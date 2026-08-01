3place 今日价格

3place (3PLACE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 81.29%。当前 3PLACE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 3PLACE。

3place 目前市值在 $ 177,154 排名第 #-，流通供应量为 972.45M 3PLACE。过去 24 小时内，3PLACE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，3PLACE 在过去一小时内波动了 -9.90%，过去7 天内波动了 +197.85%。过去一天，总交易量达到 $ 124.75K。

3place（3PLACE）市场信息

市值 $ 177.15K$ 177.15K $ 177.15K 成交量（24H） $ 124.75K$ 124.75K $ 124.75K 完全稀释市值 $ 177.15K$ 177.15K $ 177.15K 流通量 972.45M 972.45M 972.45M 总供应量 972,446,082.414368 972,446,082.414368 972,446,082.414368

3place 的当前市值为 $ 177.15K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 124.75K。3PLACE 的流通量为 972.45M，总供应量是 972446082.414368，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 177.15K。