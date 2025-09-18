什么是 Lit Protocol？为 Web3 提供可编程密钥管理的核心基础设施









1）Lit Protocol 通过阈值 MPC 和 TEE 技术结合，实现了去中心化、可编程的密钥管理，填补了 Web3 基础设施的关键空白。

2）Lit Actions 功能允许开发者将复杂业务逻辑嵌入签名过程，支持条件执行和 WASM，为自动化交易提供前所未有的灵活性。

3）LITKEY 代币具有质押保障网络安全、支付服务费用、参与协议治理三重功能，构建了自我维持的经济系统。

4）Vincent 框架为 AI Agent 提供细粒度权限控制，解决了智能体安全管理用户资产的信任难题。

5）Lit Protocol 生态系统已涵盖跨链互操作、用户数据主权、DeFi 等多个领域，管理资产超 1.54 亿美元，服务 140万+钱包。





Lit Protocol 作为一个革命性的去中心化密钥管理网络，不仅填补了 Web3 技术栈中的关键空白，更为开发者提供了前所未有的可编程签名和加密能力。通过将密钥管理转化为可编程的计算原语， Lit Protocol 正在重新定义我们对数字资产安全、数据隐私和跨链互操作性的理解。













Lit 的阈值密码学架构确保密钥始终保持可验证的安全性，在硬件层面实现物理隔离和加密保护，同时将密钥分片并分布存储在去中心化网络中。这是首次实现了无需信任中心化托管方就能对通用账户进行编程控制。通过 Lit 的 SDK，开发者可以轻松实现数据加密、创建和管理 Web3 账户、生成数字签名、执行区块链交易，以及实现几乎任何签名或加密操作。





开发者利用这些能力构建不可篡改、可互操作且用户完全掌控的应用、智能体和协议。现有的生态系统应用包括 AI 驱动的智能体、跨链 DeFi 解决方案、通用求解器、用户自主控制的私有账户，以及去中心化数据市场。









LITKEY 是 Lit Protocol 的 原生代币 。根据 官方文档 信息显示，LITKEY 具有多重功能，同时作为工作代币、支付代币和治理代币。它用于保障 Lit Protocol 网络的安全、支付网络服务费用，以及通过链上治理参与网络发展。





LITKEY 将在 Lit v1 主网 Naga 上线之前推出。 LITKEY 初期将根据不同的资格标准，空投给早期采用者、生态系统建设者、测试网节点运营者和其他用户。空投重点面向生态系统建设者，也包括参与"密码航行者之路"（The Ciphernaut's Path）任务的用户，这是一系列探索生态系统的任务活动。













分配类别 说明 锁定/释放机制 投资者 分配给 Lit 投资者的代币 TGE 后锁定 1 年，随后 4 年线性释放 团队 预留给 Lit Protocol 开发团队的代币 TGE 后锁定 1 年，随后 4 年线性释放 生态系统空投 分配给生态系统建设者、测试网节点运营者、集成合作伙伴和任务参与者的代币 - 公募 + 私募 分配给公开销售和社区销售的代币 - 生态系统激励 用于资助计划、节点奖励和激励、生态系统增长计划以及持续协议开发的代币 -













1）工作代币：保障网络安全与激励服务提供者





LITKEY 的主要功能是作为工作代币，在维护网络安全和补偿协议参与者方面发挥双重作用。

质押机制：

节点运营者必须质押 LITKEY 才能参与 Lit 网络。

质押代表了经济承诺，表明运营者的可靠性和对网络安全的长期支持。

确保运营者有动力维持正常运行时间、正确执行密码学任务并遵守协议规则。

奖励分配：

LITKEY 用于补偿运行核心 Lit Protocol 软件的节点运营者。

节点运营者执行签名、加密和计算操作可获得奖励。

协议根据运营者的相对贡献分配代币奖励。





2）支付代币：支付网络服务费用





LITKEY 作为类似 gas 的服务支付代币，促进 Lit 的链上和链下操作。

使用场景：

支付网络提供的签名、加密和计算操作费用。

用户和应用按操作付费，确保网络资源高效分配。

作为 Lit Protocol 区块链组件的原生代币，用于链上交易（如生成新密钥对或质押）。





3）协议治理





LITKEY 作为 Lit Protocol 生态系统的治理代币，使持币者能够通过去中心化的链上治理系统引导生态发展。

治理权力：

持币者在选择网络运营者方面发挥重要作用。

通过影响合作伙伴关系、集成和网络扩展来推动生态增长。

随着协议成熟，治理机制将持续演进。

















Lit Protocol 的技术核心建立在阈值多方计算（Threshold MPC）基础之上。这种先进的密码学技术确保私钥永远不会在单一节点上完整存在。相反密钥被分割成多个片段（key shares），分布存储在网络的不同节点上。只有当达到预设阈值数量的节点同意时，才能执行签名或解密操作。





这种设计带来了革命性的安全保证：即使部分节点被攻破，攻击者也无法重构完整的私钥。更重要的是，整个过程完全透明且可验证，用户可以确信他们的密钥始终处于安全状态。









为了进一步强化安全性，Lit Protocol 创新性地将可信执行环境（TEE）技术与 MPC 相结合。每个网络节点都运行在 TEE 中，这提供了硬件级别的隔离和加密保护。即使节点的操作系统被完全控制，TEE 内部的计算过程和数据仍然保持安全。





这种"深度防御"策略意味着攻击者需要同时突破多个独立的安全层才能威胁到系统安全，这在实践中几乎是不可能的。









随着网络规模的扩大，传统的 MPC 系统面临着性能瓶颈。Lit Protocol 通过引入 Shadow Splicing 技术巧妙地解决了这个问题。这项创新允许网络在保持安全性的同时，实现近乎线性的扩展能力。当需求激增时，网络可以自动横向扩展，无需牺牲安全性或性能。













Lit Actions 是 Lit Protocol 最具创新性的功能之一。它允许开发者将复杂的业务逻辑直接嵌入到签名过程中。这意味着密钥不再是简单的“开关”，而是可以根据预设条件智能决策的执行器。





举例来说，开发者可以创建一个 Lit Action，只有在特定时间、特定金额范围内、或满足特定链上条件时才执行签名。这种能力为自动化交易、条件支付、多签钱包等应用场景提供了前所未有的灵活性。





Lit Actions 目前已经支持 WebAssembly（WASM），这意味着开发者可以使用任何编程语言编写复杂的逻辑，然后在去中心化网络中安全执行。









Lit Protocol 的加密功能远超传统的静态加密。通过访问控制条件（Access Control Conditions），数据所有者可以精确定义谁、在什么条件下可以解密数据。这些条件可以基于：

链上状态（如持有特定NFT或代币余额）

时间条件（如特定日期后才能解密）

多方授权（需要多个参与方同意）

复杂的业务逻辑组合

这种灵活性使得构建真正用户拥有的数据市场、隐私保护的 DeFi 应用、以及符合监管要求的加密解决方案成为可能。













Vincent 是建立在 Lit Protocol 之上的革命性框架，专门为 AI Agent 提供安全的密钥管理和权限控制。在 AI Agent 快速发展的今天，如何让智能体安全地管理用户资产成为关键挑战。





Vincent 通过提供细粒度的权限控制解决了这个问题。用户可以精确定义智能体的操作权限，比如：

每日交易限额

可操作的代币类型

允许交互的协议白名单

时间窗口限制

这种设计让用户能够充分利用 AI Agent 的自动化能力，同时保持对资产的最终控制权。













实际应用案例包括：

Emblem Vault ：创建了能够自主执行跨链操作的智能金库

Genius Bridge Protocol ：实现了无需中心化中继器的跨链流动性解决方案

Tria：构建了意图驱动的、钱包无关的支付原语









多个项目正在利用 Lit Protocol 构建真正由用户控制的数据层：

Verify (Fox Corp) ：为媒体内容提供可验证的访问控制

Streamr ：构建去中心化的数据流网络

Beacon Protocol：创建私有数据层，使AI模型能够安全访问用户数据

这些应用展示了一个新的互联网愿景：数据存储在开放网络上，但访问权限完全由用户控制。









Lit Protocol 不仅仅是一个技术协议，它代表着互联网基础设施演进的重要方向。通过将密钥管理和加密操作转化为可编程的网络服务，Lit Protocol 为开发者打开了无限可能的大门。





无论是构建自主运行的 AI Agent、实现真正的跨链互操作性，还是创建用户拥有的数据市场，Lit Protocol 都提供了必要的基础设施支撑。随着 Web3 生态系统的持续成熟，去中心化密钥管理将成为越来越多应用的核心需求。



