粉尘攻击是一种隐蔽而又具有破坏性的网络攻击行为，这种攻击将非常少量的加密货币发送到众多钱包地址，通过对这些钱包地址进行标记，为其后续的其他攻击行为提供帮助。由于发送的加密货币数量非常少，因此这种攻击往往不会引起被攻击者的注意。 1. 什么是粉尘 空气中非常微小的悬浮固体微粒称为粉尘，而在加密货币中粉尘是一种很形象的描述，用来指非常少量的加密货币。我们都知道比特币的最小单位是聪，位于小数点位后第8位粉尘攻击是一种隐蔽而又具有破坏性的网络攻击行为，这种攻击将非常少量的加密货币发送到众多钱包地址，通过对这些钱包地址进行标记，为其后续的其他攻击行为提供帮助。由于发送的加密货币数量非常少，因此这种攻击往往不会引起被攻击者的注意。 1. 什么是粉尘 空气中非常微小的悬浮固体微粒称为粉尘，而在加密货币中粉尘是一种很形象的描述，用来指非常少量的加密货币。我们都知道比特币的最小单位是聪，位于小数点位后第8位
新手学院/区块链百科/安全知识/什么是粉尘攻击？

什么是粉尘攻击？

2025年7月16日MEXC
0m
#基础概念
比特币
BTC$106,406.87+4.63%
MX Token
MX$2.1796+1.35%

粉尘攻击是一种隐蔽而又具有破坏性的网络攻击行为，这种攻击将非常少量的加密货币发送到众多钱包地址，通过对这些钱包地址进行标记，为其后续的其他攻击行为提供帮助。由于发送的加密货币数量非常少，因此这种攻击往往不会引起被攻击者的注意。

1. 什么是粉尘


空气中非常微小的悬浮固体微粒称为粉尘，而在加密货币中粉尘是一种很形象的描述，用来指非常少量的加密货币。我们都知道比特币的最小单位是聪，位于小数点位后第8位，即 0.00000001 BTC。虽然这一单位非常小，但是它确实是真实存在的。

除了受到粉尘攻击您会收到这种非常少量的代币外，粉尘的产生也会出现在您的日常交易中。对于加密货币交易用户来说，经常会出现交易某个代币最后剩下很小的一部分无法继续交易，这种剩下的很少的代币也属于粉尘。

MEXC 平台提供了小额兑换 MX 的功能，您可以将这些由于量少无法进行交易的代币一键兑换成 MX 。

2. 粉尘攻击工作原理


通过对粉尘概念的解释，我们会发现粉尘不仅出现在外部的恶意攻击，也会出现在平时的交易行为中。所以需要认识到粉尘本身不存在危害，而粉尘攻击的危害在于攻击者通过把粉尘分布到众多地址后，可以收集相关用户的交易行为、偏好以及潜在的个人信息等。

了解粉尘攻击的工作原理，对于保护您个人资产安全、信息安全方面有重要的借鉴意义。粉尘攻击的工作原理大致上可以分成标记地址、传播粉尘、链接地址、分析行为、潜在利用这五部分。

标记地址：攻击者通过观察链上的行为和交易，筛选感兴趣的活跃钱包地址。

传播粉尘：攻击者对标记好的活跃地址发送少量的粉尘。

链接地址：攻击者通过向多个地址发送少量粉尘，尝试将这些不同的地址和所属的钱包建立连接。

分析行为：通过链接地址，攻击者可以观察被攻击者的交易行为、资金流动情况等，研究并分析被攻击者的行为习惯。

潜在利用：攻击者对收集到的信息分析利用，为后续的其他攻击行为如网络钓鱼等做铺垫。

3. 粉尘攻击目的


粉尘攻击的主要目的不是直接窃取资金，而是损害用户隐私，为后续其他的攻击奠定基础。

3.1 收集数据为未来攻击做准备


粉尘攻击通过收集信息，研究用户的交易习惯、资金流向、钱包馀额，找出更有价值的攻击目标，利用可能存在的漏洞进行钓鱼攻击。

3.2 发起针对性攻击


粉尘攻击将收集到的数据和潜在暴露的个人社交数据相匹配，可以将匿名的钱包地址和现实中的用户真实身份相关联，从而发起有针对性的攻击，给用户带来潜在的风险和资产损失。

3.3 侵犯隐私和名誉


对于企业组织、公众人物来说，粉尘攻击可能还会给其带来声誉上的危害。如果攻击者将钱包地址和企业地址信息、个人身份联系起来并对其进行敲诈勒索等犯罪，这对其声誉将造成不小的影响。

4. 如何避免粉尘攻击


4.1 谨慎不明交易


避免与少量的您自己不认识的加密货币进行交互，警惕未经过请求的交易，将这些交易认定为可疑的粉尘攻击行为。

4.2 使用HD钱包


分层确定性（HD）钱包具备自动为每笔交易创建新地址的功能，这使得攻击者难以追踪您的钱包活动。通过使用HD钱包，您可以增加交易的隐私性和安全性。

4.3 增强安全措施


启用双重验证（2FA）、定期更新加密货币交易软件、警惕网络钓鱼、不要随便点击来路不明链接等，增强钱包整体的安全性。

加密资产自诞生起一直面临著隐私和安全的问题，而粉尘攻击可以看成是对隐私问题的直接挑战。对于加密行业来说，有专注于解决隐私问题的团队在构建对应的区块链想要解决这一问题。对于普通用户来说，则需要加强自身的警惕性，避免资产损失。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

黄金每盎司多少钱？

黄金每盎司多少钱？

今日黄金价格（2025年11月10日）截至2025年11月10日，黄金价格约为每金衡盎司 3,997.45 美元。1金衡盎司等于31.1035克，因此每克约 128.54美元，每公斤约 128,540美元。这一现货价格是全球黄金交易、金条经销及机构投资的基准。虽然实物黄金如金币或金条可能包含少量溢价，但现货价是大多数投资决策的参考点。像 XAUT 和 PAXG 的代币化黄金会实时追踪这一现货价，让

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开

什么是白金？

什么是白金？

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

相关文章

什么是 x402 协议？一文读懂HTTP原生支付标准的5大核心优势

什么是 x402 协议？一文读懂HTTP原生支付标准的5大核心优势

TL;DR1）x402 协议激活了 HTTP 规范中沉睡 30 年的 402 状态码，实现了互联网原生支付能力。2）零协议费用和 2 秒结算速度，彻底改变传统支付系统的高成本和慢速度问题。3）无需注册账户或提供个人信息，通过区块链钱包直接完成支付和身份验证。4）完美支持 AI Agent 自主交易，让机器能够像人类一样独立完成商业活动。5）一行代码即可集成，开发者可以轻松为现有服务添加支付功能。1

什么是Ventuals? 首个面向未上市公司估值的链上衍生品协议

什么是Ventuals? 首个面向未上市公司估值的链上衍生品协议

TL;DR:1）Ventuals 是首个基于 HIP-3 标准的链上永续衍生品协议，可对未上市公司估值进行多空操作。2）vHYPE 是其核心经济模型：用户质押 HYPE 获得可转让的流动性质押代币，并赚取原生收益与平台积分。3）混合预言机 机制结合链下估值数据与链上 EMA 价格，兼顾真实度与价格发现。4）协议采用 Ventuals Points 积分体系奖励早期参与者、测试网交易者和做市方。5）

什么是MAITRIX($REDACTED)？去中心化 AI 的稳定币协议

什么是MAITRIX($REDACTED)？去中心化 AI 的稳定币协议

TL;DR:1）MAITRIX：去中心化 AI 的智能稳定币协议，目标成为 DeFAI 金融基础设施层。2）双层架构：Stablecoin Launchpad &#43; Stablecoin Hub，支持 AI 项目发行和用户使用稳定币。3）两种稳定机制：铸造–销毁平衡（适合 VC 项目）、抵押债仓（CDP，适合波动代币）。4）代币模型：通过 Red Pills 获取，兑换为治理代币 $REDA

掌握这6种选择「加密货币合约交易对」的方法，让你的合约交易不再迷茫

掌握这6种选择「加密货币合约交易对」的方法，让你的合约交易不再迷茫

作为全球领先加密货币交易所之一，MEXC致力于为用户提供优质的投资选择。针对合约交易的投资标的，选择适合的投资对象是新手用户的首要挑战。本文旨在为MEXC用户提供思路，帮助您选择合适的合约交易标的。本文摘要a.不同的交易对具有不同的价格波动特性、流动性和风险水平，因此需要根据个人交易目标、市场情况及资金状况做出合理选择。b.主流币的合约交易对往往具备流动性好、交易量大、波动相对较小等特点，适合稳健

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金