Froggie 当前实时价格为 0.004059 USD。跟踪 FROGGIE 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 FROGGIE 价格趋势。

Froggie 图标

Froggie实时价格 (FROGGIE)

1 FROGGIE 兑换为 USD 的实时价格：

$0.004059
+5.95%1D
USD
Froggie (FROGGIE) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:02:34 (UTC+8)

Froggie（FROGGIE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.003731
24H最低价
$ 0.004456
24H最高价

$ 0.003731
$ 0.004456
$ 0.0900423722044794
$ 0.000943851277787579
+7.66%

+5.95%

-47.89%

-47.89%

Froggie（FROGGIE）当前实时价格为 $ 0.004059。过去 24 小时内，FROGGIE 的交易价格在 $ 0.003731$ 0.004456 之间波动，市场活跃度显著。FROGGIE 的历史最高价为 $ 0.0900423722044794，历史最低价为 $ 0.000943851277787579

从短期表现来看，FROGGIE 在过去 1 小时内的价格变动为 +7.66%，过去 24 小时内变动为 +5.95%，过去 7 天内累计变动为 -47.89%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Froggie（FROGGIE）市场信息

No.3715

$ 0.00
$ 62.13K
$ 4.06M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

BSC

Froggie 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 62.13K。FROGGIE 的流通量为 0.00，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.06M

Froggie（FROGGIE）价格历史 USD

跟踪 Froggie 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00022795+5.95%
30天$ -0.023321-85.18%
60天$ -0.015941-79.71%
90天$ -0.015941-79.71%
Froggie 今日价格变化

今天，FROGGIE 记录了 $ +0.00022795 (+5.95%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Froggie 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.023321 (-85.18%)，显示了该代币在短期内的表现。

Froggie 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，FROGGIE 的变化为 $ -0.015941 (-79.71%)，从而更广泛地了解其表现。

Froggie 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.015941 (-79.71%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Froggie（FROGGIE）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Froggie 价格历史页面

什么是Froggie (FROGGIE)

Froggie（$Froggie）是一种基于 meme 文化的加密货币，被部分用户称为“中国版 Pepe”。

Froggie在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Froggie 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 FROGGIE 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Froggie 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Froggie 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Froggie 价格预测 (USD)

Froggie（FROGGIE）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Froggie（FROGGIE）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Froggie 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Froggie 价格预测

Froggie（FROGGIE）代币经济

了解 Froggie（FROGGIE）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 FROGGIE 代币的完整经济学

如何购买Froggie (FROGGIE)

正在寻找如何购买 Froggie？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Froggie。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

FROGGIE 兑换为当地货币

1 Froggie（FROGGIE） to VND
106.812585
1 Froggie（FROGGIE） to AUD
A$0.00616968
1 Froggie（FROGGIE） to GBP
0.00304425
1 Froggie（FROGGIE） to EUR
0.00345015
1 Froggie（FROGGIE） to USD
$0.004059
1 Froggie（FROGGIE） to MYR
RM0.01712898
1 Froggie（FROGGIE） to TRY
0.17051859
1 Froggie（FROGGIE） to JPY
¥0.621027
1 Froggie（FROGGIE） to ARS
ARS$6.04015731
1 Froggie（FROGGIE） to RUB
0.32305581
1 Froggie（FROGGIE） to INR
0.35650197
1 Froggie（FROGGIE） to IDR
Rp67.64997294
1 Froggie（FROGGIE） to PHP
0.23834448
1 Froggie（FROGGIE） to EGP
￡E.0.19276191
1 Froggie（FROGGIE） to BRL
R$0.02183742
1 Froggie（FROGGIE） to CAD
C$0.00564201
1 Froggie（FROGGIE） to BDT
0.49661865
1 Froggie（FROGGIE） to NGN
5.91688548
1 Froggie（FROGGIE） to COP
$15.73252164
1 Froggie（FROGGIE） to ZAR
R.0.06973362
1 Froggie（FROGGIE） to UAH
0.17043741
1 Froggie（FROGGIE） to TZS
T.Sh.10.02219867
1 Froggie（FROGGIE） to VES
Bs0.860508
1 Froggie（FROGGIE） to CLP
$3.827637
1 Froggie（FROGGIE） to PKR
Rs1.14820992
1 Froggie（FROGGIE） to KZT
2.18224017
1 Froggie（FROGGIE） to THB
฿0.13244517
1 Froggie（FROGGIE） to TWD
NT$0.12517956
1 Froggie（FROGGIE） to AED
د.إ0.01489653
1 Froggie（FROGGIE） to CHF
Fr0.00320661
1 Froggie（FROGGIE） to HKD
HK$0.03149784
1 Froggie（FROGGIE） to AMD
֏1.55041623
1 Froggie（FROGGIE） to MAD
.د.م0.03738339
1 Froggie（FROGGIE） to MXN
$0.0746856
1 Froggie（FROGGIE） to SAR
ريال0.01522125
1 Froggie（FROGGIE） to ETB
Br0.62041815
1 Froggie（FROGGIE） to KES
KSh0.52275861
1 Froggie（FROGGIE） to JOD
د.أ0.002877831
1 Froggie（FROGGIE） to PLN
0.01477476
1 Froggie（FROGGIE） to RON
лв0.01773783
1 Froggie（FROGGIE） to SEK
kr0.03807342
1 Froggie（FROGGIE） to BGN
лв0.00681912
1 Froggie（FROGGIE） to HUF
Ft1.36114506
1 Froggie（FROGGIE） to CZK
0.08479251
1 Froggie（FROGGIE） to KWD
د.ك0.001242054
1 Froggie（FROGGIE） to ILS
0.01331352
1 Froggie（FROGGIE） to BOB
Bs0.02796651
1 Froggie（FROGGIE） to AZN
0.0069003
1 Froggie（FROGGIE） to TJS
SM0.03778929
1 Froggie（FROGGIE） to GEL
0.01099989
1 Froggie（FROGGIE） to AOA
Kz3.71361969
1 Froggie（FROGGIE） to BHD
.د.ب0.001526184
1 Froggie（FROGGIE） to BMD
$0.004059
1 Froggie（FROGGIE） to DKK
kr0.02605878
1 Froggie（FROGGIE） to HNL
L0.10646757
1 Froggie（FROGGIE） to MUR
0.18476568
1 Froggie（FROGGIE） to NAD
$0.07030188
1 Froggie（FROGGIE） to NOK
kr0.04054941
1 Froggie（FROGGIE） to NZD
$0.00702207
1 Froggie（FROGGIE） to PAB
B/.0.004059
1 Froggie（FROGGIE） to PGK
K0.01729134
1 Froggie（FROGGIE） to QAR
ر.ق0.01477476
1 Froggie（FROGGIE） to RSD
дин.0.40918779
1 Froggie（FROGGIE） to UZS
soʻm48.90360321
1 Froggie（FROGGIE） to ALL
L0.33726231
1 Froggie（FROGGIE） to ANG
ƒ0.00726561
1 Froggie（FROGGIE） to AWG
ƒ0.00726561
1 Froggie（FROGGIE） to BBD
$0.008118
1 Froggie（FROGGIE） to BAM
KM0.00681912
1 Froggie（FROGGIE） to BIF
Fr11.937519
1 Froggie（FROGGIE） to BND
$0.00523611
1 Froggie（FROGGIE） to BSD
$0.004059
1 Froggie（FROGGIE） to JMD
$0.64992708
1 Froggie（FROGGIE） to KHR
16.30118754
1 Froggie（FROGGIE） to KMF
Fr1.721016
1 Froggie（FROGGIE） to LAK
88.23912867
1 Froggie（FROGGIE） to LKR
රු1.23072939
1 Froggie（FROGGIE） to MDL
L0.06936831
1 Froggie（FROGGIE） to MGA
Ar18.2837655
1 Froggie（FROGGIE） to MOP
P0.03243141
1 Froggie（FROGGIE） to MVR
0.0621027
1 Froggie（FROGGIE） to MWK
MK7.0224759
1 Froggie（FROGGIE） to MZN
MT0.2593701
1 Froggie（FROGGIE） to NPR
रु0.56903121
1 Froggie（FROGGIE） to PYG
28.583478
1 Froggie（FROGGIE） to RWF
Fr5.881491
1 Froggie（FROGGIE） to SBD
$0.03344616
1 Froggie（FROGGIE） to SCR
0.05625774
1 Froggie（FROGGIE） to SRD
$0.16126407
1 Froggie（FROGGIE） to SVC
$0.03543507
1 Froggie（FROGGIE） to SZL
L0.07030188
1 Froggie（FROGGIE） to TMT
m0.01424709
1 Froggie（FROGGIE） to TND
د.ت0.011909106
1 Froggie（FROGGIE） to TTD
$0.02747943
1 Froggie（FROGGIE） to UGX
Sh14.092848
1 Froggie（FROGGIE） to XAF
Fr2.289276
1 Froggie（FROGGIE） to XCD
$0.0109593
1 Froggie（FROGGIE） to XOF
Fr2.289276
1 Froggie（FROGGIE） to XPF
Fr0.414018
1 Froggie（FROGGIE） to BWP
P0.05784075
1 Froggie（FROGGIE） to BZD
$0.008118
1 Froggie（FROGGIE） to CVE
$0.38483379
1 Froggie（FROGGIE） to DJF
Fr0.718443
1 Froggie（FROGGIE） to DOP
$0.25965423
1 Froggie（FROGGIE） to DZD
د.ج0.52823826
1 Froggie（FROGGIE） to FJD
$0.00921393
1 Froggie（FROGGIE） to GNF
Fr35.293005
1 Froggie（FROGGIE） to GTQ
Q0.03101076
1 Froggie（FROGGIE） to GYD
$0.84788451
1 Froggie（FROGGIE） to ISK
kr0.495198

Froggie资源

要更深入地了解 Froggie，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Froggie网站
区块查询

人们还问：关于Froggie的其他问题

Froggie（FROGGIE）今日价格是多少？
FROGGIE 实时价格为 0.004059 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 FROGGIE 兑 USD 的价格是多少？
当前 FROGGIE 兑 USD 的价格为 $ 0.004059。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Froggie 的市值是多少？
FROGGIE 的市值为 $ 0.00 USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
FROGGIE 的流通供应量是多少？
FROGGIE 的流通供应量为 0.00 USD
FROGGIE 的历史最高价（ATH）是多少？
FROGGIE 的历史最高价是 0.0900423722044794 USD
FROGGIE 的历史最低价（ATL）是多少？
FROGGIE 的历史最低价是 0.000943851277787579 USD
FROGGIE 的交易量是多少？
FROGGIE 的 24 小时实时交易量为 $ 62.13K USD
FROGGIE 今年会涨吗？
FROGGIE 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 FROGGIE 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:02:34 (UTC+8)

Froggie（FROGGIE）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

