.814E-5 位于枢纽中枢 4.87E-5 下方 1.15%。MA 与 EMA 组合呈现买入占比，价格运行于 S1（4.73E-5）上方 1.78%，处于中枢下沿至 S1 之间的窄幅区间。 **动能状态** MACD 录得金叉信号，快慢均线组合（MA 3-4 档、EMA 5-6 档）同步指向买入区间。RSI 维持中性读数，短周期动能呈现集中向上特征，波动率未出现明显扩张。 **关键价位** 上方 R1 位于 4.99E-5（距现价 +3.66%），R2 位于 5.13E-5（距现价 +6.56%）构成近端阻力带。下方 S1 位于 4.73E-5（距现价 -1.74%）为近端支撑，S2 位于 4.61E-5（距现价 -4.24%）为远端参考价位。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

gitlawb 的价格预测

gitlawb（GITLAWB）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，GITLAWB 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
gitlawb (GITLAWB) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，gitlawb 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 gitlawb 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 gitlawb 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 GITLAWB 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 gitlawb

准备好开始使用 gitlawb 了吗？在 MEXC 购买 GITLAWB 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 gitlawb 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 gitlawb (GITLAWB) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，gitlawb 将立即存入您的钱包。
gitlawb (GITLAWB) 购买教程

gitlawb 能做什么？

拥有 gitlawb 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 gitlawb (GITLAWB) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)

查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是gitlawb (GITLAWB)

AI 原生互联网的 Git 层。以 DID（去中心化身份）取代账户体系。每一次提交都由 AI Agent 或真人签名。

gitlawb资源

要更深入地了解 gitlawb，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

区块查询

类别 :

Artificial Intelligence (AI)Bankr EcosystemBase Ecosystem

人们还问：关于gitlawb的其他问题

页面数据最近更新时间：2026-08-14 03:15:57 (UTC+8)

gitlawb（GITLAWB）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
02-04 11:04:00行业动态
加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
02-04 00:48:00行业动态
过去24小时全网爆仓2.85亿美元，多空双爆
02-01 01:12:00行业动态
比特币下破前低80,600美元，创2025年4月11日以来新低
01-28 07:44:00行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹

探索有关 gitlawb 的更多信息

GITLAWBUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 GITLAWB。在 MEXC 上探索 GITLAWBUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 gitlawb (GITLAWB) 市场

探索现货和合约市场，查看 gitlawb 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
GITLAWB/USD1
$0.00001991
$0.00001991$0.00001991
+0.40%
2.82B (USDT)
GITLAWB/USDT
$0.00001984
$0.00001984$0.00001984
+0.91%
3.10B (USDT)

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$0.00000$0.00000

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$0.00969
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Thinking Cat

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$0.01720
$0.01720$0.01720

-10.88%

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$0.2358$0.2358

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$0.27533$0.27533

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$1.8297$1.8297

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$0.02473$0.02473

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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数量

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GITLAWB
USD
USD

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