理解TAVA现货交易基础

现货交易是以当前市场价格买卖TAVA的过程，交易即时结算。与期货等衍生品不同，后者涉及在未来日期结算的合约，而现货交易让交易者直接拥有资产。在TAVA现货市场中，订单通过基于价格和时间优先级的订单簿系统进行匹配，确保透明且高效的执行。 TAVA现货交易对投资者的关键优势包括： 实际拥有TAVA代币，可参与生态系统活动。 相比衍生品复杂性更低，适合初学者。 即时结算，购买后即可使用或转移您的TAVA