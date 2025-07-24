什么是合约中的生效时间？

MEXC合约交易一共有五种委托类型：限价委托、市价委托、计划委托、跟踪委托、只做Maker。其中，限价委托、市价委托、计划委托可以设置生效时间，生效时间是指您的订单在被执行之前维持的有效时间，您可以根据时间参数进行选择。









限价委托提供3种生效时间选项：GTC、IOC、FOK。





GTC（一直有效直到取消）：此种订单将持续有效直到完全成交或被取消。





IOC（立即成交或取消）：此种订单若在指定价格不能立即成交，则撤销未成交的部分。





FOK（全部成交或取消）：此种订单若不能全部成交则立即全部撤销。









一般而言，市价将立即成交，但您可以选择MTL （市价转限价订单）。





MTL （市价转限价订单）是指订单按市价单提交并以当前市场最优价格执行。 如果订单仅被部分执行，则余下的订单被取消并以一个具有与被执行部分同样价格的限价单被重新提交。









计划委托有效时间分为24小时有效、7天内有效和长期有效三种。





24小时有效：您的计划委托单将在24小时内有效，超过24小时将无效。





7天内有效：您的计划委托单将在7天内有效，超过7天将无效。





长期有效：您的计划委托单将长期有效。



