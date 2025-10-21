Amocucinare 当前实时价格为 0.00192 USD。跟踪 AMORE 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 AMORE 价格趋势。Amocucinare 当前实时价格为 0.00192 USD。跟踪 AMORE 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 AMORE 价格趋势。

Amocucinare实时价格 (AMORE)

$0.00192
-3.03%1D
USD
Amocucinare (AMORE) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:33:16 (UTC+8)

Amocucinare（AMORE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.00188
24H最低价
$ 0.002053
24H最高价

$ 0.00188
$ 0.002053
--
--
0.00%

-3.03%

-3.91%

-3.91%

Amocucinare（AMORE）当前实时价格为 $ 0.00192。过去 24 小时内，AMORE 的交易价格在 $ 0.00188 至 $ 0.002053 之间波动，市场活跃度显著。AMORE 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，AMORE 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 -3.03%，过去 7 天内累计变动为 -3.91%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Amocucinare（AMORE）市场信息

--
$ 2.49K
$ 2.49K$ 2.49K

$ 1.92M
$ 1.92M$ 1.92M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

TONCOIN

Amocucinare 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.49K。AMORE 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.92M

Amocucinare（AMORE）价格历史 USD

跟踪 Amocucinare 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00005999-3.03%
30天$ -0.000449-18.96%
60天$ -0.00108-36.00%
90天$ -0.00108-36.00%
Amocucinare 今日价格变化

今天，AMORE 记录了 $ -0.00005999 (-3.03%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Amocucinare 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.000449 (-18.96%)，显示了该代币在短期内的表现。

Amocucinare 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，AMORE 的变化为 $ -0.00108 (-36.00%)，从而更广泛地了解其表现。

Amocucinare 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.00108 (-36.00%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Amocucinare（AMORE）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Amocucinare 价格历史页面

什么是Amocucinare (AMORE)

这是 TON 上第一个将烧烤文化、美食和乐趣爱好者聚集在一起的代币。它由知名美食部落客 Nikolay Amocucinare 创建，并透过完全公平的发行方式发行——所有供应均可在公开市场上流通，没有任何锁定或限制。

Amocucinare在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Amocucinare 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 AMORE 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Amocucinare 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Amocucinare 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Amocucinare 价格预测 (USD)

Amocucinare（AMORE）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Amocucinare（AMORE）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Amocucinare 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Amocucinare 价格预测

Amocucinare（AMORE）代币经济

了解 Amocucinare（AMORE）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 AMORE 代币的完整经济学

如何购买Amocucinare (AMORE)

正在寻找如何购买 Amocucinare？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Amocucinare。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

AMORE 兑换为当地货币

1 Amocucinare（AMORE） to VND
50.5248
1 Amocucinare（AMORE） to AUD
A$0.0029184
1 Amocucinare（AMORE） to GBP
0.00144
1 Amocucinare（AMORE） to EUR
0.001632
1 Amocucinare（AMORE） to USD
$0.00192
1 Amocucinare（AMORE） to MYR
RM0.0081024
1 Amocucinare（AMORE） to TRY
0.0806592
1 Amocucinare（AMORE） to JPY
¥0.29376
1 Amocucinare（AMORE） to ARS
ARS$2.8571328
1 Amocucinare（AMORE） to RUB
0.1527744
1 Amocucinare（AMORE） to INR
0.1686336
1 Amocucinare（AMORE） to IDR
Rp31.9999872
1 Amocucinare（AMORE） to PHP
0.1127424
1 Amocucinare（AMORE） to EGP
￡E.0.0911808
1 Amocucinare（AMORE） to BRL
R$0.0103296
1 Amocucinare（AMORE） to CAD
C$0.0026688
1 Amocucinare（AMORE） to BDT
0.2349696
1 Amocucinare（AMORE） to NGN
2.802912
1 Amocucinare（AMORE） to COP
$7.4418432
1 Amocucinare（AMORE） to ZAR
R.0.033024
1 Amocucinare（AMORE） to UAH
0.08064
1 Amocucinare（AMORE） to TZS
T.Sh.4.7524608
1 Amocucinare（AMORE） to VES
Bs0.40704
1 Amocucinare（AMORE） to CLP
$1.80864
1 Amocucinare（AMORE） to PKR
Rs0.5425152
1 Amocucinare（AMORE） to KZT
1.0328064
1 Amocucinare（AMORE） to THB
฿0.0626688
1 Amocucinare（AMORE） to TWD
NT$0.0592128
1 Amocucinare（AMORE） to AED
د.إ0.0070464
1 Amocucinare（AMORE） to CHF
Fr0.0015168
1 Amocucinare（AMORE） to HKD
HK$0.0148992
1 Amocucinare（AMORE） to AMD
֏0.7339392
1 Amocucinare（AMORE） to MAD
.د.م0.0176832
1 Amocucinare（AMORE） to MXN
$0.035328
1 Amocucinare（AMORE） to SAR
ريال0.0072
1 Amocucinare（AMORE） to ETB
Br0.2932608
1 Amocucinare（AMORE） to KES
KSh0.2475072
1 Amocucinare（AMORE） to JOD
د.أ0.00136128
1 Amocucinare（AMORE） to PLN
0.0069888
1 Amocucinare（AMORE） to RON
лв0.0083904
1 Amocucinare（AMORE） to SEK
kr0.0180096
1 Amocucinare（AMORE） to BGN
лв0.0032256
1 Amocucinare（AMORE） to HUF
Ft0.6436416
1 Amocucinare（AMORE） to CZK
0.0401088
1 Amocucinare（AMORE） to KWD
د.ك0.00058752
1 Amocucinare（AMORE） to ILS
0.0062976
1 Amocucinare（AMORE） to BOB
Bs0.013248
1 Amocucinare（AMORE） to AZN
0.003264
1 Amocucinare（AMORE） to TJS
SM0.0178752
1 Amocucinare（AMORE） to GEL
0.0052032
1 Amocucinare（AMORE） to AOA
Kz1.7566272
1 Amocucinare（AMORE） to BHD
.د.ب0.00072192
1 Amocucinare（AMORE） to BMD
$0.00192
1 Amocucinare（AMORE） to DKK
kr0.0123264
1 Amocucinare（AMORE） to HNL
L0.0503424
1 Amocucinare（AMORE） to MUR
0.0873984
1 Amocucinare（AMORE） to NAD
$0.0332352
1 Amocucinare（AMORE） to NOK
kr0.0192
1 Amocucinare（AMORE） to NZD
$0.0033216
1 Amocucinare（AMORE） to PAB
B/.0.00192
1 Amocucinare（AMORE） to PGK
K0.00816
1 Amocucinare（AMORE） to QAR
ر.ق0.0069888
1 Amocucinare（AMORE） to RSD
дин.0.1936704
1 Amocucinare（AMORE） to UZS
soʻm23.1325248
1 Amocucinare（AMORE） to ALL
L0.1595328
1 Amocucinare（AMORE） to ANG
ƒ0.0034368
1 Amocucinare（AMORE） to AWG
ƒ0.0034368
1 Amocucinare（AMORE） to BBD
$0.00384
1 Amocucinare（AMORE） to BAM
KM0.0032256
1 Amocucinare（AMORE） to BIF
Fr5.66208
1 Amocucinare（AMORE） to BND
$0.0024768
1 Amocucinare（AMORE） to BSD
$0.00192
1 Amocucinare（AMORE） to JMD
$0.3075264
1 Amocucinare（AMORE） to KHR
7.74192
1 Amocucinare（AMORE） to KMF
Fr0.81408
1 Amocucinare（AMORE） to LAK
41.7391296
1 Amocucinare（AMORE） to LKR
රු0.582336
1 Amocucinare（AMORE） to MDL
L0.0327744
1 Amocucinare（AMORE） to MGA
Ar8.6877696
1 Amocucinare（AMORE） to MOP
P0.0153408
1 Amocucinare（AMORE） to MVR
0.029376
1 Amocucinare（AMORE） to MWK
MK3.327552
1 Amocucinare（AMORE） to MZN
MT0.122688
1 Amocucinare（AMORE） to NPR
रु0.2692416
1 Amocucinare（AMORE） to PYG
13.61664
1 Amocucinare（AMORE） to RWF
Fr2.78208
1 Amocucinare（AMORE） to SBD
$0.0158208
1 Amocucinare（AMORE） to SCR
0.026688
1 Amocucinare（AMORE） to SRD
$0.0762816
1 Amocucinare（AMORE） to SVC
$0.0167616
1 Amocucinare（AMORE） to SZL
L0.0332352
1 Amocucinare（AMORE） to TMT
m0.0067392
1 Amocucinare（AMORE） to TND
د.ت0.00563136
1 Amocucinare（AMORE） to TTD
$0.0130176
1 Amocucinare（AMORE） to UGX
Sh6.66624
1 Amocucinare（AMORE） to XAF
Fr1.08288
1 Amocucinare（AMORE） to XCD
$0.005184
1 Amocucinare（AMORE） to XOF
Fr1.08288
1 Amocucinare（AMORE） to XPF
Fr0.19584
1 Amocucinare（AMORE） to BWP
P0.0273792
1 Amocucinare（AMORE） to BZD
$0.00384
1 Amocucinare（AMORE） to CVE
$0.1822464
1 Amocucinare（AMORE） to DJF
Fr0.33984
1 Amocucinare（AMORE） to DOP
$0.12288
1 Amocucinare（AMORE） to DZD
د.ج0.249888
1 Amocucinare（AMORE） to FJD
$0.0043584
1 Amocucinare（AMORE） to GNF
Fr16.6944
1 Amocucinare（AMORE） to GTQ
Q0.014688
1 Amocucinare（AMORE） to GYD
$0.4012416
1 Amocucinare（AMORE） to ISK
kr0.23424

要更深入地了解 Amocucinare，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Amocucinare网站
区块查询

人们还问：关于Amocucinare的其他问题

Amocucinare（AMORE）今日价格是多少？
AMORE 实时价格为 0.00192 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 AMORE 兑 USD 的价格是多少？
当前 AMORE 兑 USD 的价格为 $ 0.00192。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Amocucinare 的市值是多少？
AMORE 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
AMORE 的流通供应量是多少？
AMORE 的流通供应量为 -- USD
AMORE 的历史最高价（ATH）是多少？
AMORE 的历史最高价是 -- USD
AMORE 的历史最低价（ATL）是多少？
AMORE 的历史最低价是 -- USD
AMORE 的交易量是多少？
AMORE 的 24 小时实时交易量为 $ 2.49K USD
AMORE 今年会涨吗？
AMORE 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 AMORE 价格预测 获取更深入的分析。
Amocucinare（AMORE）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

