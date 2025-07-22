Velvet Capital：AI 驱动的下一代 DeFi 操作系统，重塑去中心化金融新范式









自诞生以来，该项目已实现跨越式发展，从简单的组合管理工具蜕变为垂直整合的 DeFi 基础设施平台。Velvet Capital 是一个由意图驱动的 DeFAI 交易与组合管理生态，其垂直整合架构包含原生用户应用、智能 Telegram 机器人、便于集成的 API，以及面向代理的 DeFAI 操作系统。这一演进使 Velvet Capital 跻身下一代 DeFi 基础设施的前沿，融合了人工智能、基于意图的操作与跨链功能。













Velvet Capital 的使命是普及先进 DeFi 投资策略的使用，并为基金管理提供机构级基础设施。该平台直击当前 DeFi 领域的核心痛点：流动性分散、用户界面复杂，以及阻碍去中心化金融走向主流的技术壁垒。





Velvet Capital 推出了去中心化加密组合，通过与去中心化交易所及其他 DeFi 解决方案集成的智能合约实现链上管理，从而消除中心化机构介入，让用户真正掌控自己的资产。这种模式使 Velvet Capital 与传统中心化资产管理平台形成本质区别 —— 在为用户提供专业组合管理服务的同时，确保用户对资产的完全托管权。









历经多阶段深度开发，Velvet Capital 已正式推出 v2 版本。如今的 Velvet 是由意图与 AI 驱动的终极 DeFi 交易与组合管理操作系统：借助智能执行引擎，用户能像专业交易者一样交易任何代币；一键接入顶级 DeFi 协议；探索或创建高绩效组合。这一最新版本全面重构了 DeFi 基础设施，整合人工智能与基于意图的执行功能，为用户带来更直观、更强大的使用体验。





目前，已有 20,000 + 交易者使用该平台的交易与组合管理服务，充分印证了其用户认可度与市场价值。用户群体涵盖个人散户投资者与机构参与者，包括加密对冲基金和数字资产管理公司。









Velvet Capital 在 DeFi 生态中占据独特地位，既是面向用户的应用程序，也是服务于其他 DeFi 协议的中间件解决方案。作为跨链操作系统，Velvet Capital 赋能去中心化金融参与者创建多样化 DeFi 产品，支持简化的代币化基金发行、高级交易执行、高效流动性挖矿，以及跨多链的灵活托管选项。













Velvet Capital 的核心技术创新在于其意图操作系统（Intent Operating System），它实现了从传统基于交易的交互到基于意图的操作的根本性转变。用户无需指定具体交易参数，只需表达期望结果，平台便会处理复杂的路由与执行逻辑。





意图操作系统的核心优势包括：





简化用户体验：用户可通过自然语言或简洁界面表达复杂交易策略与组合管理目标，系统则处理底层技术细节。

优化执行效率：系统分析多条执行路径，根据 Gas 费、滑点、市场行情等因素选择最优路线。

跨链协同：意图系统能协调多区块链网络的操作，让用户无需理解底层技术即可执行复杂跨链策略。









近期重大进展是推出了 Velvet Unicorn 人工智能助手（AI Copilot）测试版。这款助手旨在帮助 DeFi 用户发现新代币、评估链上机会，并在多生态中做出更明智的交易决策。





该助手集成于 Velvet Capital 交易终端，通过专有统计模型帮助用户识别热门代币、分析链上活动、预测价格走势。这一 AI 集成标志着 DeFi 工具的重大进步，为用户提供：





市场洞察：实时分析多区块链网络的市场趋势、代币表现与新兴机会。

风险评估：基于链上数据、历史表现与市场动态，自动评估潜在投资。

策略建议：根据用户偏好、风险承受能力与组合构成，提供个性化投资建议。









Velvet Capital 最显著的技术成果之一是其全面的跨链基础设施。跨链资产管理方面，它支持在多区块链生态中创建代币化组合与基金，拓宽资产敞口与收益机会。





跨链架构实现了：





多链组合管理：用户可创建并管理跨多区块链网络的组合，最大化收益机会与分散投资。

无缝资产跨链：平台处理资产在不同区块链网络间转移的技术复杂性，提供统一用户体验。

协议无关集成：可与多区块链网络的 DeFi 协议集成，让用户通过单一界面访问整个 DeFi 生态。









平台的智能合约基础设施以安全性、效率与灵活性为核心设计目标，可处理：





金库管理：自动创建和管理代币化投资工具，支持自定义参数与治理结构。

风险管理：内置风险控制与仓位调整算法，保护用户资金并维持组合稳定性。

费用分配：透明且自动化的费用收取与分配机制，用于平台运营与金库管理者报酬。













去中心化金融即服务（DaaS）功能让机构能够创建自有基金与策略，使 Velvet Capital 成为支持机构级 DeFi 应用的综合基础设施提供商。其 DaaS 服务包括：





白标解决方案：机构可利用 Velvet Capital 的底层基础设施，部署自定义品牌的 DeFi 界面与投资产品。

合规工具：内置报告与合规功能，满足机构监管要求。

可扩展架构：企业级基础设施，可处理大规模机构交易量与复杂投资策略。









平台提供全面 API，支持第三方开发者与机构将 Velvet Capital 功能集成到自有应用中，包括：





交易 API：直接接入 Velvet Capital 的执行引擎与流动性聚合功能。

组合管理 API：用于程序化创建、管理与监控投资组合的工具。

分析 API：为机构客户提供市场数据、绩效指标与风险分析。













VELVET 代币是 Velvet Capital 生态的原生效用与治理代币。代币以 VELVET 形式发行，主要用途包括：通过额外奖励激励金库管理者与投资者、支持推荐计划，以及质押获取 veVELVET（锁仓投票代币）。





该代币的功能远超简单治理，其复杂的代币经济模型旨在协调利益相关者激励、推动平台增长，包括费用折扣、治理参与权与收益生成机会等多方面实用价值。









Velvet Capital 采用融合多种成熟机制的高级代币经济模型，将费用折扣功能与改良版 ve (3,3) 模型相结合，打造强大的增长飞轮。这一模型经新一代 DeFi 协议验证，能有效协调代币持有者、用户与金库管理者的利益。





代币经济模型包含：





锁仓投票机制：用户可质押 VELVET 代币获取 veVELVET，锁仓期越长，获得的投票权与费用折扣越高。

（3,3）质押逻辑：奖励结构旨在激励长期持有与积极参与平台治理。

绩效奖励：代币持有者根据其投票支持的金库表现获得额外奖励。









veVELVET 是 VELVET 的锁仓投票版本。用户质押 VELVET 代币可获得 veVELVET，锁仓期越长，获得的 veVELVET 数量越多。这一机制形成了多项重要动态：





时间激励：为鼓励利益相关者持续锁仓与参与，veVELVET 余额会随时间递减，直至锁仓期结束归零。

费用折扣层级：veVELVET 根据质押数量设置不同折扣层级，为代币持有者提供直接实用价值。

治理参与：veVELVET 可用于对 Velvet DAO 的重大决策（如新增集成）投票，投票后持有者将获得额外 VELVET 代币奖励，部分抵消稀释影响。









平台采用复杂的发行分配系统，允许 veVELVET 持有者将代币奖励定向分配给特定金库。veVELVET 还可用于投票决定 VELVET 在各金库间的发行分配，金库管理者可设置 “激励金”，鼓励代币持有者投票支持其金库以获取更高奖励。





这一机制构建了竞争性生态：





金库竞争：金库管理者通过提供激励金与展示优异表现争夺代币持有者支持。

收益优化：代币持有者根据其投票支持的金库表现（及 “激励金” 规模）获得额外代币发行奖励。

市场效率：激励机制使代币奖励通过市场机制流向最有效的金库策略。









平台通过 Velvet Founders Club NFT 融入 NFT 元素，提供专属权益与增强型平台访问权限。这款确认用户作为 Velvet DAO 创始成员 OG 身份的专属 NFT 具有多项优势：





奖励升级：空投奖励积分翻倍，可用于深度参与 Velvet.Capital 生态。

治理强化：投票权翻倍，提升对平台治理与未来发展的影响力。

平台权限：可在 Velvet marketplace 创建金库，将 NFT 作为访问密钥。

专属功能：获取顶级合作对冲基金的独家策略，洞察行业资深人士的投资思路。









近期平台推出了多项重要代币分发活动，旨在推动用户采用与平台增长。目前正开展限时币安钱包活动（持续至 2025 年 5 月 7 日），用户通过完成链上与社交任务，可从 800 万 VELVET 奖励池中获取奖励。





这些活动具有多重目标：





用户获取：激励新用户体验平台功能。

网络效应：扩大用户基础，提升平台流动性与交易量。

代币分发：确保代币广泛分布，构建去中心化治理结构。













Velvet Capital 为个人投资者提供此前仅机构可及的高级组合管理工具：





自动化组合管理：用户可创建根据预设策略与市场行情自动再平衡的多元化组合。

流动性挖矿优化：平台跨多协议与多链识别并执行最优流动性挖矿策略。

风险管理：内置风险控制通过高级仓位调整与分散投资算法，在最大化收益的同时保护用户资金。









平台通过全面的 DaaS 服务为机构客户提供支持：





对冲基金运营：加密对冲基金可利用 Velvet Capital 基础设施发行并管理具备机构级功能的投资工具。

资产管理工具：传统资产管理公司可通过代币化组合与结构化产品为客户提供加密货币敞口。

企业金库：企业可借助专业工具与报告功能管理加密货币金库。









Velvet Capital 的 API 与中间件功能支持多种开发者与协议集成：





DeFi 协议集成：其他 DeFi 协议可集成 Velvet Capital 的执行引擎与流动性聚合功能。

钱包集成：加密货币钱包可接入 Velvet Capital 基础设施，提供组合管理功能。

分析与报告：第三方应用可获取 Velvet Capital 的市场数据与分析能力。













Velvet Capital 的竞争优势源于其对 DeFi 基础设施的全面布局：





垂直整合：不同于专注 DeFi 单一领域的平台，Velvet Capital 提供从用户界面到底层基础设施的完整架构。

AI 集成：人工智能工具为用户提供高级市场分析与交易建议。

跨链能力：原生支持多区块链网络，消除跨生态资产管理的复杂性。

机构导向：平台的 DaaS 服务满足机构客户的特定需求，这一领域常被其他 DeFi 平台忽视。









在币安实验室支持下，Velvet Capital 不仅获得资金支持，还能获取加密货币领域最具影响力机构的战略指导。这一支持带来：





技术专长：接入币安深厚的技术知识与基础设施能力。

市场渠道：潜在与币安庞大产品生态的集成机会。

信誉背书：与知名机构的关联提升平台可信度与用户信任。









Velvet Capital 是 DeFi 基础设施的重大突破，它融合先进技术与用户友好界面，打造了全面的去中心化金融平台。其兼具用户应用与 DeFi 协议中间件的独特定位，创造了多重价值生成机会。





VELVET 代币的高级经济模型整合锁仓投票机制、绩效奖励与治理参与权，构建了协调所有利益相关者的可持续经济体系。AI 功能、跨链能力与机构级特性的融合，使 Velvet Capital 成为下一代 DeFi 基础设施的领军者。





