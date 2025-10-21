Cosplay Token 当前实时价格为 0.001933 USD。跟踪 COT 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 COT 价格趋势。Cosplay Token 当前实时价格为 0.001933 USD。跟踪 COT 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 COT 价格趋势。

Cosplay Token 图标

Cosplay Token实时价格 (COT)

1 COT 兑换为 USD 的实时价格：

$0.001933
$0.001933$0.001933
+0.93%1D
USD
Cosplay Token (COT) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:56:05 (UTC+8)

Cosplay Token（COT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.001906
$ 0.001906$ 0.001906
24H最低价
$ 0.001933
$ 0.001933$ 0.001933
24H最高价

$ 0.001906
$ 0.001906$ 0.001906

$ 0.001933
$ 0.001933$ 0.001933

$ 0.20071997640034067
$ 0.20071997640034067$ 0.20071997640034067

$ 0.001063216445440777
$ 0.001063216445440777$ 0.001063216445440777

0.00%

+0.93%

-8.13%

-8.13%

Cosplay Token（COT）当前实时价格为 $ 0.001933。过去 24 小时内，COT 的交易价格在 $ 0.001906$ 0.001933 之间波动，市场活跃度显著。COT 的历史最高价为 $ 0.20071997640034067，历史最低价为 $ 0.001063216445440777

从短期表现来看，COT 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 +0.93%，过去 7 天内累计变动为 -8.13%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Cosplay Token（COT）市场信息

No.2332

$ 762.30K
$ 762.30K$ 762.30K

$ 5.95K
$ 5.95K$ 5.95K

$ 1.93M
$ 1.93M$ 1.93M

394.36M
394.36M 394.36M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

39.43%

ETH

Cosplay Token 的当前市值为 $ 762.30K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.95K。COT 的流通量为 394.36M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.93M

Cosplay Token（COT）价格历史 USD

跟踪 Cosplay Token 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00001781+0.93%
30天$ -0.000361-15.74%
60天$ -0.000264-12.02%
90天$ +0.000533+38.07%
Cosplay Token 今日价格变化

今天，COT 记录了 $ +0.00001781 (+0.93%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Cosplay Token 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.000361 (-15.74%)，显示了该代币在短期内的表现。

Cosplay Token 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，COT 的变化为 $ -0.000264 (-12.02%)，从而更广泛地了解其表现。

Cosplay Token 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.000533 (+38.07%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Cosplay Token（COT）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Cosplay Token 价格历史页面

什么是Cosplay Token (COT)

一个源自日本的项目，旨在通过 $COT 代币连接全球 cosplay 社区。该项目由“WorldCosplay”平台（拥有 120 多万用户）发展而来，将现实世界的活动与数字互动连接起来，为 cosplay 文化打造一个新的经济领域。

Cosplay Token在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Cosplay Token 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 COT 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Cosplay Token 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Cosplay Token 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Cosplay Token 价格预测 (USD)

Cosplay Token（COT）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Cosplay Token（COT）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Cosplay Token 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Cosplay Token 价格预测

Cosplay Token（COT）代币经济

了解 Cosplay Token（COT）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 COT 代币的完整经济学

如何购买Cosplay Token (COT)

正在寻找如何购买 Cosplay Token？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Cosplay Token。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

COT 兑换为当地货币

1 Cosplay Token（COT） to VND
50.866895
1 Cosplay Token（COT） to AUD
A$0.00293816
1 Cosplay Token（COT） to GBP
0.00144975
1 Cosplay Token（COT） to EUR
0.00164305
1 Cosplay Token（COT） to USD
$0.001933
1 Cosplay Token（COT） to MYR
RM0.00815726
1 Cosplay Token（COT） to TRY
0.08120533
1 Cosplay Token（COT） to JPY
¥0.295749
1 Cosplay Token（COT） to ARS
ARS$2.87647797
1 Cosplay Token（COT） to RUB
0.15384747
1 Cosplay Token（COT） to INR
0.16977539
1 Cosplay Token（COT） to IDR
Rp32.21665378
1 Cosplay Token（COT） to PHP
0.11350576
1 Cosplay Token（COT） to EGP
￡E.0.09179817
1 Cosplay Token（COT） to BRL
R$0.01039954
1 Cosplay Token（COT） to CAD
C$0.00268687
1 Cosplay Token（COT） to BDT
0.23650255
1 Cosplay Token（COT） to NGN
2.81777276
1 Cosplay Token（COT） to COP
$7.49223068
1 Cosplay Token（COT） to ZAR
R.0.03320894
1 Cosplay Token（COT） to UAH
0.08116667
1 Cosplay Token（COT） to TZS
T.Sh.4.77282829
1 Cosplay Token（COT） to VES
Bs0.409796
1 Cosplay Token（COT） to CLP
$1.822819
1 Cosplay Token（COT） to PKR
Rs0.54680704
1 Cosplay Token（COT） to KZT
1.03923879
1 Cosplay Token（COT） to THB
฿0.06307379
1 Cosplay Token（COT） to TWD
NT$0.05961372
1 Cosplay Token（COT） to AED
د.إ0.00709411
1 Cosplay Token（COT） to CHF
Fr0.00152707
1 Cosplay Token（COT） to HKD
HK$0.01500008
1 Cosplay Token（COT） to AMD
֏0.73834801
1 Cosplay Token（COT） to MAD
.د.م0.01780293
1 Cosplay Token（COT） to MXN
$0.0355672
1 Cosplay Token（COT） to SAR
ريال0.00724875
1 Cosplay Token（COT） to ETB
Br0.29545905
1 Cosplay Token（COT） to KES
KSh0.24895107
1 Cosplay Token（COT） to JOD
د.أ0.001370497
1 Cosplay Token（COT） to PLN
0.00703612
1 Cosplay Token（COT） to RON
лв0.00844721
1 Cosplay Token（COT） to SEK
kr0.01813154
1 Cosplay Token（COT） to BGN
лв0.00324744
1 Cosplay Token（COT） to HUF
Ft0.64821222
1 Cosplay Token（COT） to CZK
0.04038037
1 Cosplay Token（COT） to KWD
د.ك0.000591498
1 Cosplay Token（COT） to ILS
0.00634024
1 Cosplay Token（COT） to BOB
Bs0.01331837
1 Cosplay Token（COT） to AZN
0.0032861
1 Cosplay Token（COT） to TJS
SM0.01799623
1 Cosplay Token（COT） to GEL
0.00523843
1 Cosplay Token（COT） to AOA
Kz1.76852103
1 Cosplay Token（COT） to BHD
.د.ب0.000726808
1 Cosplay Token（COT） to BMD
$0.001933
1 Cosplay Token（COT） to DKK
kr0.01240986
1 Cosplay Token（COT） to HNL
L0.05070259
1 Cosplay Token（COT） to MUR
0.08799016
1 Cosplay Token（COT） to NAD
$0.03347956
1 Cosplay Token（COT） to NOK
kr0.01931067
1 Cosplay Token（COT） to NZD
$0.00334409
1 Cosplay Token（COT） to PAB
B/.0.001933
1 Cosplay Token（COT） to PGK
K0.00823458
1 Cosplay Token（COT） to QAR
ر.ق0.00703612
1 Cosplay Token（COT） to RSD
дин.0.19486573
1 Cosplay Token（COT） to UZS
soʻm23.28915127
1 Cosplay Token（COT） to ALL
L0.16061297
1 Cosplay Token（COT） to ANG
ƒ0.00346007
1 Cosplay Token（COT） to AWG
ƒ0.00346007
1 Cosplay Token（COT） to BBD
$0.003866
1 Cosplay Token（COT） to BAM
KM0.00324744
1 Cosplay Token（COT） to BIF
Fr5.684953
1 Cosplay Token（COT） to BND
$0.00249357
1 Cosplay Token（COT） to BSD
$0.001933
1 Cosplay Token（COT） to JMD
$0.30951196
1 Cosplay Token（COT） to KHR
7.76304398
1 Cosplay Token（COT） to KMF
Fr0.819592
1 Cosplay Token（COT） to LAK
42.02173829
1 Cosplay Token（COT） to LKR
රු0.58610493
1 Cosplay Token（COT） to MDL
L0.03303497
1 Cosplay Token（COT） to MGA
Ar8.7071985
1 Cosplay Token（COT） to MOP
P0.01544467
1 Cosplay Token（COT） to MVR
0.0295749
1 Cosplay Token（COT） to MWK
MK3.3442833
1 Cosplay Token（COT） to MZN
MT0.1235187
1 Cosplay Token（COT） to NPR
रु0.27098727
1 Cosplay Token（COT） to PYG
13.612186
1 Cosplay Token（COT） to RWF
Fr2.800917
1 Cosplay Token（COT） to SBD
$0.01592792
1 Cosplay Token（COT） to SCR
0.02679138
1 Cosplay Token（COT） to SRD
$0.07679809
1 Cosplay Token（COT） to SVC
$0.01687509
1 Cosplay Token（COT） to SZL
L0.03347956
1 Cosplay Token（COT） to TMT
m0.00678483
1 Cosplay Token（COT） to TND
د.ت0.005671422
1 Cosplay Token（COT） to TTD
$0.01308641
1 Cosplay Token（COT） to UGX
Sh6.711376
1 Cosplay Token（COT） to XAF
Fr1.090212
1 Cosplay Token（COT） to XCD
$0.0052191
1 Cosplay Token（COT） to XOF
Fr1.090212
1 Cosplay Token（COT） to XPF
Fr0.197166
1 Cosplay Token（COT） to BWP
P0.02754525
1 Cosplay Token（COT） to BZD
$0.003866
1 Cosplay Token（COT） to CVE
$0.18326773
1 Cosplay Token（COT） to DJF
Fr0.342141
1 Cosplay Token（COT） to DOP
$0.12365401
1 Cosplay Token（COT） to DZD
د.ج0.25156062
1 Cosplay Token（COT） to FJD
$0.00438791
1 Cosplay Token（COT） to GNF
Fr16.807435
1 Cosplay Token（COT） to GTQ
Q0.01476812
1 Cosplay Token（COT） to GYD
$0.40378437
1 Cosplay Token（COT） to ISK
kr0.235826

要更深入地了解 Cosplay Token，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Cosplay Token网站
区块查询

人们还问：关于Cosplay Token的其他问题

Cosplay Token（COT）今日价格是多少？
COT 实时价格为 0.001933 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 COT 兑 USD 的价格是多少？
当前 COT 兑 USD 的价格为 $ 0.001933。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Cosplay Token 的市值是多少？
COT 的市值为 $ 762.30K USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
COT 的流通供应量是多少？
COT 的流通供应量为 394.36M USD
COT 的历史最高价（ATH）是多少？
COT 的历史最高价是 0.20071997640034067 USD
COT 的历史最低价（ATL）是多少？
COT 的历史最低价是 0.001063216445440777 USD
COT 的交易量是多少？
COT 的 24 小时实时交易量为 $ 5.95K USD
COT 今年会涨吗？
COT 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 COT 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:56:05 (UTC+8)

Cosplay Token（COT）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

