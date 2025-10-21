Froggie（FROGGIE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.003731 $ 0.003731 $ 0.003731 24H最低价 $ 0.004456 $ 0.004456 $ 0.004456 24H最高价 24H最低价 $ 0.003731$ 0.003731 $ 0.003731 24H最高价 $ 0.004456$ 0.004456 $ 0.004456 历史最高 $ 0.0900423722044794$ 0.0900423722044794 $ 0.0900423722044794 最低价 $ 0.000943851277787579$ 0.000943851277787579 $ 0.000943851277787579 涨跌幅（1H） +7.66% 涨跌幅（1D） +5.95% 漲跌幅（7D） -47.89% 漲跌幅（7D） -47.89%

Froggie（FROGGIE）当前实时价格为 $ 0.004059。过去 24 小时内，FROGGIE 的交易价格在 $ 0.003731 至 $ 0.004456 之间波动，市场活跃度显著。FROGGIE 的历史最高价为 $ 0.0900423722044794，历史最低价为 $ 0.000943851277787579。

从短期表现来看，FROGGIE 在过去 1 小时内的价格变动为 +7.66%，过去 24 小时内变动为 +5.95%，过去 7 天内累计变动为 -47.89%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Froggie（FROGGIE）市场信息

排名 No.3715 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 62.13K$ 62.13K $ 62.13K 完全稀释市值 $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 0.00% 所属公链 BSC

Froggie 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 62.13K。FROGGIE 的流通量为 0.00，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.06M。