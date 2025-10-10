什么是合约交易中的“单向持仓〞和“双向持仓〞？

在 MEXC 进行合约交易时，您可能会注意到一个常被忽略但却至关重要的设置——“持仓模式”。这个设置决定了您在同一个合约下，是否可以同时持有多头和空头仓位。MEXC 为交易者提供了两种模式选择：单向持仓模式和双向持仓模式。理解这两种模式的根本区别，并根据您的交易策略选择合适的模式，是进行有效风险管理和执行复杂交易策略的基础。 1. 什么是单向持仓和双向持仓？ 在加密货币交易中，单向持仓是指一个合在 MEXC 进行合约交易时，您可能会注意到一个常被忽略但却至关重要的设置——“持仓模式”。这个设置决定了您在同一个合约下，是否可以同时持有多头和空头仓位。MEXC 为交易者提供了两种模式选择：单向持仓模式和双向持仓模式。理解这两种模式的根本区别，并根据您的交易策略选择合适的模式，是进行有效风险管理和执行复杂交易策略的基础。 1. 什么是单向持仓和双向持仓？ 在加密货币交易中，单向持仓是指一个合
MEXC 进行合约交易时，您可能会注意到一个常被忽略但却至关重要的设置——“持仓模式”。这个设置决定了您在同一个合约下，是否可以同时持有多头和空头仓位。MEXC 为交易者提供了两种模式选择：单向持仓模式和双向持仓模式。理解这两种模式的根本区别，并根据您的交易策略选择合适的模式，是进行有效风险管理和执行复杂交易策略的基础。

1. 什么是单向持仓和双向持仓？


在加密货币交易中，单向持仓是指一个合约币对下只允许持有一个方向的仓位，不可以同时持有多空两个方向的仓位。例如，如果用户在 BTCUSDT 永续合约中已经开了 5 张多单，此时再想开空单，则系统会将空单与现有的多单进行对冲（相互抵消），而不是额外建立一个新的空仓。

双向持仓允许同时持有一个合约币对多空两个方向的仓位，允许用户在市场上同时进行看涨和看跌交易。例如，用户在 BTCUSDT 永续合约中开了 5 张多单，同时还可以再开 3 张空单，系统会分别记录这两种仓位，盈亏独立计算。

2. MEXC 合约交易中单向持仓模式的特点


2.1 只能持有一个方向的仓位


交易用户只能选择一个方向进行交易，如果开相反方向的仓位订单，系统会自动平掉当前仓位订单。

2.2 简化交易策略


单向持仓意味著交易用户专注于特定的市场走势，要么看涨要么看跌。交易用户只需要关注一个方向的市场动向，不需要同时考虑两个相反方向的头寸。这样可以减少决策的复杂性，更加清晰地制定交易策略。

2.3 适合快速进场


由于单向持仓的特性，交易用户可以更快速地进出市场，不需要等待平掉相反方向的头寸，从而加快了交易的执行速度。

2.4 风险与收益聚焦


交易用户能够专注于一个方向的风险和收益，更好地管理和控制与特定方向相关的风险，并更有效地制定止损和盈利目标。需要注意的是，如果市场走势发生反转，持有单向头寸的交易用户可能会错过利润机会或承受更大的损失。另外单向持仓也可能导致交易用户无法充分利用市场的波动性，因为他们只能从一个方向上获得利润。

2.5 合约交易中单向持仓模式操作逻辑


  • 如果您已经持有多单，此时若下达一笔空单，该空单将会优先抵销您已有的多单。
  • 如果空单数量小于多单，则您的多单仓位会减少。
  • 如果空单数量等于多单，则您的仓位将被完全平仓。
  • 如果空单数量大于多单，则您的多单被平掉后，还会建立一个新的、数量为差额的空头仓位。

3.如何看懂合约交易中单向持仓？


  • 场景一（减仓）：您持有 10 BTC 的多头仓位。随后您卖出（开空）5 BTC，最终结果是您还剩下 5 BTC 的多头仓位。
  • 场景二（反转）：您持有 10 BTC 的多头仓位。随后您卖出（开空）15 BTC，最终结果是您的 10 BTC 多单被完全平仓，并且系统为您新开了一个5 BTC 的空头仓位。

4.单向持仓模式的优缺点与适用人群


  • 优点：逻辑清晰，操作简单，仓位管理直观，不容易发生操作失误。非常适合对市场有明确单边看法的交易者。
  • 缺点：缺乏灵活性，无法执行需要多空仓位并存的对冲策略。
  • 适用人群：合约新手、趋势交易者、以及习惯于简洁仓位管理的投资者。

5. MEXC 合约交易中双向持仓模式的特点


5.1 可以同时持有两个方向仓位


交易用户可以同时持有多头和空头的合约头寸。

5.2 交易策略灵活


交易用户根据行情状况和策略需要进行灵活的交易，选择平衡多头和空头头寸的比例，或者根据市场趋势调整头寸的大小。

5.3 对冲风险


通过同时持有多头和空头头寸，交易用户可以对冲风险。当市场走势不确定或波动性较大时，持有对冲头寸可以降低整体风险，减少损失的潜在影响。需要注意的是，双向持仓并不一定适合所有的交易用户和市场情况。它需要更高的技术分析和风险管理能力，以及对市场的深入理解。交易用户在选择双向持仓策略时应慎重考虑，确保自身具备足够的知识和经验来应对复杂多变的市场情况。

6.如何看懂合约交易中双向持仓模式？


您持有 10 BTC 的多头仓位。在双向持仓模式下，您又卖出（开空）5 BTC，最终结果是您同时持有一个 10 BTC 的多头仓位和一个5 BTC的空头仓位。

7.双向持仓模式的优缺点与适用人群


  • 优点：极高的策略灵活性，是实现套期保值、锁定利润等高级策略的必备工具。
  • 缺点：仓位管理相对复杂，需要交易者对两个独立仓位的保证金和风险有清晰的把控。
  • 适用人群：经验丰富的专业交易者、套利者、以及需要对长期仓位进行风险管理的投资者。

8.如何设置单向持仓或双向持仓


我们以 USDT 本位永续合约为例进行操作演示，币本位永续合约操作方式一致。

8.1 Web


打开 MEXC 官网并登录账号，选择顶部导航栏【合约交易】中的【USDT本位合约】进入交易页面。点击交易页面右上角的设置按钮。


在偏好设置页面中，点击【仓位模式】。您可以在【双向持仓】和【单向持仓】进行选择和切换，选择后点击【确定】完成设置。


4.2 App


1）打开 MEXC App 并登录账号，点击首页下方的【合约】按钮。

2）点击右上角【…】。

3）选择【偏好设置】。

4）点击【仓位模式】。

5）您可以在【双向持仓】和【单向持仓】进行选择，切换后即可完成设置。


需要注意的是，如果您目前正在挂单或者已经持仓，不允许修改仓位模式，您需要请先撤单或平仓，随后进行仓位模式修改。

9.结论


单向持仓与双向持仓并无绝对的优劣之分，它们是为满足不同交易策略和风险偏好而设计的工具。对于新手而言，从默认的单向持仓模式开始，专注于判断市场方向，是稳妥的起步。而对于希望执行更精细化操作的资深交易者，双向持仓模式则打开了通往高级交易策略的大门。了解您的交易风格，选择最适合您的持仓模式，将让您在 MEXC 的合约交易之旅中更加得心应手。

目前，MEXC 平台重磅推出了 0 费率活动。参与该活动，用户能够显著降低交易成本，真正实现“省更多、交易更多、赚更多”的目标。在 MEXC 平台上，您不仅可以借助这一活动畅享低成本交易，还能时刻紧跟市场动态，敏锐捕捉每一个稍纵即逝的投资机会，开启财富增值之旅。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

