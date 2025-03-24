NIL

Nillion 是一个无需许可的网络，它重新定义了人工智能和区块链的安全去中心化数据存储和计算。该网络为去中心化人工智能和区块链创造了一种新颖的能力，使其能够在不查看数据的情况下存储和处理数据，从而解锁了巨大的空白。Nillion 有一套应用工具——nilAI、nilVM 和 nilDB。这些工具允许开发人员构建私有数据应用程序。

币种名称NIL

排名No.403

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）20.21%

流通供应量195,150,000

最大供应量∞

总供应量1,000,000,000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.9515934002951024,2025-03-24

最低价0.3257085641683966,2025-04-17

所属公链NILLION

简介Nillion 是一个无需许可的网络，它重新定义了人工智能和区块链的安全去中心化数据存储和计算。该网络为去中心化人工智能和区块链创造了一种新颖的能力，使其能够在不查看数据的情况下存储和处理数据，从而解锁了巨大的空白。Nillion 有一套应用工具——nilAI、nilVM 和 nilDB。这些工具允许开发人员构建私有数据应用程序。

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