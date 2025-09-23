什么是 MEXC 滚仓操作？

1. 什么是滚仓 滚仓是一种利用浮动盈利作为保证金继续开仓的交易策略。其核心机制是将未平仓头寸的账面盈利直接用作新仓位的保证金，从而在不追加资金的情况下扩大持仓规模。 这种策略的运作原理是通过高杠杆放大资金效率，在强劲的单边趋势行情中实现复利增长。交易者不断将浮盈转化为实际仓位，让初始资金像滚雪球一样在趋势延续过程中快速膨胀。每一次成功的加仓都会使总仓位和潜在收益呈指数级递增。 2. 滚仓的操作流1. 什么是滚仓 滚仓是一种利用浮动盈利作为保证金继续开仓的交易策略。其核心机制是将未平仓头寸的账面盈利直接用作新仓位的保证金，从而在不追加资金的情况下扩大持仓规模。 这种策略的运作原理是通过高杠杆放大资金效率，在强劲的单边趋势行情中实现复利增长。交易者不断将浮盈转化为实际仓位，让初始资金像滚雪球一样在趋势延续过程中快速膨胀。每一次成功的加仓都会使总仓位和潜在收益呈指数级递增。 2. 滚仓的操作流
1. 什么是滚仓


滚仓是一种利用浮动盈利作为保证金继续开仓的交易策略。其核心机制是将未平仓头寸的账面盈利直接用作新仓位的保证金，从而在不追加资金的情况下扩大持仓规模。

这种策略的运作原理是通过高杠杆放大资金效率，在强劲的单边趋势行情中实现复利增长。交易者不断将浮盈转化为实际仓位，让初始资金像滚雪球一样在趋势延续过程中快速膨胀。每一次成功的加仓都会使总仓位和潜在收益呈指数级递增。

2. 滚仓的操作流程


滚仓操作的基本流程是这样的：交易者先用初始资金开仓，当这笔交易获利后，不是提取利润，而是将全部资金（本金加利润）作为下一次交易的本金继续开仓。如果连续成功，资金会呈现指数级增长。我们以一个例子来进行滚仓操作说明。为方便理解，本文中的举例均不计算手续费支出、资金费用收支和开平仓可能产生的滑点等情况。

初始开仓：假设用户有 10,000 USDT 本金，BTC 当前价格 40,000 USDT。用户判断未来 BTC 会上涨，于是使用 10 倍杠杆开多：
  • 本金：10,000 USDT
  • 杠杆：10倍
  • 可开仓位：100,000 USDT（相当于 2.5 个 BTC）
  • 开仓价格：40,000美元

第一次滚仓：BTC 涨到 44,000 美元，用户的持仓浮盈为：
  • 涨幅：10%
  • 仓位盈利：10,000 USDT（10倍 杠杆，10% 涨幅等于 100% 收益）
  • 账户总权益：20,000 USDT（本金+浮盈）

此时进行滚仓操作，用户不平仓提取利润，而是使用 20,000 USDT 的总权益继续加仓：
  • 新增仓位：100,000 USDT（使用浮盈 10,000 USDT 作为保证金，10 倍杠杆）
  • 总仓位：200,000 USDT（相当于 4.5 个BTC）

第二次滚仓：BTC 继续涨到 47,960 美元，从 44,000 涨了 9%：
  • 涨幅：9%
  • 新仓位盈利：200,000 × 9% = 18,000 USDT
  • 账户总权益：38,000 USDT
  • 继续滚仓：用新增的 18,000 USDT 浮盈开仓 180,000 USDT
  • 总仓位达到：380,000 USDT

结果对比：如果 BTC 价格最终涨到 52,000 美元：

不滚仓的情况：
初始 2.5 个 BTC，从 40,000 USDT 涨到 52,000 USDT
盈利：2.5 × 12,000 = 30,000 USDT
账户总权益：40,000 USDT

滚仓的情况：
最终持有约 7.9 个 BTC 的仓位
从 47,960 涨到 52,000（约 8.4% 涨幅）
最后一段盈利：380,000 × 8.4% = 31,920 USDT
账户总权益： 69,920 USDT

这个例子清楚地展示了滚仓如何在趋势正确时快速放大收益。滚仓策略的核心特点包括几个方面：
1）仓位管理激进，每次都是满仓或接近满仓操作。
2）需要对市场趋势有极强的判断能力。一旦判断失误，之前累积的所有利润都可能归零。
3）滚仓通常配合杠杆交易使用，这进一步放大了风险和潜在收益。

3. MEXC 滚仓特点


1）只有新开的全仓仓位才可用滚仓功能，逐仓仓位不可使用。
2）滚仓时，只有全仓浮动盈利才能计入可用资金，逐仓仓位浮动盈利不可作为可用资金。
3）仅单币种保证金模式会受到滚仓影响，联合保证金模式下可用资金算法独立，不受滚仓功能影响。

4. 如何使用 MEXC 滚仓


4.1 Web


打开 MEXC 合约交易页面，选择全仓模式，当您持有的全仓仓位浮盈增多时，可用资金会增多。

全仓可用资金 = 钱包余额 - 仓位冻结 - 订单冻结 + 所有全仓仓位未实现盈亏总和


4.2 App


1）打开 MEXC App，点击【合约】交易。
2）选择全仓模式。
3）开单后，当您持有的全仓仓位浮盈增多时，可用资金会增多。


需要注意的是，在高级杠杆模式下，用户可选择多空不同的保证金模式。如果用户选择多仓位逐仓、空仓位为全仓 或者多仓全仓、空仓逐仓，那么可用资金依然会显示全仓可用资金。

写在最后


滚仓操作的关键在于准确把握市场趋势的持续性。它要求交易者在趋势明确且动能充足时果断加仓，通过连续的仓位叠加来最大化捕捉行情利润。然而这种策略本质上是一把双刃剑，即在趋势延续时能够创造惊人收益，但一旦趋势反转，累积的浮盈和本金都可能迅速蒸发。市场的不可预测性、情绪化交易、以及高倍杠杆的使用都会加剧这种风险。

因此，滚仓被视为典型的高风险高收益策略，需要交易者具备精准的市场判断力、严格的纪律性以及强大的心理承受能力。建议交易用户制定合理的止盈止损策略，做好风险管理，将部分利润及时落袋为安。如果想要尝试滚仓交易，应该使用可以承受全部损失的小额资金进行尝试。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

