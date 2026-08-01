8lends 今日价格

8lends (8LNDS) 今日实时价格为 $ 0.01779202，过去 24 小时内变化了 0.20%。当前 8LNDS 兑 USD 的汇率为 $ 0.01779202 每 8LNDS。

8lends 目前市值在 $ 821,598 排名第 #-，流通供应量为 46.17M 8LNDS。过去 24 小时内，8LNDS 的交易价格在 $ 0.01767301（低点）和 $ 0.01808141（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01808141，而历史最低价为 $ 0.01666681。

短期表现方面，8LNDS 在过去一小时内波动了 -0.01%，过去7 天内波动了 +1.70%。过去一天，总交易量达到 $ 8.13K。

8lends（8LNDS）市场信息

市值 $ 821.60K$ 821.60K $ 821.60K 成交量（24H） $ 8.13K$ 8.13K $ 8.13K 完全稀释市值 $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M 流通量 46.17M 46.17M 46.17M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

8lends 的当前市值为 $ 821.60K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 8.13K。8LNDS 的流通量为 46.17M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.78M。