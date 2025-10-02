在加密货币市场，合约交易以其高潜在回报吸引了无数投资者，但其复杂性和高风险也让许多新手望而却步。为了打破这一壁垒，MEXC 平台推出了备受欢迎的“跟单交易”功能，MEXC 跟单交易之所以能吸引超过 200 万用户参与，是因为它精准地解决了交易者的核心痛点。 它允许用户一键复制平台内顶尖交易员的交易策略，实现自动化交易，仿佛有了一位“私人操盘手”。这种模式对于缺乏时间研究盘面或交易经验不足的用户来说在加密货币市场，合约交易以其高潜在回报吸引了无数投资者，但其复杂性和高风险也让许多新手望而却步。为了打破这一壁垒，MEXC 平台推出了备受欢迎的“跟单交易”功能，MEXC 跟单交易之所以能吸引超过 200 万用户参与，是因为它精准地解决了交易者的核心痛点。 它允许用户一键复制平台内顶尖交易员的交易策略，实现自动化交易，仿佛有了一位“私人操盘手”。这种模式对于缺乏时间研究盘面或交易经验不足的用户来说
跟单交易是什么？7 大优势和 5 大风险您必须懂！

2025年10月2日
在加密货币市场，合约交易以其高潜在回报吸引了无数投资者，但其复杂性和高风险也让许多新手望而却步。为了打破这一壁垒，MEXC 平台推出了备受欢迎的“跟单交易”功能，MEXC 跟单交易之所以能吸引超过 200 万用户参与，是因为它精准地解决了交易者的核心痛点。

它允许用户一键复制平台内顶尖交易员的交易策略，实现自动化交易，仿佛有了一位“私人操盘手”。这种模式对于缺乏时间研究盘面或交易经验不足的用户来说，无疑具有巨大的吸引力。然而，任何投资工具都是一把双刃剑。在享受跟单带来的便利与潜在收益之前，全面且深入地了解其背后的优势与风险，是每一位参与者必须完成的功课。

1. MEXC跟单交易原理


跟单交易是一个复制其他交易员所进行的交易的过程：它会复制所跟随交易者的所有操作。在传统金融领域，比如，差价合约交易平台，跟单交易是可以完全手动执行的，即手动做出与所选交易者相同的交易。但在加密货币市场，特别是现代跟单交易服务提供商，比如 MEXC 跟单交易平台，是支持完全自动化的流程。

在这种情况下，您只需选择要跟随哪位（或哪些）交易员，以及您要将账户中多少比例的资金分配给该交易员。之后，跟单交易是完全被动的。

2. MEXC跟单交易的优势


跟单交易对于交易员和跟随者来说都是有显著优点的：使用跟单交易时，可以释放跟随者的时间，让您可以进行其他投资活动，并允许您向其他经验更丰富的交易者学习并获益，交易员则可以操控更多本金，提高收益表现。

具体来说，有以下几点优势供 MEXCers 参考：

2.1 跟随者获益有哪些方面？


可及性

跟单交易降低了新手交易者的技术门槛：刚开始接触永续合约交易的 MEXCers 无需事先了解合约交易知识，比如，下单流程、交易技巧等；因而非常适合新手交易者；

获得更专业交易手法

跟单交易允许您通过观察更专业的交易者，向经验更丰富的交易员学习：所有您可以模仿的交易员的专业交易记录，您都可以作为扩充您的交易手法的知识来源；通过跟单交易，您可以复盘和分析专业手法，这是一个非常好的学习渠道；

多元化的投资组合

跟单交易的收益在投资收益类型上来划分，属于被动收益；被动收益的投资产品的加入，将投资多元化；对于新手交易者来说，被动收益可以弥补主动收益所带来的向下风险。这点上类似于投资基金：虽然不保本，但是在一定程度上，专业的基金经理可以弥补向下风险；

更多自由时间

由于跟单交易可以完全自动化，即使您有其他事项要做，您也可以参与这项交易。您可以利用腾出的时间来学习更多市场知识。您也可以将它用于您的爱好或社交生活；这点上您可以完全避免长时间盯盘所带来的疲劳和负面情绪，也不需要焦虑错过行情和入场时机等交易机会；

将情绪与交易分离

当交易者使用自己的本金进行高风险投资时，有一定概率会不产生极端情绪，比如，在收益颇丰或者本金亏损时，情绪的发生会干扰理性的交易行为，可能会导致不够优秀的交易。很大程度上，跟单交易避免了这种问题：因为跟单交易不会让您的情绪影响手动交易；

2.2 交易员获益有哪些方面？


更多交易本金意味着更多收益

对于交易员来说，好的合约交割历史表现可以吸引更多的资金，能够在一定程度上扩大自己的收益速度；

盈利制度

跟单交易并不保证盈利；同时，只有盈利时，交易员和跟随者才触发分润机制：这种盈利制度，一定程度上降低了交易员的交易压力；不同于基金等传统金融工具，跟单交易并不存在“最低收益率”的概念；也不存在“超额收益”的分润情况；

3. MEXC跟单交易的风险


3.1 跟随者风险有哪些方面？


更少的控制权

跟单交易意味著更少的控制权：您也放弃了做交易决策的自由，尽管平台允许您自行设置风险参数，甚至是选择要执行哪些交易；

有限的学习潜力

虽然您可以向经验更丰富的交易员学到一些东西，但这种学习潜力相当有限。除非您已经对市场有一定的了解，否则您很难分辨出您跟随的交易员为什么要这么做，以及他们的交易为什么会成功或失败。在学习交易这一方面，没有什么比您自己的经验更加重要，而跟单交易并不支持这一点；

市场风险

市场是难以预测的，昨天盈利的交易员，明天就可能会亏损。因此，请记住过去的成绩并不代表未来的成绩；

流动性风险

有时，您的交易无法与所复制的交易相同的价格执行，或者根本不能执行。这可能是因为在您执行交易前，原始交易与跟单交易之间的市场条件发生了变化并造成了延迟，比如，滑点。如果没人愿意买入资产，您就无法卖掉它；如果无人愿意卖出，您也无法买入。如果您交易的是流动性较差的资产，例如稀有货币交易对的永续合约，您会面临此类风险。 为了避免此类风险，您应当跟随参与主流市场的交易员；

系统风险

这种风险包括地缘政治事件以及一些其他罕见或特别的事件，这些事件很难或无法预测，但它们仍然可以影响市场；

3.2 交易员风险有哪些方面？


和跟随者相似，交易员也会面临“市场风险”、“流动性风险”和“系统风险”。随着 MEXC 合约交易平台的升级，合约交易的功能也在不断更新和完善；与此同时，有更多的合约交易对上线。这些外在的变化都要求一位交易员需要不断地学习和实践。这个成本是需要交易员自身去承担的。所以，成为一位合格的 MEXC 交易员，需要不断磨练自己的技术，在不断的学习中成长。稍有懈怠，您可能会被市场所淘汰。

另外需要注意的是，成为 MEXC 跟单交易员还有一些条件：成为 MEXC 的注册用户，其次还必须通过 KYC 的审核；同时，MEXC 会对您的交易额有所要求。

想了解更多有关跟单交易的知识，请查阅：MEXC 跟单交易常见概念解析

4. 写在最后


跟单交易是最简单的可参与交易方法：它只涉及复制其他经验更丰富的交易员的操作。它对新手交易者的用处特别大，因为它使他们无需事先获取知识以及向专业的交易者学习即可参与市场。但与任何其他策略一样，跟单交易也有缺点和风险。归根结底，您把自己的资金控制权交给了一个素未谋面的人。而且，如果只观察他人交易，自己缺少真正的经验，这样也无法学到太多东西。最后，如果您想长远地参与交易，跟单交易仅仅是个开始。

目前，MEXC 平台重磅推出了 0 费率活动。参与该活动，用户能够显著降低交易成本，真正实现“省更多、交易更多、赚更多”的目标。在 MEXC 平台上，您不仅可以借助这一活动畅享低成本交易，还能时刻紧跟市场动态，敏锐捕捉每一个稍纵即逝的投资机会，开启财富增值之旅。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

