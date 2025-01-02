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8Pay 价格 (8PAY)

USD

8Pay (8PAY) 实时价格图表

$0.00252025
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今天 8Pay (8PAY) 的价格

今天 8Pay (8PAY) 的实时价格为 0.00252025 USD。目前其市值为 $ 163.13K USD。8PAY 兑换 USD 的价格为实时更新。
8Pay 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 29.88 USD
- 8Pay 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 64.73M USD

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8Pay (8PAY) 价格表现 USD

今天内，8Pay 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，8Pay 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0005037460
在过去60天内，8Pay 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000666502
在过去90天内，8Pay 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002015984362496115

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +0.0005037460+19.99%
60天$ +0.0000666502+2.64%
90天$ +0.0002015984362496115+8.69%

8Pay (8PAY) 价格分析

8Pay 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 0
$ 0$ 0

$ 2.9
$ 2.9$ 2.9

--

--

+2.01%

8Pay (8PAY) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 163.13K
$ 163.13K$ 163.13K

$ 29.88
$ 29.88$ 29.88

64.73M
64.73M 64.73M

什么是8Pay (8PAY)

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官网

大家还在问：关于 8Pay (8PAY) 的其他问题

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8PAY 兑换为当地货币

1 8PAY 兑换 AUD
A$0.0040324
1 8PAY 兑换 GBP
0.0020162
1 8PAY 兑换 EUR
0.00241944
1 8PAY 兑换 USD
$0.00252025
1 8PAY 兑换 MYR
RM0.0112655175
1 8PAY 兑换 TRY
0.0889900275
1 8PAY 兑换 JPY
¥0.395326415
1 8PAY 兑换 RUB
0.2809322675
1 8PAY 兑换 INR
0.21613664
1 8PAY 兑换 IDR
Rp40.6491878575
1 8PAY 兑换 PHP
0.146023285
1 8PAY 兑换 EGP
￡E.0.1279530925
1 8PAY 兑换 BRL
R$0.0156507525
1 8PAY 兑换 CAD
C$0.00362916
1 8PAY 兑换 BDT
0.301169875
1 8PAY 兑换 NGN
3.8952731975
1 8PAY 兑换 UAH
0.1061277275
1 8PAY 兑换 VES
Bs0.12853275
1 8PAY 兑换 PKR
Rs0.702393675
1 8PAY 兑换 KZT
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1 8PAY 兑换 THB
฿0.0863689675
1 8PAY 兑换 TWD
NT$0.08286582
1 8PAY 兑换 CHF
Fr0.002268225
1 8PAY 兑换 HKD
HK$0.0195823425
1 8PAY 兑换 MAD
.د.م0.0254797275