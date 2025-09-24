TL;DR 1）River 通过 Omni-CDP 技术实现了跨链抵押铸币，用户可在任意链上抵押资产并在另一条链上原生铸造 satUSD。 2）satUSD 是超额抵押稳定币，通过实时清算、链上套利和五层风险控制维持 1 美元锚定，支持零利率铸造。 3）RIVER 代币总量 1 亿枚，68% 分配给社区生态，持有者享有治理权、收益提升、费用减免等多重权益。 4）River 生态包含四大支柱：OmnTL;DR 1）River 通过 Omni-CDP 技术实现了跨链抵押铸币，用户可在任意链上抵押资产并在另一条链上原生铸造 satUSD。 2）satUSD 是超额抵押稳定币，通过实时清算、链上套利和五层风险控制维持 1 美元锚定，支持零利率铸造。 3）RIVER 代币总量 1 亿枚，68% 分配给社区生态，持有者享有治理权、收益提升、费用减免等多重权益。 4）River 生态包含四大支柱：Omn
什么是 River？构建百亿美元链上银行的技术架构与代币经济

初阶
2025年9月24日
TL;DR


1）River 通过 Omni-CDP 技术实现了跨链抵押铸币，用户可在任意链上抵押资产并在另一条链上原生铸造 satUSD。
2）satUSD 是超额抵押稳定币，通过实时清算、链上套利和五层风险控制维持 1 美元锚定，支持零利率铸造。
3）RIVER 代币总量 1 亿枚，68% 分配给社区生态，持有者享有治理权、收益提升、费用减免等多重权益。
4）River 生态包含四大支柱：Omni-CDP 跨链系统、Smart Vault 收益产品、River4FUN 社交挖矿和 Swap 交易功能。
5）用户通过赚取、交换、质押、铸造四步循环参与生态，可实施杠杆策略、流动性挖矿等多种收益方案。

1. 什么是 River


River 正在构建首个链抽象稳定币系统，该系统能够连接不同生态系统的流动性，并将其引导至全新的增长机会。通过全链 CDP（抵押债仓） 稳定币 satUSD 的支持，River 允许用户在一条链上抵押资产，在另一条链上铸造稳定币——实现跨网络的原生收益、杠杆操作和规模扩展。

2. River 的代币经济


RIVER 是 River 的原生加密货币，代币总量 1 亿枚。

2.1 RIVER 代币的分配


分配类别
占比
用途说明
生态系统激励
40%
用户奖励、流动性激励、生态建设
储备基金
21%
做市、营销、协议扩展
团队
15%
核心团队激励
种子轮投资者
10%
种子轮融资
空投
5%
社区空投奖励
种子前轮投资者
5%
早期投资者
公开销售
2%
公募
顾问
2%
项目顾问


2.2 RIVER 代币的分配


分配对象
锁定期
解锁方式
空投
立即解锁
公开销售
立即解锁
生态系统激励
60 个月线性解锁
储备基金
60 个月线性解锁，每 6 个月释放一次
种子前轮投资者
3 个月
第 4 个月解锁 10%，再锁 6 个月，之后 24 个月线性解锁
种子轮投资者
3 个月
第 4 个月解锁 10%，再锁 6 个月，之后 24 个月线性解锁
团队
12 个月
30 个月线性解锁
顾问
12 个月
30 个月线性解锁


2.3 RIVER 代币的效用


1）协议治理：RIVER 持有者可以对以下关键协议参数进行投票。
  • CDP 中支持的抵押品类型和风险设置
  • 区块链扩展和部署决策
  • satUSD 激励排放计划
  • 财库使用和生态系统资助提案

2）收益提升和忠诚度倍数：用户可以通过锁定 RIVER 来提升协议内各项活动的收益。
  • veRIVER 机制：通过 veRIVER 获得更高的 satUSD+ 收益率
  • 流动性提供者奖励：长期质押者获得增强奖励
  • River4FUN 倍数：参与 River4FUN 的用户可获得 1.2x-2x 的活动和贡献倍数

3）费用减免和优先权限：质押 RIVER 将提供以下协议优势。
  • 费用减免：降低铸造费用、降低赎回费用、降低交换费用
  • 优先访问权：优先参与限量活动、获得高级奖励资格
  • 额外福利：可能参与治理相关的空投或分配

3. River 的核心技术创新：Omni-CDP 系统


3.1 什么是 Omni-CDP


Omni-CDP（全链抵押债仓）是 River 的核心技术创新，也是业界首个基于 LayerZero 的 OFT（Omnichain Fungible Token）标准构建的跨链 CDP 系统。这个系统彻底改变了传统 CDP 的运作方式。在传统的 CDP 系统中，用户必须在同一条链上完成抵押和铸币的全部流程。而 River 的 Omni-CDP 突破了这一限制，允许用户在任何源链上存入资产，然后在任何目标链上原生铸造 satUSD 稳定币。这意味着你可以：
  • 在以太坊上抵押 ETH
  • 在 BNB Chain 上铸造 satUSD
  • 在 Arbitrum 上使用这些 satUSD
  • 整个过程不需要任何跨链桥接

3.2 支持的抵押品类型


River 的 Omni-CDP 系统支持多种主流资产作为抵押品：
  • 原生资产：BTC、ETH、BNB
  • 流动性质押代币（LST）：River 还支持各种 LST 作为抵押品，让用户在获得质押收益的同时，还能通过抵押获得流动性。
  • 稳定币兑换：除了抵押铸造，用户还可以通过 1:1 的比例将 USDT、USDC、USD1 等稳定币直接兑换成 satUSD。

3.3 零利率优势


River 的一个重要特点是零利率铸造。与许多需要支付稳定费或利息的 CDP 协议不同，River 允许用户免息铸造 satUSD。这大大降低了用户的使用成本，让更多人能够参与到 DeFi 生态中来。

4. satUSD：不仅仅是稳定币


satUSD 是一种超额抵押的稳定币，由 BTC、ETH、BNB 以及其他流动性质押代币（LST）作为支撑。它让用户无需出售资产即可获得流动性，并通过质押 satUSD 来分享协议收入，赚取收益。

4.1 satUSD 的独特设计


satUSD 是 River 生态系统的核心稳定币，它不仅仅是一个简单的美元锚定代币，而是一个具有多重功能的金融工具：

超额抵押机制：satUSD 采用超额抵押模式，确保每一枚 satUSD 都有充足的资产支撑。这为稳定币的价值提供了坚实的基础。

全链流通：基于 LayerZero 的 OFT 标准，satUSD 可以在多条区块链上原生流通，包括：Ethereum、BNB Chain、Base、Arbitrum、Sonic、BOB、BSquared、Hemi、BEVM、Bitlayer。

4.2 价格稳定机制


satUSD 通过多重机制维持其与美元的 1:1 锚定：
实时清算系统：当抵押率下降到危险水平时，系统会自动触发清算，确保协议的偿付能力。
链上套利机制：当 satUSD 价格低于 1 美元时，套利者会买入并赎回 satUSD 换取抵押品；当价格高于 1 美元时，套利者会铸造新的 satUSD 并出售。
五层风险控制：River实施了五层风险控制体系，包括恢复模式（Recovery Mode）等机制，全方位保护协议安全。

4.3 satUSD+：收益型稳定币


用户可以将 satUSD 质押获得 satUSD+，这是一个自动复利的收益型代币。satUSD+ 的特点包括：
  • 协议收入分享： 持有者可以分享 River 协议产生的收入
  • 流动性保持： 即使在质押状态，satUSD+ 仍可在 DeFi 中使用
  • 灵活赎回： 随时可以将 satUSD+ 兑换回 satUSD

5. River 生态系统的四大支柱


5.1 Omni-CDP 模块


Omni-CDP 模块 是 River 的核心基础设施，让用户能够：
  • 跨链抵押资产
  • 原生铸造 satUSD
  • 无需跨链桥接
  • 享受零利率优势

5.2 Smart Vault（智能金库）


Smart Vault 是 River 为用户提供的收益产品，特点包括：
可持续收益：通过 DeFi 和 CeDeFi 策略组合，为用户提供稳定的收益来源。
无清算风险：与 CDP 不同，Smart Vault 中的资产没有清算风险，用户可以安心持有。
灵活回报：用户可以根据自己的风险偏好选择不同的策略组合。
机构级产品：River 还推出了 Prime Vault，专为机构投资者设计，由 Ceffu 和 Cobo 提供托管服务，提供机构级的安全保护和稳定回报。


5.3 River4FUN：社交贡献层


River4FUN 是一个创新的社交挖矿系统，将社交媒体活动转化为链上奖励：
连接 X（Twitter）账户：用户可以连接自己的 X 账户，通过发帖、转发、互动等社交活动赚取 River 积分。
质押挖矿：用户可以质押任何代币来累积 River 积分，每日获得奖励。
投票治理：参与社区投票，为喜欢的提案投票并赚取活动奖励。
AI 驱动的分配：River4FUN 使用 AI 代理根据社交参与度和社区动量来分配奖励，确保公平性和效率。

5.4 Swap 功能


River 提供了高效的代币交换功能：
  • 低滑点交易
  • 支持多链
  • 即时兑换
  • 集成主流DEX

6. River 的运作流程


River 创建了一个完整的价值循环系统，用户可以通过赚取、交换、质押和铸造四个主要步骤参与。

6.1 赚取（Earn）


用户可以通过交易活动、使用合作伙伴应用、完成任务、验证社交活动、参与 River4FUN 等方式在 River 生态系统中赚取奖励，所有活动都会转化为可在生态系统中使用的代币奖励。

6.2 交换（Swap）


将赚取的奖励通过低滑点的即时交换转换为 satUSD，为用户提供一个稳定的价值基础，可以在生态系统的任何地方部署使用。

6.3 质押（Stake）


质押 satUSD 获得 satUSD+：
  • 自动复利收益
  • 保持 DeFi 可用性
  • 随时可赎回
  • 分享协议收入

6.4 铸造（Mint）


在任何支持的链上存入资产，直接铸造新的 satUSD：
  • 无需跨链桥接
  • 扩大仓位
  • 循环回到赚取阶段


7. River 的使用场景与收益机会


7.1 杠杆策略


用户可以使用 satUSD 实施各种杠杆策略：
  • 循环借贷增加收益
  • 在不卖出原始资产的情况下获得流动性
  • 跨链套利机会

7.2 流动性挖矿


在合作协议中使用 satUSD 可以获得额外奖励：
  • Pendle：5-25倍River积分加成
  • PancakeSwap：流动性提供奖励
  • Segment：借贷收益
  • LayerBank：存款奖励

7.3 稳定收益


通过 satUSD+ 获得稳定的协议收入分享，适合追求稳健回报的投资者。

River 通过链抽象技术，正在打破区块链之间的壁垒，创造一个真正统一的金融生态系统。随着更多链的集成、更多合作伙伴的加入，以及产品功能的不断完善，River 有望成为连接所有资产与机会的桥梁，实现其成为“下一个百亿美元链上银行”的愿景。

无论你是寻求稳定收益的保守投资者，还是追求高杠杆策略的进取型交易者，或是希望通过社交活动获得奖励的普通用户，River 都为你提供了合适的产品和机会。随着 Web3 世界的不断发展，River 这样的基础设施协议将在连接不同生态系统、释放流动性价值方面发挥越来越重要的作用。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

