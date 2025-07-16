随着区块链技术的持续成熟并逐步解决现实经济挑战，全球金融格局正经历范式转变。在新兴解决方案中，Unitas 基金会作为 “单元化稳定币” 开发的先锋力量脱颖而出 —— 这是一种革新跨境支付和新兴市场货币稳定的革命性方法。Unitas 是针对多种新兴市场货币的单元化稳定币协议，它引入了创新框架，架起了传统法定货币与数字资产生态系统之间的桥梁。 USD1 由 World Liberty Financi随着区块链技术的持续成熟并逐步解决现实经济挑战，全球金融格局正经历范式转变。在新兴解决方案中，Unitas 基金会作为 “单元化稳定币” 开发的先锋力量脱颖而出 —— 这是一种革新跨境支付和新兴市场货币稳定的革命性方法。Unitas 是针对多种新兴市场货币的单元化稳定币协议，它引入了创新框架，架起了传统法定货币与数字资产生态系统之间的桥梁。 USD1 由 World Liberty Financi
新手学院/区块链百科/基础概念/重塑跨境金融...统的全面解析

重塑跨境金融格局：Unitas 基金会与 USD1 代币生态系统的全面解析

2025年7月16日MEXC
0m
#基础概念#行业热门
Torch of Liberty
LIBERTY$0.02925+8.17%
WLFI
WLFI$0.1531+26.11%
DeFi
DEFI$0.000848+9.13%
USDCoin
USDC$1--%
DAI
DAI$0.9998-0.06%

随着区块链技术的持续成熟并逐步解决现实经济挑战，全球金融格局正经历范式转变。在新兴解决方案中，Unitas 基金会作为 “单元化稳定币” 开发的先锋力量脱颖而出 —— 这是一种革新跨境支付和新兴市场货币稳定的革命性方法。Unitas 是针对多种新兴市场货币的单元化稳定币协议，它引入了创新框架，架起了传统法定货币与数字资产生态系统之间的桥梁。

USD1 由 World Liberty Financial（WLFI） 推出，该项目由特朗普家族及其亲信共同创立，官方背景带有浓厚的政治与精英金融色彩。WLFI 组建于 2024 年中，10 月通过 WLFI 原生代币融资约 5.5 亿美元，其资金主要来自与特朗普家族相关的实体。

本深度分析探讨了 Unitas 基金会在稳定币技术上的突破性方案，特别聚焦其旗舰代币 USD1，以及该生态系统对新兴市场经济体的广泛影响。该项目标志着稳定币领域的重大演进，其引入的超额抵押和货币锚定维持新机制，可能会重塑我们在数字时代处理国际金融和货币政策的方式。

1. 项目概述：Unitas 基金会的愿景


Unitas 基金会的成立源于对现有稳定币解决方案未能充分服务新兴市场经济体的认知。其白皮书《Unitas：面向新兴市场的去中心化、外部超额储备、以美元计价的单元化稳定币协议》以六种语言发布（英文、繁体中文、简体中文、日文、韩文和西班牙文），彰显了项目对全球可及性和应用的承诺。

基金会的使命核心是创建一类名为 “单元化稳定币” 的新型数字资产，作为美元与本地货币之间的高效价值转换器。目标是将 1 美元稳定币 “单元化” 为 1 单位本地货币，从而为不同国家的用户提供交易便利性和效率。Unitas 协议是美元与其他货币之间的价值转换器，并保证每个 Unitas 稳定币可无条件兑换回美元稳定币。

1.1 核心挑战


传统稳定币虽成功维持与美元的平价，但其在新兴市场的实用性有限 —— 当地货币的波动性和银行业基础设施的匮乏，为数字资产的应用设置了重大障碍。Unitas 基金会识别出以下关键问题：

货币波动性：新兴市场货币相对于主要储备货币常出现大幅波动，为企业和消费者带来不确定性。
稳定价值存储渠道有限：许多新兴经济体的公民缺乏稳定的价值存储工具，导致本币贬值时财富缩水。
跨境支付效率低下：传统跨境支付系统在发展中地区仍存在速度慢、成本高且普及性差的问题。
去中心化金融（DeFi）参与壁垒：多种稳定币和货币兑换的复杂性，为新兴市场用户参与 DeFi 设置了显著障碍。

2. Unitas 解决方案框架


Unitas 协议运行基于外部超额储备、锚定新兴市场货币的稳定币。这些稳定币通过促进外国投资、跨境支付、全球市场准入、DeFi 参与、高效美元流动性等，释放新兴市场潜力。

该协议引入了复杂机制，通过超额抵押维持货币锚定，同时提供不同货币计价稳定币之间的无缝兑换。这种方法通过在本地货币与全球以美元计价的数字资产生态系统之间架桥，解决了新兴市场金融的根本挑战。

3. Unitas的技术架构与创新


3.1 超额抵押机制


Unitas 协议技术创新的基石在于其超额抵押策略。Unitas 稳定币由 USDT、USDC、Dai 等美元稳定币提供 130% 至 200% 的超额储备。这一高额超额抵押实现了多重关键功能：

锚定稳定性：超额抵押为市场波动提供缓冲，即使在市场剧烈波动期间也能维持稳定汇率。
赎回保障：超额抵押确保用户可随时将单元化稳定币赎回为底层美元稳定币，增强对系统可靠性的信心。
风险缓释：协议可承受重大市场冲击，而不影响已发行稳定币的稳定性。

3.2 智能合约架构


该功能将检查预言机价格是否在容差范围内，在有限制时检查储备比率是否充足。当用户花费或赎回与美元挂钩的代币时，它将更新代币的储备，并将费用发送至盈余池。协议的智能合约架构包含多项复杂功能：

价格预言机集成：系统依赖实时价格馈送，维持不同货币对之间的准确汇率，确保单元化稳定币反映当前市场状况。
储备比率管理：自动化机制监控并维持适当的储备比率，必要时触发再平衡以确保系统稳定。
费用分配：交易费用被系统收集并分配至盈余池，为协议维护和开发创造可持续的经济模型。

3.3 兑换机制与流动性管理


协议的兑换功能支持生态系统内不同稳定币之间的无缝转换（在与美元挂钩的代币、USD1 或单元化本地稳定币之间兑换代币）。用户可选择输入花费金额或接收金额，该机制具备以下优势：

灵活性：用户可指定输入或输出金额，为交易规划提供最大灵活性。
效率：直接兑换省去了多步中间交易的需求。
成本优化：与传统多步转换流程相比，集成费用结构将交易成本降至最低。

3.4 分阶段部署策略


Unitas 协议采用分阶段部署方法，确保全面测试和生态系统的渐进发展。Unitas 基金会今日宣布，Unitas 协议第二阶段已在主网启动，该阶段引入了保险提供商和更多代币，彰显了项目对审慎、可持续增长的承诺。

阶段 1：沙盒环境：协议沙盒阶段发行的 Unitas 稳定币允许在无真实风险的环境中全面测试核心机制。
阶段 2：主网启动：保险提供商的引入和代币供应的扩展，标志着协议向全面生产状态的过渡。

4. USD1 代币：单元化稳定币的基石


4.1 代币概述与定位


USD1 是 Unitas 生态系统的核心，既是独立稳定币，也是更广泛单元化稳定币网络的基础构建块。USD1、USD91 和 USD971 是协议沙盒阶段发行的首批三种代币。Unitas 稳定币按 1 单位本地货币的比例反映美元稳定币的价值，并附以相应国家代码（例如，USD91 对应印度卢比，USD971 对应阿联酋迪拉姆，USD1 对应美元）。

命名规则巧妙传达了代币的用途：USD1 代表 1 单位美元价值，而生态系统中的其他代币（USD91、USD971）则代表与各自国家代码索引的等值本地货币价值。

4.2 代币经济学与经济模型


USD1 代币在复杂的经济框架内运行，旨在维持稳定性的同时为多种应用场景提供实用性。其价值主张源于以下关键特征：

抵押支持：与所有 Unitas 稳定币一样，USD1 由 USDT、USDC 和 DAI 等成熟美元稳定币的多元化投资组合支持，这种多元化在维持流动性的同时降低了对手方风险。
超额抵押缓冲：130-200% 的超额抵押比率为市场波动提供了实质性保护，并确保在所有市场条件下均可赎回。
价格稳定机制：Unitas 价格预言机将及时反映实际利率，通过持续价格监控和调整机制，确保 USD1 与其底层资产保持准确平价。

4.3 USD1的实用性与应用场景


USD1 的设计支持数字资产生态系统中的多种核心应用场景：

跨境支付：USD1 作为国际转账的高效媒介，省去了传统银行中介，将结算时间从数天缩短至数分钟。
新兴市场桥梁：为本地货币波动地区的用户提供稳定的价值存储，抵御通胀和货币贬值风险。
DeFi 集成：USD1 的 ERC-20 兼容性支持与现有 DeFi 协议的无缝集成，使用户能够参与流动性挖矿、借贷等金融服务。
商户支付：企业可接受 USD1 支付，而不受加密货币波动影响，因其相对于美元维持稳定价值。

5. Unitas的技术亮点与创新


5.1 革命性超额抵押模型


Unitas 协议的超额抵押方法代表了稳定币设计的重大进步。与依赖最低抵押比率的传统方法不同，Unitas 维持高额储备，提供多层保护：

多资产抵押池：通过利用 USDT、USDC、DAI 等成熟稳定币的多元化投资组合，协议减少了对单一发行方的依赖，同时在多平台维持流动性。
动态储备管理：系统持续监控储备比率，并可触发再平衡操作，以在所有已发行代币中维持最佳抵押水平。
压力测试韧性：高额超额抵押提供了缓冲，能够承受重大市场压力而不影响代币稳定性。

5.2 预言机驱动的价格发现


协议的价格预言机系统是维持多货币对准确汇率的关键创新，该系统包含多项先进功能：

多数据源集成：预言机聚合来自众多来源的价格信息，确保准确性并防止操纵。
实时汇率更新：持续价格监控确保所有代币兑换反映当前市场状况。
容差范围监控：该功能将检查预言机价格是否在容差范围内，防止在极端价格波动期间执行可能危及系统稳定性的交易。

5.3 保险提供商集成


该阶段引入保险提供商，标志着协议风险管理能力的重大演进。保险提供商系统具备以下优势：

额外安全层：保险覆盖为用户资金提供了超越现有超额抵押机制的额外保护。
风险分散：保险提供商帮助将系统性风险分散至多方，降低协议对灾难性事件的暴露。
增强用户信心：保险覆盖的可用性提升了用户对协议长期稳定性和可靠性的信心。

6. 市场分析与竞争定位


6.1 稳定币市场格局


全球稳定币市场经历了爆发式增长，各种类型的稳定币总市值已超过 1500 亿美元。然而，市场仍由主要服务于发达市场的美元挂钩稳定币（USDT、USDC）主导，这为 Unitas 等专门针对新兴市场需求的协议创造了重大机遇。

6.2 竞争优势


Unitas 协议通过以下关键优势实现差异化：

聚焦新兴市场：当大多数稳定币瞄准发达经济体时，Unitas 专门解决新兴市场的独特挑战与机遇。
超额抵押策略：与许多算法或最低抵押的稳定币相比，高额储备要求提供了卓越的稳定性。
多货币方案：协议支持多种本地货币表征的能力，为全球用户提供了全面解决方案。
去中心化基础设施：协议在去中心化区块链基础设施上运行，消除了单点故障和与中心化稳定币发行方相关的监管风险。

7. 未来路线图与发展重点


7.1 技术增强


Unitas 协议路线图包括多项旨在提升功能和用户体验的技术改进：

多链部署：从以太坊扩展至其他区块链网络，将提高可及性并降低交易成本。
增强预言机系统：实施更复杂的价格预言机机制，将提高准确性并降低操纵风险。
二层网络集成：部署于二层解决方案将显著降低交易成本并提升可扩展性。

8. 如何在 MEXC 购买 USD1 代币


Unitas 基金会及其 USD1 代币代表了稳定币设计和新兴市场金融基础设施的重大演进。通过创新的单元化概念、高额超额抵押策略以及对新兴市场需求的聚焦，该协议解决了当前数字资产生态系统的根本缺口。

从市场角度看，Unitas 协议已做好充分准备，以利用新兴市场对稳定币解决方案不断增长的需求。货币波动性、有限的银行服务获取途径以及 DeFi 的扩张，为有效架起传统金融与区块链技术桥梁的协议创造了巨大机遇。

随着全球金融体系持续向数字化和区块链集成演进，像 Unitas 这样以创新技术方案解决现实问题的协议，可能会扮演日益重要的角色。基金会对新兴市场发展的承诺，结合其复杂的技术方法，使其成为下一代稳定币基础设施中的重要参与者。

目前 USD1 代币已经在 MEXC 平台上线，立即前往 MEXC 平台，抓住早期机会，抢先布局新潜力赛道！您可以在 MEXC 通过以下步骤完成购买：

1）打开并登录 MEXC App官方网站
2）在搜索框中搜索 USD1 代币名称，选择 USD1 的现货交易
3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开

什么是白金？

什么是白金？

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 简介Tether Gold XAUT 是一种完全由实物黄金支持的数字资产，结合了传统黄金的安全性与区块链技术的速度和灵活性。每个 XAUT 代币代表一盎司已分配的黄金，存放在安全、经审计的金库中。持有 XAUT 的投资者实际上拥有对实物黄金的数字权益，使交易、转移和追踪更加便捷，无需处理实物金条。Tether Gold XAUT 如何运作XAUT 代币以分配的实物

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

引言Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 是两种领先的数字黄金资产，允许投资者以数字方式持有黄金。每个代币代表一盎司分配黄金，安全存放在经过审计的金库中。代币化黄金将传统黄金的内在价值与区块链技术结合，提供流动性、分割持有和即时交易，而无需处理实物黄金的物流问题。什么是 Tether Gold (XAUT)XAUT 是 Tether 发行的数字代币，完全由分配的

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

TL;DR1）去中心化边缘智能：375ai 构建了全球首个去中心化边缘数据智能网络，在数据源头进行实时AI处理和分析。2）双产品矩阵：通过 375EDGE 专业节点和 375GO 移动应用，覆盖从企业级到个人用户的完整数据采集场景。3）隐私优先设计：所有数据在边缘端匿名化处理，确保用户隐私安全的同时提供高质量数据洞察。4）EAT 代币激励：推出 EAT 代币空投计划，用户通过部署节点或使用应用贡献

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金