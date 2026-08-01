1000PEPPER 今日价格

1000PEPPER (1000PEPPER) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.28%。当前 1000PEPPER 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 1000PEPPER。

1000PEPPER 目前市值在 $ 3,844,026 排名第 #-，流通供应量为 8.75T 1000PEPPER。过去 24 小时内，1000PEPPER 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，1000PEPPER 在过去一小时内波动了 -0.34%，过去7 天内波动了 -4.69%。过去一天，总交易量达到 --。

1000PEPPER（1000PEPPER）市场信息

市值 $ 3.84M$ 3.84M $ 3.84M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 3.84M$ 3.84M $ 3.84M 流通量 8.75T 8.75T 8.75T 总供应量 8,745,680,309,696.633 8,745,680,309,696.633 8,745,680,309,696.633

1000PEPPER 的当前市值为 $ 3.84M, 它过去 24 小时的交易量为 --。1000PEPPER 的流通量为 8.75T，总供应量是 8745680309696.633，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.84M。