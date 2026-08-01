页面数据最近更新时间：2026-08-14 01:26:10 (UTC+8)
Backyard Bandwidth 今日价格
Backyard Bandwidth (BB1) 今日实时价格为 --，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 BB1 兑 USD 的汇率为 -- 每 BB1。
Backyard Bandwidth 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- BB1。过去 24 小时内，BB1 的交易价格在 --（低点）和 --（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。
短期表现方面，BB1 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 --。过去一天，总交易量达到 --。
Backyard Bandwidth（BB1）市场信息
Backyard Bandwidth 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 --。BB1 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --。
Backyard Bandwidth 价格历史 USD
Backyard Bandwidth（BB1）价格历史 USD
跟踪 Backyard Bandwidth 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
Backyard Bandwidth 今日价格变化
今天，BB1 记录了 -- (--) 的变化，反映了其最新的市场活动。
Backyard Bandwidth 30 天价格变化
在过去 30 天内，价格变动了 -- (--)，显示了该代币在短期内的表现。
Backyard Bandwidth 60 天价格变化
将视图扩展到 60 天，BB1 的变化为 -- (--)，从而更广泛地了解其表现。
Backyard Bandwidth 90 天价格变化
从 90 天的趋势来看，价格变动了 -- (--)，从而深入了解了代币的长期走势。
Backyard Bandwidth 的价格预测
Backyard Bandwidth（BB1）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，BB1 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%。Backyard Bandwidth (BB1) 2040 年价格预测（ 14 年后）
在 2040 年，Backyard Bandwidth 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Backyard Bandwidth 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Backyard Bandwidth 价格预测
，访问我们的价格预测页面，查看 BB1 2026–2027 年价格的预测。
人们还问：关于Backyard Bandwidth的其他问题
如果 Backyard Bandwidth 的年增长率为 5%，其估值到 2027 年将达到约 --，到 2030 年将达到 --，到 2035 年将达到 --，到 2040 年将达到 --。这些数据展示了稳定的复合增长情景，但未来实际价格仍取决于市场采用情况、监管进展和宏观经济环境。您可在下方查看完整预测表，了解 Backyard Bandwidth 潜在价格及预期投资回报率的逐年分析。
Backyard Bandwidth 今日价格为 --。查看我们的价格历史记录部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的历史记录。
Backyard Bandwidth 仍然是一种交易活跃的加密货币，市场参与度和生态系统持续发展。然而，像投资 BB1 这样的加密货币投资本质上具有波动性，应与您的个人风险承受能力相符。在做出财务决策和投资之前，请务必进行独立研究 (DYOR) 并考虑市场状况。
过去 24 小时内，MEXC 上 Backyard Bandwidth 的交易量为 --。
BB1 的实时价格根据包括 MEXC 在内的主要交易所的全球交易活动实时更新。市场价格会因流动性、交易量和整体市场情绪的变化而持续波动。要查看您首选货币的最新 Backyard Bandwidth 价格，请访问 BB1 价格页面了解更多信息。
BB1 的价格受多种关键因素影响，包括整体市场情绪、交易量、技术发展和用户采用趋势。更广泛的宏观经济条件，例如利率变化、流动性周期和监管信号，也在价格变动中发挥着重要作用。
要了解实时市场变化和项目动态，请访问 MEXC 新闻，获取最新分析和加密货币见解。
以下是 MEXC 上当前按 24 小时交易量排名的热门代币。价格和表现将根据实时市场数据持续更新。
BTC
63,229.37
-0.30%
ETH
1,878.46
-0.09%
GOLD(XAUT)
4,354.58
+0.10%
SOL
75.83
+0.23%
XMR
400.4
+0.23%
MEXC 支持止损和止盈单，以帮助自动管理风险。
1. 前往“现货”或“合约”交易区，选择 BB1/USDT 交易对。
2. 从订单类型菜单中选择“止损限价”或“触发订单”。
3. 设置触发价（激活订单的价位）和执行价（订单成交的价格）。
4. 确认订单详情并提交。
如果 Backyard Bandwidth 的价格走势与您的持仓方向相反，您的止损单将触发；而止盈单会在达到您的目标盈利水平时自动执行。
如需详细示例和教程，请访问 MEXC 现货交易指南。
Backyard Bandwidth 的价格今年可能会上涨，具体取决于市场状况和项目进展。查看 Backyard Bandwidth (BB1) 的价格预测，了解更深入的分析。
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Backyard Bandwidth（BB1）重要行业更新
|时间 (UTC+8)
|类型
|资讯
|02-11 14:20:00
|行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
|02-10 18:39:21
|链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
|02-04 11:04:00
|行业动态
加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
|02-04 00:48:00
|行业动态
过去24小时全网爆仓2.85亿美元，多空双爆
|02-01 01:12:00
|行业动态
比特币下破前低80,600美元，创2025年4月11日以来新低
|01-28 07:44:00
|行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹
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