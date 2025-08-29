什么是联合保证金模式









联合保证金是一种多资产共享保证金池的风控机制，允许用户将支持的代币（如 BTC、ETH、USDT 等）合并为统一抵押资产，用于 U 本位合约开仓。通过跨币种资产折算与盈亏互补，显著提升资金利用率并降低单点强平风险。









资金利用效率高：非稳定币资产（如 BTC、ETH）可直接作为保证金，避免频繁兑换损耗。

风险对冲：多仓位盈亏自动抵消，增强账户抗波动能力。

操作提效：消除手动换币补仓流程，快速高效响应市场变化。









1）联合保证金模式下，支持 USDT 本位、USDC 本位合约交易，不支持币本位合约交易。

2）联合保证金模式下，目前仅支持全仓模式，不支持逐仓模式（不支持空投仓位，不支持美股合约，不支持预测合约）。

3）跟单交易员、子账户无法使用联合保证金模式。





















点击设置按钮，在【偏好设置】中选择【账户资产模式】，切换为【联合保证金】模式。需要注意的是，如果您账户中还有仓位、活跃订单、负债时，无法进行账户资产模式切换操作。









返回合约交易页面，在下方【资产】中点击【划转】，将您要充当联合保证金的资产划转至合约账户，即可作为共用保证金使用。













1）打开 MEXC App，点击【合约】按钮进入合约交易页面。

2）点击【…】。

3）点击【偏好设置】。

4）在【账户资产模式】中切换为【联合保证金】模式。需要注意的是，如果您账户中还有仓位、活跃订单、负债时，无法进行账户资产模式切换操作。

5）返回合约交易页面，点击【划转】按钮。

6）将您要充当联合保证金的资产划转至合约账户，即可作为共用保证金使用。













阶梯质押率指在跨币种保证金池中，根据质押资产的价值区间和风险等级，动态设置不同折算比例（质押率）的风控机制。价值越高、波动越低的资产质押率越高（比如 BTC）。对于单个质押资产币种，质押资产的资产数量越高则质押率则越低。





稳定币种：USDC、USDT 币种质押率为 100%，无币种质押个数上限。

非稳定币币种为阶梯质押率，有币种质押上限，超过质押上限的币种权益则无法作为有效保证金。

币种权益为负数，在计算贡献有效保证金时不计算质押率。





举个例子：

币种 质押数量 质押率 ETH ≤ 100 90% ≤ 200 80% ≤ 300 70% ≤ 400 60% MX ≤ 10,000 95% ≤ 20,000 80% ≤ 30,000 70%

如果用户存入 350 个ETH，当前 ETH 价格为 4000 USDT，那么：

有效保证金 =（100 * 90% + 100 * 80% + 100 * 70% + 50 * 60%）* 4,000 = 270 * 4,000 = 1,080,000 USDT













在联合保证金模式下，允许用户在无该币对结算币种资产，或者资产不足的情况下，交易该币种并持有该币种头寸。因此在手续费支付、资金费支付、平仓亏损结算、持仓浮动亏损等情况下可能会产生负债，需要您对相关负债进行偿还并支付相应的利息。





MEXC 平台支持用户对已经产生的负债进行手动还款，最终还款价格由市场决定。









在合约交易页面下方的【资产】中查看到有负债的资产，点击【还款】按钮。









选择还款币种，确认还款金额无误后点击【确认】即可。









您的还款记录可以在【还款和结息记录】中进行查看。









您也可以通过将负债币种划转至合约账户，即可完成还款。













1）在合约交易页面下方的【联合资产】中查看到有负债的资产，点击【还款】按钮。

2）选择还款币种，确认还款金额无误后点击【确认】即可。









您也可以通过将负债币种划转至合约账户，即可完成还款。





免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。