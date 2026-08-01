gitlawb 今日价格

gitlawb (GITLAWB) 今日实时价格为 $ 0.00001967，过去 24 小时内变化了 0.15%。当前 GITLAWB 兑 USD 的汇率为 $ 0.00001967 每 GITLAWB。

gitlawb 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- GITLAWB。过去 24 小时内，GITLAWB 的交易价格在 $ 0.0000182（低点）和 $ 0.0000199（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，GITLAWB 在过去一小时内波动了 -0.51%，过去7 天内波动了 -8.39%。过去一天，总交易量达到 $ 58.94K。

gitlawb（GITLAWB）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 58.94K$ 58.94K $ 58.94K 完全稀释市值 $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M 流通量 ---- -- 总供应量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 所属公链 BASE

gitlawb 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 58.94K。GITLAWB 的流通量为 --，总供应量是 100000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.97M。