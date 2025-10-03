什么是 Espresso？100 个节点让碎片化的区块链世界重新连接

TL;DR 1）Espresso 通过去中心化的 BFT 共识机制，为所有接入的区块链提供 6 秒内的快速交易确认。 2）作为全球确认层，Espresso 让不同链能实时获取彼此的可靠状态信息，实现真正的跨链组合性。 3）Espresso 兼容各种技术栈，包括 Arbitrum、OP Stack、Polygon CDK 等主流 Rollup 框架。 4）相比以太坊15分钟的最终性，EspressoTL;DR 1）Espresso 通过去中心化的 BFT 共识机制，为所有接入的区块链提供 6 秒内的快速交易确认。 2）作为全球确认层，Espresso 让不同链能实时获取彼此的可靠状态信息，实现真正的跨链组合性。 3）Espresso 兼容各种技术栈，包括 Arbitrum、OP Stack、Polygon CDK 等主流 Rollup 框架。 4）相比以太坊15分钟的最终性，Espresso
TL;DR

1）Espresso 通过去中心化的 BFT 共识机制，为所有接入的区块链提供 6 秒内的快速交易确认。
2）作为全球确认层，Espresso 让不同链能实时获取彼此的可靠状态信息，实现真正的跨链组合性。
3）Espresso 兼容各种技术栈，包括 Arbitrum、OP Stack、Polygon CDK 等主流 Rollup 框架。
4）相比以太坊15分钟的最终性，Espresso将确认时间缩短至秒级，大幅提升跨链效率。
5）Espresso 不仅提供确认服务，还能作为去中心化排序器和低成本数据可用性层使用。


随着区块链应用的爆发式增长，单一链已无法承载所有的用户需求。于是数百条新公链应运而生：有些链专注于 Gamefi ，有些链专注于 DeFi ，有些链专注于 NFT 等。这些新公链就像一座座孤岛，用户的资产和应用被困在各自的生态系统中。

这种碎片化带来了诸多问题：用户需要在不同链之间频繁切换和转移资产，开发者必须在多条链上重复部署应用，流动性被分散在各处，降低了资本效率。更重要的是，区块链的“可组合性”，即不同应用可以像乐高积木一样自由组合的创新，在跨链场景下几乎失效。

1. 什么是 Espresso：连接所有区块链的高速公路


Espresso Systems 团队看到了当前公链面临的痛点，提出了一个大胆的愿景：让所有区块链像一个统一的系统一样协同工作。他们开发的 Espresso Network 本质上是一个“全球确认层”（Global Confirmation Layer），为所有接入的区块链提供快速、可靠、中立的交易确认服务。

1.1 什么是 Espresso 确认层


在传统的区块链架构中，交易要经历多个阶段才能最终确定。以以太坊 Rollup 为例，用户提交交易后，首先由 Rollup 的排序器（Sequencer）处理并给出初步确认，然后批量提交到以太坊主网，最后等待以太坊达到最终性（约 15 分钟）。这个过程漫长且存在风险，如果排序器作恶或出错，交易可能被回滚。

Espresso 将确认层插入到这个流程中，提供了一个中间层的快速确认。当 Rollup 的排序器将交易块发送给 Espresso 后，Espresso 的验证节点通过拜占庭容错（BFT）共识在 6 秒内达成一致，提供具有经济安全性的确认。更重要的是，通过协议级的限制，只有经过 Espresso 确认的区块才能最终在以太坊上结算。

1.2 Espresso 的工作原理详解


Espresso 的工作流程可以分为五个步骤：
1）提交阶段：Rollup 的授权排序器将交易区块发送到 Espresso 网络。
2）共识阶段：Espresso 验证节点运行 HotShot BFT 共识协议，在约 6 秒内对区块达成共识。
3）约束阶段：协议层面确保只有 Espresso 确认的区块才能在 L1（如以太坊）上结算。
4）可用阶段：确认后的区块在几秒内就可被读取，提供该 Rollup 最终状态的可靠视图。
5）互操作阶段：其他链、跨链桥、消息协议等可以从 Espresso 读取数据，获得所有集成链的实时状态。
这种设计的巧妙之处在于，它不需要改变现有的区块链架构，而是作为一个补充层，增强了整个系统的互操作性。

2. Espresso 的三大核心功能


2.1 快速确认（Fast Confirmations）


Espresso 使用自主研发的 HotShot 共识协议，这是一个专门为速度和可扩展性优化的 BFT 共识机制。与以太坊优先考虑抗审查性而牺牲速度不同，HotShot 专注于提供亚秒级到秒级的快速确认。

在实际测试中，Espresso 已经实现了平均 6 秒的确认时间，并且正在向亚秒级确认迈进。这种速度的提升对用户体验至关重要——想象一下，原本需要等待 15 分钟才能确认的跨链转账，现在只需要几秒钟。

2.2 去中心化排序（Decentralized Sequencing）


目前大多数 Rollup 使用中心化排序器，这带来了单点故障和信任问题。Espresso 提供了一个由 100 个节点组成的去中心化网络（未来将扩展到更多节点并实现无许可的权益证明机制），Rollup 可以选择让这个去中心化网络来排序其交易，而不是依赖自己的中心化排序器。

这不仅提高了安全性和去中心化程度，还为实现“共享排序”奠定了基础。多条链可以共享同一组排序器，从而实现原子性的跨链交易。

2.3 低成本数据可用性（Low-cost Data Availability）


数据可用性是区块链扩容的关键瓶颈之一。Espresso 不仅提供确认服务，还可以作为一个低成本的数据可用性层。相比直接使用以太坊存储数据，Espresso 能够以更低的成本提供强大的数据可用性保证，帮助应用提升可扩展性。

目前，Espresso 网络的数据吞吐量达到了 20 MB/s，远超大多数现有解决方案。

3. Espresso 赋能跨链创新的四大场景


3.1 高效的意图型跨链桥


当前最快的跨链桥采用“求解器”（Solver）模式：用户在源链锁定资产，求解器在目标链先行垫付资金。但求解器面临风险，如果源链交易被回滚，他们可能损失资金。因此，求解器要么等待漫长的最终确认（影响用户体验），要么承担风险并收取高额费用。

有了 Espresso 求解器可以在几秒内获得可靠的确认，用户的锁定交易不会被回滚。这大大提高了资本效率，降低了跨链成本。像 Across 这样的主流跨链桥已经在探索集成 Espresso。

3.2 更快更安全的消息传递


跨链消息传递是实现链间互操作的基础。目前的方案要么慢（通过 L1 传递需要数天），要么依赖可信委员会（如Wormhole、LayerZero）。即使是诚实的委员会，也需要等待 L1 最终性才能确认交易列表。

Espresso 确认的交易在几秒内就不可更改，这让消息传递协议可以更快、更安全地验证跨链消息。无论是使用 TEE 认证还是 ZK 证明，都需要一个确认的交易列表或 Merkle 根来验证，Espresso 正好提供了这个关键组件。

3.3 聚合互操作集群


一些先进的跨链设计允许链之间乐观地接受消息，然后在结算时捕获差异。这需要链之间有协调的结算流程，可能基于 ZK 聚合或交织的欺诈证明机制。

Rollup 运营者可以利用 Espresso 的快速 BFT 确认和可验证状态证明，实时获得高置信度的状态信息，而不必等到结算时才发现问题。这让聚合互操作集群的设计更加实用和安全。

3.4 完全同步的可组合性


当聚合互操作集群与共享排序器结合时，就可能实现完全的同步可组合性——这是跨链互操作的圣杯。在这种模式下，不同链上的智能合约可以在同一个交易中相互调用，就像它们在同一条链上一样。

Espresso 在这两个关键组件中都发挥着核心作用：为聚合集群提供快速确认，为共享排序提供去中心化的基础设施。

4. Espresso 的生态系统的快速增长


Espresso 的价值正在被越来越多的项目认可。目前已有 20 多条链在测试网或正在集成 Espresso，包括：
  • 通用 Rollup：如 RARI Chain、AppChain 等
  • 专用链：如专注于交易的 Molten Network、专注于跨链执行的 t3rn 等
  • 技术栈集成：Arbitrum Orbit、OP Stack、Polygon CDK、Cartesi 等主流框架都在开发 Espresso 集成
除了区块链本身，跨链桥、求解器网络、DEX聚合器等基础设施项目也在积极探索如何利用 Espresso 的确认服务。

5. Espresso 展望未来


Espresso Systems 不仅在构建产品，还在推动整个行业的研究和标准制定。他们提出的 CIRC（协调式跨 Rollup 通信）标准，旨在建立一个与技术栈无关的跨链通信协议。他们还在研究激励兼容的共享排序市场，让 Rollup 可以透明地拍卖交易排序权，同时保持收入和主权。

随着 Mainnet 0 的上线，Espresso 正式进入生产阶段。但这只是开始——团队的目标是建立一个真正的"无限花园"，一个没有围墙、所有链都能自由组合创新的开放生态系统。

6. 结语


区块链的未来不应该是无数个相互隔离的孤岛，而应该是一个互联互通的网络。Espresso 通过提供快速、可靠、中立的确认层，正在为这个愿景奠定基础设施。

对于用户来说，这意味着更流畅的跨链体验和更低的成本；对于开发者来说，这意味着可以专注于创新而不必担心跨链复杂性；对于整个行业来说，这意味着区块链真正的大规模采用又近了一步。

正如互联网通过 TCP/IP 协议连接了全世界的计算机，Espresso 正在努力成为连接所有区块链的基础协议。在这个多链共存的时代，Espresso 的确认层可能正是我们期待已久的那块拼图。

