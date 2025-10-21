Cosplay Token（COT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.001906 $ 0.001906 $ 0.001906 24H最低价 $ 0.001933 $ 0.001933 $ 0.001933 24H最高价 24H最低价 $ 0.001906$ 0.001906 $ 0.001906 24H最高价 $ 0.001933$ 0.001933 $ 0.001933 历史最高 $ 0.20071997640034067$ 0.20071997640034067 $ 0.20071997640034067 最低价 $ 0.001063216445440777$ 0.001063216445440777 $ 0.001063216445440777 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） +0.93% 漲跌幅（7D） -8.13% 漲跌幅（7D） -8.13%

Cosplay Token（COT）当前实时价格为 $ 0.001933。过去 24 小时内，COT 的交易价格在 $ 0.001906 至 $ 0.001933 之间波动，市场活跃度显著。COT 的历史最高价为 $ 0.20071997640034067，历史最低价为 $ 0.001063216445440777。

从短期表现来看，COT 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 +0.93%，过去 7 天内累计变动为 -8.13%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Cosplay Token（COT）市场信息

排名 No.2332 市值 $ 762.30K$ 762.30K $ 762.30K 成交量（24H） $ 5.95K$ 5.95K $ 5.95K 完全稀释市值 $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M 流通量 394.36M 394.36M 394.36M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 39.43% 所属公链 ETH

Cosplay Token 的当前市值为 $ 762.30K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.95K。COT 的流通量为 394.36M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.93M。