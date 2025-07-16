



粉尘攻击是一种隐蔽而又具有破坏性的网络攻击行为，这种攻击将非常少量的加密货币发送到众多钱包地址，通过对这些钱包地址进行标记，为其后续的其他攻击行为提供帮助。由于发送的加密货币数量非常少，因此这种攻击往往不会引起被攻击者的注意。









空气中非常微小的悬浮固体微粒称为粉尘，而在加密货币中粉尘是一种很形象的描述，用来指非常少量的加密货币。我们都知道比特币的最小单位是聪，位于小数点位后第8位，即 0.00000001 BTC。虽然这一单位非常小，但是它确实是真实存在的。





除了受到粉尘攻击您会收到这种非常少量的代币外，粉尘的产生也会出现在您的日常交易中。对于加密货币交易用户来说，经常会出现交易某个代币最后剩下很小的一部分无法继续交易，这种剩下的很少的代币也属于粉尘。





MEXC 平台提供了 小额兑换 MX 的功能，您可以将这些由于量少无法进行交易的代币一键兑换成 MX 。









通过对粉尘概念的解释，我们会发现粉尘不仅出现在外部的恶意攻击，也会出现在平时的交易行为中。所以需要认识到粉尘本身不存在危害，而粉尘攻击的危害在于攻击者通过把粉尘分布到众多地址后，可以收集相关用户的交易行为、偏好以及潜在的个人信息等。





了解粉尘攻击的工作原理，对于保护您个人资产安全、信息安全方面有重要的借鉴意义。粉尘攻击的工作原理大致上可以分成标记地址、传播粉尘、链接地址、分析行为、潜在利用这五部分。





标记地址：攻击者通过观察链上的行为和交易，筛选感兴趣的活跃钱包地址。





传播粉尘：攻击者对标记好的活跃地址发送少量的粉尘。





链接地址：攻击者通过向多个地址发送少量粉尘，尝试将这些不同的地址和所属的钱包建立连接。





分析行为：通过链接地址，攻击者可以观察被攻击者的交易行为、资金流动情况等，研究并分析被攻击者的行为习惯。





潜在利用：攻击者对收集到的信息分析利用，为后续的其他攻击行为如网络钓鱼等做铺垫。









粉尘攻击的主要目的不是直接窃取资金，而是损害用户隐私，为后续其他的攻击奠定基础。









粉尘攻击通过收集信息，研究用户的交易习惯、资金流向、钱包馀额，找出更有价值的攻击目标，利用可能存在的漏洞进行钓鱼攻击。









粉尘攻击将收集到的数据和潜在暴露的个人社交数据相匹配，可以将匿名的钱包地址和现实中的用户真实身份相关联，从而发起有针对性的攻击，给用户带来潜在的风险和资产损失。









对于企业组织、公众人物来说，粉尘攻击可能还会给其带来声誉上的危害。如果攻击者将钱包地址和企业地址信息、个人身份联系起来并对其进行敲诈勒索等犯罪，这对其声誉将造成不小的影响。













避免与少量的您自己不认识的加密货币进行交互，警惕未经过请求的交易，将这些交易认定为可疑的粉尘攻击行为。









分层确定性（HD）钱包具备自动为每笔交易创建新地址的功能，这使得攻击者难以追踪您的钱包活动。通过使用HD钱包，您可以增加交易的隐私性和安全性。









启用双重验证（2FA）、定期更新加密货币交易软件、警惕网络钓鱼、不要随便点击来路不明链接等，增强钱包整体的安全性。





加密资产自诞生起一直面临著隐私和安全的问题，而粉尘攻击可以看成是对隐私问题的直接挑战。对于加密行业来说，有专注于解决隐私问题的团队在构建对应的区块链想要解决这一问题。对于普通用户来说，则需要加强自身的警惕性，避免资产损失。





免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。



