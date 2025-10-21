Bucky（BUCKY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.01746 $ 0.01746 $ 0.01746 24H最低价 $ 0.02175 $ 0.02175 $ 0.02175 24H最高价 24H最低价 $ 0.01746$ 0.01746 $ 0.01746 24H最高价 $ 0.02175$ 0.02175 $ 0.02175 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） +0.27% 涨跌幅（1D） +11.78% 漲跌幅（7D） +51.67% 漲跌幅（7D） +51.67%

Bucky（BUCKY）当前实时价格为 $ 0.02172。过去 24 小时内，BUCKY 的交易价格在 $ 0.01746 至 $ 0.02175 之间波动，市场活跃度显著。BUCKY 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，BUCKY 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.27%，过去 24 小时内变动为 +11.78%，过去 7 天内累计变动为 +51.67%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Bucky（BUCKY）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 56.62K$ 56.62K $ 56.62K 完全稀释市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 流通量 ---- -- 总供应量 ---- -- 所属公链 SOL

Bucky 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 56.62K。BUCKY 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --。