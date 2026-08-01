5ire 今日价格

5ire (5IRE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 5IRE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 5IRE。

5ire 目前市值在 $ 45,635 排名第 #-，流通供应量为 641.07M 5IRE。过去 24 小时内，5IRE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.467009，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，5IRE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +6.58%。过去一天，总交易量达到 --。

5ire（5IRE）市场信息

市值 $ 45.64K$ 45.64K $ 45.64K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 51.57K$ 51.57K $ 51.57K 流通量 641.07M 641.07M 641.07M 总供应量 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

5ire 的当前市值为 $ 45.64K, 它过去 24 小时的交易量为 --。5IRE 的流通量为 641.07M，总供应量是 1500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 51.57K。