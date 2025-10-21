Amocucinare（AMORE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00188 24H最高价 $ 0.002053 历史最高 ---- 最低价 ---- 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） -3.03% 漲跌幅（7D） -3.91%

Amocucinare（AMORE）当前实时价格为 $ 0.00192。过去 24 小时内，AMORE 的交易价格在 $ 0.00188 至 $ 0.002053 之间波动，市场活跃度显著。AMORE 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，AMORE 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 -3.03%，过去 7 天内累计变动为 -3.91%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Amocucinare（AMORE）市场信息

市值 ---- 成交量（24H） $ 2.49K 完全稀释市值 $ 1.92M 流通量 ---- 总供应量 1,000,000,000 所属公链 TONCOIN

Amocucinare 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.49K。AMORE 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.92M。