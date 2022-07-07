ALTAVA是快速发展的虚拟时尚产业的领导者，他们提供垂直AI平台服务，专注于游戏、VR/AR、空间威胁、电子商务和网路整合产生3D资产。
ALTAVA 与 LVMH、Fendi、Balmain、Prada 等 40 多个全球奢华品牌合作，为他们提供虚拟体验。其股东包括 Animoca Brands、Netmarble、LG Electronics、SM Entertainment 等。
币种名称TAVA
排名No.1150
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0.05%
流通供应量695,877,944.465572
最大供应量0
总供应量1,000,000,000
流通率%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价5.447659566153262,2022-07-07
最低价0.008411259153674097,2025-04-14
所属公链ETH
简介ALTAVA是快速发展的虚拟时尚产业的领导者，他们提供垂直AI平台服务，专注于游戏、VR/AR、空间威胁、电子商务和网路整合产生3D资产。
ALTAVA 与 LVMH、Fendi、Balmain、Prada 等 40 多个全球奢华品牌合作，为他们提供虚拟体验。其股东包括 Animoca Brands、Netmarble、LG Electronics、SM Entertainment 等。
所属板块
社媒
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