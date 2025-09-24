什么是 River？构建百亿美元链上银行的技术架构与代币经济









1）River 通过 Omni-CDP 技术实现了跨链抵押铸币，用户可在任意链上抵押资产并在另一条链上原生铸造 satUSD。

2）satUSD 是超额抵押稳定币，通过实时清算、链上套利和五层风险控制维持 1 美元锚定，支持零利率铸造。

3）RIVER 代币总量 1 亿枚，68% 分配给社区生态，持有者享有治理权、收益提升、费用减免等多重权益。

4）River 生态包含四大支柱：Omni-CDP 跨链系统、Smart Vault 收益产品、River4FUN 社交挖矿和 Swap 交易功能。

5）用户通过赚取、交换、质押、铸造四步循环参与生态，可实施杠杆策略、流动性挖矿等多种收益方案。

















RIVER 是 River 的原生加密货币，代币总量 1 亿枚。









分配类别 占比 用途说明 生态系统激励 40% 用户奖励、流动性激励、生态建设 储备基金 21% 做市、营销、协议扩展 团队 15% 核心团队激励 种子轮投资者 10% 种子轮融资 空投 5% 社区空投奖励 种子前轮投资者 5% 早期投资者 公开销售 2% 公募 顾问 2% 项目顾问













分配对象 锁定期 解锁方式 空投 无 立即解锁 公开销售 无 立即解锁 生态系统激励 无 60 个月线性解锁 储备基金 无 60 个月线性解锁，每 6 个月释放一次 种子前轮投资者 3 个月 第 4 个月解锁 10%，再锁 6 个月，之后 24 个月线性解锁 种子轮投资者 3 个月 第 4 个月解锁 10%，再锁 6 个月，之后 24 个月线性解锁 团队 12 个月 30 个月线性解锁 顾问 12 个月 30 个月线性解锁













1）协议治理：RIVER 持有者可以对以下关键协议参数进行投票。

CDP 中支持的抵押品类型和风险设置

区块链扩展和部署决策

satUSD 激励排放计划

财库使用和生态系统资助提案





2）收益提升和忠诚度倍数：用户可以通过锁定 RIVER 来提升协议内各项活动的收益。

veRIVER 机制 ：通过 veRIVER 获得更高的 satUSD+ 收益率

流动性提供者奖励 ：长期质押者获得增强奖励

River4FUN 倍数：参与 River4FUN 的用户可获得 1.2x-2x 的活动和贡献倍数





3）费用减免和优先权限：质押 RIVER 将提供以下协议优势。

费用减免 ：降低铸造费用、降低赎回费用、降低交换费用

优先访问权 ：优先参与限量活动、获得高级奖励资格

额外福利：可能参与治理相关的空投或分配

















Omni-CDP（全链抵押债仓）是 River 的核心技术创新，也是业界首个基于 LayerZero 的 OFT（Omnichain Fungible Token）标准构建的跨链 CDP 系统。这个系统彻底改变了传统 CDP 的运作方式。在传统的 CDP 系统中，用户必须在同一条链上完成抵押和铸币的全部流程。而 River 的 Omni-CDP 突破了这一限制，允许用户在任何源链上存入资产，然后在任何目标链上原生铸造 satUSD 稳定币。这意味着你可以：

在以太坊上抵押 ETH

在 BNB Chain 上铸造 satUSD

在 Arbitrum 上使用这些 satUSD

整个过程不需要任何跨链桥接









River 的 Omni-CDP 系统支持多种主流资产作为抵押品：

原生资产： 、ETH、 BTC 、ETH、 BNB

流动性质押代币（LST）： River 还支持各种 LST 作为抵押品，让用户在获得质押收益的同时，还能通过抵押获得流动性。

稳定币兑换：除了抵押铸造，用户还可以通过 1:1 的比例将 USDT、USDC、USD1 等稳定币直接兑换成 satUSD。









River 的一个重要特点是零利率铸造。与许多需要支付稳定费或利息的 CDP 协议不同，River 允许用户免息铸造 satUSD。这大大降低了用户的使用成本，让更多人能够参与到 DeFi 生态中来。









satUSD 是一种超额抵押的稳定币，由 BTC、ETH、BNB 以及其他流动性质押代币（LST）作为支撑。它让用户无需出售资产即可获得流动性，并通过质押 satUSD 来分享协议收入，赚取收益。









satUSD 是 River 生态系统的核心稳定币，它不仅仅是一个简单的美元锚定代币，而是一个具有多重功能的金融工具：





超额抵押机制：satUSD 采用超额抵押模式，确保每一枚 satUSD 都有充足的资产支撑。这为稳定币的价值提供了坚实的基础。





全链流通：基于 LayerZero 的 OFT 标准，satUSD 可以在多条区块链上原生流通，包括：Ethereum、BNB Chain、Base、Arbitrum、Sonic、BOB、BSquared、Hemi、BEVM、Bitlayer。









satUSD 通过多重机制维持其与美元的 1:1 锚定：

实时清算系统：当抵押率下降到危险水平时，系统会自动触发清算，确保协议的偿付能力。

链上套利机制：当 satUSD 价格低于 1 美元时，套利者会买入并赎回 satUSD 换取抵押品；当价格高于 1 美元时，套利者会铸造新的 satUSD 并出售。

五层风险控制：River实施了五层风险控制体系，包括恢复模式（Recovery Mode）等机制，全方位保护协议安全。









用户可以将 satUSD 质押获得 satUSD+，这是一个自动复利的收益型代币。satUSD+ 的特点包括：

协议收入分享： 持有者可以分享 River 协议产生的收入

流动性保持： 即使在质押状态，satUSD+ 仍可在 DeFi 中使用

灵活赎回： 随时可以将 satUSD+ 兑换回 satUSD













Omni-CDP 模块 是 River 的核心基础设施，让用户能够：

跨链抵押资产

原生铸造 satUSD

无需跨链桥接

享受零利率优势









可持续收益：通过 DeFi 和 CeDeFi 策略组合，为用户提供稳定的收益来源。

无清算风险：与 CDP 不同，Smart Vault 中的资产没有清算风险，用户可以安心持有。

灵活回报：用户可以根据自己的风险偏好选择不同的策略组合。

机构级产品：River 还推出了 Prime Vault，专为机构投资者设计，由 Ceffu 和 Cobo 提供托管服务，提供机构级的安全保护和稳定回报。













连接 X（Twitter）账户：用户可以连接自己的 X 账户，通过发帖、转发、互动等社交活动赚取 River 积分。

质押挖矿：用户可以质押任何代币来累积 River 积分，每日获得奖励。

投票治理：参与社区投票，为喜欢的提案投票并赚取活动奖励。

AI 驱动的分配：River4FUN 使用 AI 代理根据社交参与度和社区动量来分配奖励，确保公平性和效率。









River 提供了高效的代币 交换 功能：

低滑点交易

支持多链

即时兑换

集成主流DEX









River 创建了一个完整的价值循环系统，用户可以通过赚取、交换、质押和铸造四个主要步骤参与。









用户可以通过交易活动、使用合作伙伴应用、完成任务、验证社交活动、参与 River4FUN 等方式在 River 生态系统中赚取奖励，所有活动都会转化为可在生态系统中使用的代币奖励。









将赚取的奖励通过低滑点的即时交换转换为 satUSD，为用户提供一个稳定的价值基础，可以在生态系统的任何地方部署使用。









质押 satUSD 获得 satUSD+：

自动复利收益

保持 DeFi 可用性

随时可赎回

分享协议收入









在任何支持的链上存入资产，直接铸造新的 satUSD：

无需跨链桥接

扩大仓位

循环回到赚取阶段

















用户可以使用 satUSD 实施各种杠杆策略：

循环借贷增加收益

在不卖出原始资产的情况下获得流动性

跨链套利机会









在合作协议中使用 satUSD 可以获得额外奖励：

Pendle：5-25倍River积分加成

PancakeSwap：流动性提供奖励

Segment：借贷收益

LayerBank：存款奖励









通过 satUSD+ 获得稳定的协议收入分享，适合追求稳健回报的投资者。





River 通过链抽象技术，正在打破区块链之间的壁垒，创造一个真正统一的金融生态系统。随着更多链的集成、更多合作伙伴的加入，以及产品功能的不断完善，River 有望成为连接所有资产与机会的桥梁，实现其成为“下一个百亿美元链上银行”的愿景。





无论你是寻求稳定收益的保守投资者，还是追求高杠杆策略的进取型交易者，或是希望通过社交活动获得奖励的普通用户，River 都为你提供了合适的产品和机会。随着 Web3 世界的不断发展，River 这样的基础设施协议将在连接不同生态系统、释放流动性价值方面发挥越来越重要的作用。





免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。



