什么是NIL？数字资产简介

NIL 是一种基于区块链的加密货币，为 Nillion 去中心化计算平台提供动力，该平台专注于为众多行业实现安全、私密的数据处理。NIL 于 2025 年 3 月推出，旨在解决在不暴露解密风险的情况下处理敏感数据的关键挑战。通过利用其专有的盲计算技术，NIL 允许用户对加密数据进行计算，确保隐私和安全。这一创新为金融、人工智能和医疗等高度重视数据保密性的领域开辟了新的可能性。通过整合先进的加密技术，NIL 为需要安全数据处理的去中心化应用提供了坚实的基础。
NIL 于 2022 年由一群具有密码学、分布式系统和企业技术背景的专家创立。创始成员此前曾在领先的技术公司和研究机构担任重要职务，汇聚了区块链、隐私工程和安全计算领域的深厚专业知识。他们的愿景是创建一个平台，通过创新的加密方法彻底改变敏感数据的处理和共享方式，消除传统的安全权衡。自成立以来，Nillion 已经实现了多个重要里程碑，包括从知名投资者那里筹集到大量种子资金、于 2025 年初推出主网，并与 NEAR、Aptos、Arbitrum 和 Meta 等行业领导者建立了战略合作伙伴关系。验证者计划的推出使该项目获得了广泛关注，吸引了近 50 万名活跃验证者，保护了超过 1,050 GB 的数据，确立了 Nillion 在去中心化隐私保护计算领域的先锋地位。
NIL 生态系统围绕一套相互关联的产品构建，旨在为寻求安全计算的开发者、企业和数据所有者提供全面的解决方案。
nilAI：主要平台/应用
nilAI 是 Nillion 生态系统的主要应用层，允许用户在加密数据上部署和运行隐私保护的人工智能模型。该平台利用盲计算技术确保敏感信息在整个计算过程中保持机密。目前，nilAI 已被越来越多的金融和医疗项目采用，成为安全 AI 部署的领先解决方案。
nilVM：次要功能/服务
nilVM 通过提供专为隐私为中心的智能合约设计的虚拟机扩展了生态系统。开发者可以构建和执行需要安全数据处理的去中心化应用，受益于加密协议的无缝集成。nilVM 的架构确保高效且安全的执行，支持从保密交易到私人数据分析的广泛用例。
nilDB 和 nilChain：额外的生态系统组件
nilDB 提供去中心化的加密数据存储，而 nilChain 则提供用于交易结算和共识的底层区块链基础设施。这些组件协同工作，实现网络中安全、可扩展且互操作的数据处理。
这些产品共同创造了一个强大的环境，其中 NIL 作为实用和治理代币，推动所有交互并激励网络参与。这种集成方法为以隐私优先的去中心化应用提供了一个自我维持的生态系统。
数据隐私与安全：
敏感数据在处理过程中经常面临泄露的风险，导致数据泄露和合规挑战。
低效的数据共享：
由于隐私问题和缺乏安全计算工具，组织难以在数据驱动的项目上进行协作。
有限的去中心化计算：
现有的区块链平台未针对隐私保护计算进行优化，限制了安全应用的开发。
NIL 通过其盲计算技术解决了这些问题，可以在不解密的情况下对加密数据进行计算。这种方法确保数据即使在处理过程中也保持机密，消除了泄露风险。通过启用安全的多方计算，NIL 促进了组织之间的协作，同时不损害隐私。该平台的架构还支持可扩展的去中心化计算，为人工智能、金融和医疗领域的隐私优先应用解锁了新可能性。通过这些创新，NIL 改变了敏感数据在数字经济中的处理、共享和货币化方式。
NIL 代币 是 Nillion 网络的原生数字资产，总发行量为 10 亿枚代币。NIL 代币的比例分配如下：
- 生态系统与研发： 29%
- 社区： 20%
- 协议开发： 10%
- 早期支持者： 21%
- 核心贡献者： 20%
在发布时，大约 19.5% 的总供应量 处于初始流通状态，剩余部分将根据逐步解锁计划释放，以确保网络的长期稳定性。该代币旨在支持网络安全、治理以及 Nillion 生态系统的持续发展。
在生态系统中，NIL 具有多种功能：
- 支付计算服务费用： 用户使用 NIL 代币支付网络上的安全计算和数据存储服务费用。
- 交易费用： NIL 用于支付交易处理和网络操作费用。
- 质押与网络安全： 代币持有者可以通过质押 NIL 参与网络验证，赚取奖励并增强安全性。
- 治理： NIL 持有者可以提议并对协议升级和网络决策进行投票，投票权与质押量成正比。
NIL 实施了一种去中心化的治理模式，赋予社区塑造网络未来的能力。质押 NIL 代币不仅能够保护网络，还能为持有者提供奖励并对关键决策产生影响力。解锁计划旨在维持市场稳定并激励长期参与，支持 Nillion 生态系统的可持续增长。
NIL 在去中心化计算领域是一项创新性解决方案，解决了数据隐私、安全计算和协作数据共享方面的关键挑战。凭借其先进的盲计算技术和全面的开发者工具套件，NIL 赋予用户跨行业构建和部署隐私保护应用的能力。稳健的代币经济模型、活跃的社区和战略合作伙伴关系使 NIL 成为数字资产领域的一股变革力量。准备好开始交易 NIL 了吗？我们的综合指南《NIL 交易完全指南：从入门到实操交易》将带您了解所需的一切知识——从 NIL 基础知识和钱包设置到高级交易策略和风险管理技巧。无论您是加密货币新手还是经验丰富的交易者，这份分步指南都将在 MEXC 安全平台上为您提供所需的全部知识。立即探索如何最大化您的 NIL 潜力！
