TAVA

ALTAVA是快速发展的虚拟时尚产业的领导者，他们提供垂直AI平台服务，专注于游戏、VR/AR、空间威胁、电子商务和网路整合产生3D资产。 ALTAVA 与 LVMH、Fendi、Balmain、Prada 等 40 多个全球奢华品牌合作，为他们提供虚拟体验。其股东包括 Animoca Brands、Netmarble、LG Electronics、SM Entertainment 等。

币种名称TAVA

排名No.1150

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0.05%

流通供应量695,877,944.465572

最大供应量0

总供应量1,000,000,000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价5.447659566153262,2022-07-07

最低价0.008411259153674097,2025-04-14

所属公链ETH

简介ALTAVA是快速发展的虚拟时尚产业的领导者，他们提供垂直AI平台服务，专注于游戏、VR/AR、空间威胁、电子商务和网路整合产生3D资产。 ALTAVA 与 LVMH、Fendi、Balmain、Prada 等 40 多个全球奢华品牌合作，为他们提供虚拟体验。其股东包括 Animoca Brands、Netmarble、LG Electronics、SM Entertainment 等。

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