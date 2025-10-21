Bucky 当前实时价格为 0.02172 USD。跟踪 BUCKY 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 BUCKY 价格趋势。Bucky 当前实时价格为 0.02172 USD。跟踪 BUCKY 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 BUCKY 价格趋势。

$0.02172
$0.02172$0.02172
+11.78%1D
USD
Bucky (BUCKY) 实时价格图表
Bucky（BUCKY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.01746
$ 0.01746$ 0.01746
24H最低价
$ 0.02175
$ 0.02175$ 0.02175
24H最高价

$ 0.01746
$ 0.01746$ 0.01746

$ 0.02175
$ 0.02175$ 0.02175

--
----

--
----

+0.27%

+11.78%

+51.67%

+51.67%

Bucky（BUCKY）当前实时价格为 $ 0.02172。过去 24 小时内,BUCKY 的交易价格在 $ 0.01746 至 $ 0.02175 之间波动,市场活跃度显著。BUCKY 的历史最高价为 --,历史最低价为 --

从短期表现来看，BUCKY 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.27%，过去 24 小时内变动为 +11.78%，过去 7 天内累计变动为 +51.67%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Bucky（BUCKY）市场信息

--
----

$ 56.62K
$ 56.62K$ 56.62K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Bucky 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 56.62K。BUCKY 的流通量为 --,总供应量是 --,它的完全稀释估值 (FDV) 是 --

Bucky（BUCKY）价格历史 USD

跟踪 Bucky 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.002289+11.78%
30天$ +0.00708+48.36%
60天$ +0.00364+20.13%
90天$ +0.01672+334.40%
Bucky 今日价格变化

今天，BUCKY 记录了 $ +0.002289 (+11.78%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Bucky 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.00708 (+48.36%)，显示了该代币在短期内的表现。

Bucky 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，BUCKY 的变化为 $ +0.00364 (+20.13%)，从而更广泛地了解其表现。

Bucky 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.01672 (+334.40%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Bucky（BUCKY）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Bucky 价格历史页面

什么是Bucky (BUCKY)

源自 2019 年 3 月 4chan /v/ 板块的绿色粗糙角色「Bucky」，这一形象是 MS Paint 绘制的 Pepe 变体，Bucky 随后发展为 Solana 生态下的 Memecoin。

Bucky在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Bucky 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 BUCKY 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Bucky 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Bucky 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Bucky 价格预测 (USD)

Bucky（BUCKY）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Bucky（BUCKY）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Bucky 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Bucky 价格预测

Bucky（BUCKY）代币经济

了解 Bucky（BUCKY）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 BUCKY 代币的完整经济学

如何购买Bucky (BUCKY)

正在寻找如何购买 Bucky？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Bucky。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

BUCKY 兑换为当地货币

1 Bucky（BUCKY） to VND
571.5618
1 Bucky（BUCKY） to AUD
A$0.0330144
1 Bucky（BUCKY） to GBP
0.01629
1 Bucky（BUCKY） to EUR
0.018462
1 Bucky（BUCKY） to USD
$0.02172
1 Bucky（BUCKY） to MYR
RM0.0916584
1 Bucky（BUCKY） to TRY
0.9124572
1 Bucky（BUCKY） to JPY
¥3.32316
1 Bucky（BUCKY） to ARS
ARS$32.3213148
1 Bucky（BUCKY） to RUB
1.7286948
1 Bucky（BUCKY） to INR
1.9076676
1 Bucky（BUCKY） to IDR
Rp361.9998552
1 Bucky（BUCKY） to PHP
1.2753984
1 Bucky（BUCKY） to EGP
￡E.1.0314828
1 Bucky（BUCKY） to BRL
R$0.1168536
1 Bucky（BUCKY） to CAD
C$0.0301908
1 Bucky（BUCKY） to BDT
2.657442
1 Bucky（BUCKY） to NGN
31.6616784
1 Bucky（BUCKY） to COP
$84.1858512
1 Bucky（BUCKY） to ZAR
R.0.3731496
1 Bucky（BUCKY） to UAH
0.9120228
1 Bucky（BUCKY） to TZS
T.Sh.53.6295036
1 Bucky（BUCKY） to VES
Bs4.60464
1 Bucky（BUCKY） to CLP
$20.48196
1 Bucky（BUCKY） to PKR
Rs6.1441536
1 Bucky（BUCKY） to KZT
11.6773236
1 Bucky（BUCKY） to THB
฿0.7087236
1 Bucky（BUCKY） to TWD
NT$0.6698448
1 Bucky（BUCKY） to AED
د.إ0.0797124
1 Bucky（BUCKY） to CHF
Fr0.0171588
1 Bucky（BUCKY） to HKD
HK$0.1685472
1 Bucky（BUCKY） to AMD
֏8.2963884
1 Bucky（BUCKY） to MAD
.د.م0.2000412
1 Bucky（BUCKY） to MXN
$0.399648
1 Bucky（BUCKY） to SAR
ريال0.08145
1 Bucky（BUCKY） to ETB
Br3.319902
1 Bucky（BUCKY） to KES
KSh2.7973188
1 Bucky（BUCKY） to JOD
د.أ0.01539948
1 Bucky（BUCKY） to PLN
0.0790608
1 Bucky（BUCKY） to RON
лв0.0949164
1 Bucky（BUCKY） to SEK
kr0.2037336
1 Bucky（BUCKY） to BGN
лв0.0364896
1 Bucky（BUCKY） to HUF
Ft7.2835848
1 Bucky（BUCKY） to CZK
0.4537308
1 Bucky（BUCKY） to KWD
د.ك0.00664632
1 Bucky（BUCKY） to ILS
0.0712416
1 Bucky（BUCKY） to BOB
Bs0.1496508
1 Bucky（BUCKY） to AZN
0.036924
1 Bucky（BUCKY） to TJS
SM0.2022132
1 Bucky（BUCKY） to GEL
0.0588612
1 Bucky（BUCKY） to AOA
Kz19.8718452
1 Bucky（BUCKY） to BHD
.د.ب0.00816672
1 Bucky（BUCKY） to BMD
$0.02172
1 Bucky（BUCKY） to DKK
kr0.1394424
1 Bucky（BUCKY） to HNL
L0.5697156
1 Bucky（BUCKY） to MUR
0.9886944
1 Bucky（BUCKY） to NAD
$0.3761904
1 Bucky（BUCKY） to NOK
kr0.2169828
1 Bucky（BUCKY） to NZD
$0.0375756
1 Bucky（BUCKY） to PAB
B/.0.02172
1 Bucky（BUCKY） to PGK
K0.0925272
1 Bucky（BUCKY） to QAR
ر.ق0.0790608
1 Bucky（BUCKY） to RSD
дин.2.1895932
1 Bucky（BUCKY） to UZS
soʻm261.6866868
1 Bucky（BUCKY） to ALL
L1.8047148
1 Bucky（BUCKY） to ANG
ƒ0.0388788
1 Bucky（BUCKY） to AWG
ƒ0.0388788
1 Bucky（BUCKY） to BBD
$0.04344
1 Bucky（BUCKY） to BAM
KM0.0364896
1 Bucky（BUCKY） to BIF
Fr63.87852
1 Bucky（BUCKY） to BND
$0.0280188
1 Bucky（BUCKY） to BSD
$0.02172
1 Bucky（BUCKY） to JMD
$3.4778064
1 Bucky（BUCKY） to KHR
87.2288232
1 Bucky（BUCKY） to KMF
Fr9.20928
1 Bucky（BUCKY） to LAK
472.1739036
1 Bucky（BUCKY） to LKR
රු6.5857212
1 Bucky（BUCKY） to MDL
L0.3711948
1 Bucky（BUCKY） to MGA
Ar97.83774
1 Bucky（BUCKY） to MOP
P0.1735428
1 Bucky（BUCKY） to MVR
0.332316
1 Bucky（BUCKY） to MWK
MK37.577772
1 Bucky（BUCKY） to MZN
MT1.387908
1 Bucky（BUCKY） to NPR
रु3.0449268
1 Bucky（BUCKY） to PYG
152.95224
1 Bucky（BUCKY） to RWF
Fr31.47228
1 Bucky（BUCKY） to SBD
$0.1789728
1 Bucky（BUCKY） to SCR
0.3010392
1 Bucky（BUCKY） to SRD
$0.8629356
1 Bucky（BUCKY） to SVC
$0.1896156
1 Bucky（BUCKY） to SZL
L0.3761904
1 Bucky（BUCKY） to TMT
m0.0762372
1 Bucky（BUCKY） to TND
د.ت0.06372648
1 Bucky（BUCKY） to TTD
$0.1470444
1 Bucky（BUCKY） to UGX
Sh75.41184
1 Bucky（BUCKY） to XAF
Fr12.25008
1 Bucky（BUCKY） to XCD
$0.058644
1 Bucky（BUCKY） to XOF
Fr12.25008
1 Bucky（BUCKY） to XPF
Fr2.21544
1 Bucky（BUCKY） to BWP
P0.30951
1 Bucky（BUCKY） to BZD
$0.04344
1 Bucky（BUCKY） to CVE
$2.0592732
1 Bucky（BUCKY） to DJF
Fr3.84444
1 Bucky（BUCKY） to DOP
$1.3894284
1 Bucky（BUCKY） to DZD
د.ج2.8266408
1 Bucky（BUCKY） to FJD
$0.0493044
1 Bucky（BUCKY） to GNF
Fr188.8554
1 Bucky（BUCKY） to GTQ
Q0.1659408
1 Bucky（BUCKY） to GYD
$4.5370908
1 Bucky（BUCKY） to ISK
kr2.64984

人们还问：关于Bucky的其他问题

Bucky（BUCKY）今日价格是多少？
BUCKY 实时价格为 0.02172 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 BUCKY 兑 USD 的价格是多少？
当前 BUCKY 兑 USD 的价格为 $ 0.02172。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Bucky 的市值是多少？
BUCKY 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
BUCKY 的流通供应量是多少？
BUCKY 的流通供应量为 -- USD
BUCKY 的历史最高价（ATH）是多少？
BUCKY 的历史最高价是 -- USD
BUCKY 的历史最低价（ATL）是多少？
BUCKY 的历史最低价是 -- USD
BUCKY 的交易量是多少？
BUCKY 的 24 小时实时交易量为 $ 56.62K USD
BUCKY 今年会涨吗？
BUCKY 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 BUCKY 价格预测 获取更深入的分析。
