401jK（401JK）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00357237 24H最低价 $ 0.00402763 24H最高价 历史最高 $ 0.01195204 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） +0.18% 涨跌幅（1D） -7.11% 漲跌幅（7D） -5.84%

401jK（401JK）当前实时价格为 $0.00370667。过去 24 小时内，401JK 的交易价格在 $ 0.00357237 至 $ 0.00402763 之间波动，市场活跃度显著。401JK 的历史最高价为 $ 0.01195204，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，401JK 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.18%，过去 24 小时内变动为 -7.11%，过去 7 天内累计变动为 -5.84%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

401jK（401JK）市场信息

市值 $ 3.70M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 3.70M 流通量 999.34M 总供应量 999,343,501.906457

401jK 的当前市值为 $ 3.70M, 它过去 24 小时的交易量为 --。401JK 的流通量为 999.34M，总供应量是 999343501.906457，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.70M。