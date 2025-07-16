在合约交易过程中，“未实现盈亏”和“已实现盈亏”总让人感到困惑。为什么持仓时显示的盈亏和最终平仓后的实际盈亏可能不同？本文通过简单公式和实例，帮您理清两者的区别。 1. 未实现盈亏与已实现盈亏区别 1.1 基本定义 未实现盈亏和已实现盈亏的关键区别在于是否已平仓。 未实现盈亏：当前持仓的仓位盈利或亏损，随市场价格实时波动。MEXC 未实现盈亏默认由合理价格计算得出，用户可以在当前仓位内选择未实现盈在合约交易过程中，“未实现盈亏”和“已实现盈亏”总让人感到困惑。为什么持仓时显示的盈亏和最终平仓后的实际盈亏可能不同？本文通过简单公式和实例，帮您理清两者的区别。 1. 未实现盈亏与已实现盈亏区别 1.1 基本定义 未实现盈亏和已实现盈亏的关键区别在于是否已平仓。 未实现盈亏：当前持仓的仓位盈利或亏损，随市场价格实时波动。MEXC 未实现盈亏默认由合理价格计算得出，用户可以在当前仓位内选择未实现盈
在合约交易过程中，“未实现盈亏”和“已实现盈亏”总让人感到困惑。为什么持仓时显示的盈亏和最终平仓后的实际盈亏可能不同？本文通过简单公式和实例，帮您理清两者的区别。


1. 未实现盈亏与已实现盈亏区别


1.1 基本定义


未实现盈亏和已实现盈亏的关键区别在于是否已平仓。

未实现盈亏：当前持仓的仓位盈利或亏损，随市场价格实时波动。MEXC 未实现盈亏默认由合理价格计算得出，用户可以在当前仓位内选择未实现盈亏的价格基准。


已实现盈亏：仓位平仓后实际产生的盈利或亏损，即仓位产生的所有已实现的盈亏，包含手续费、资金费用和平仓盈亏。平仓盈亏是根据平仓时系统撮合的市场价格计算的。


注：合理价格基于指数价格和市场价格综合计算得出，可能与合约最新成交价有所偏差，此情况属于造成未实现盈亏和已实现盈亏可能有所不同的一个因素。

1.2 计算公式对比


仓位类型
浮动盈亏计算公式
平仓盈亏计算公式
多仓
（合理价格 - 开仓均价） * 持仓量 * 面值
（平仓均价 - 开仓均价） * 持仓量 * 面值
空仓
（开仓均价 - 合理价格） * 持仓量 * 面值
（开仓均价 - 平仓均价） * 持仓量 * 面值

1.3 举例分析


为什么平仓后盈利变少了？以 USDT 本位合约 ETHUSDT 为例。

持仓中：

已平仓：

已知仓位信息：
  • 交易对：ETHUSDT（开多-看涨 ETH）
  • 开仓均价：2721.18 USDT
  • 合理价格：2723.92 USDT
  • 平仓均价：2722.91 USDT
  • 持仓张数：50 张（1 张 = 0.01 ETH）
  • 开仓手续费：-0.2722 USDT
  • 平仓手续费：-0.2722 USDT

未实现盈亏 =（合理价格−开仓均价）* 持仓量 * 面值 =（2723.92 - 2721.18） * 50 * 0.01 = 1.37 USDT
当前浮动盈利 = 1.37 USDT

已实现盈亏 =（平仓均价−开仓均价）* 持仓量 * 面值 − 交易手续费 - 资金费用 =（2722.91 - 2721.18）* 50 * 0.01 -（0.2722 + 0.2722）- 0 = 0.3206 USDT
实际盈利 = 0.3206 USDT

1.4 为什么平仓前后盈亏不一致


以下原因可能会出现未实现盈亏与已实现盈亏不一致：

原因 1：当合理价格与市场价格发生偏离时，会导致持仓盈亏与平仓盈亏不一致

未实现盈亏默认基于合理价格计算，已实现盈亏基于实际成交市场价。在市场价格波动较大时，市场价格和合理价格会有所偏差，故而导致仓位未实现盈亏与已实现盈亏不一致的情况。

原因 2：手续费与资金费用的扣除

平仓计算会包含手续费扣除，扣除手续费后实际盈亏金额与浮动盈亏可能不一致。如持仓时间覆盖资金费率的收取时间，可能会产生资金费用。

注：如果资金费率为正，多仓将支付资金费用给空仓。反之，如果资金费率为负，空仓将支付资金费用给多仓。

原因 3：价格实时波动

加密货币的价格主要取决于用户的交易行为，单个大额买入或卖出订单可能会直接推动市场价格短时大幅波动。受市场价格大幅波动影响，持仓中显示的盈亏金额与平仓后的实际盈亏金额可能不一致

温馨提示
  • 合理价格机制减少了市场操纵影响，但实际平仓盈亏仍需关注实际成交价。
  • 合约交易中，未实现亏损可能导致强制平仓，需严格控制仓位风险。

2. 如何计算仓位盈亏率


2.1 计算公式说明


在合约交易中，盈亏率是衡量交易表现的核心指标之一，计算逻辑为：
仓位盈亏率 = 仓位盈亏/仓位初始保证金 * 100%
仓位初始保证金 = 开仓均价 * 张数 * 面值/杠杆倍数
仓位收益率=未实现盈亏/初始保证金，所以收益率仅与当前杠杆倍数相关,与保证金的增减无关。

2.2 举例分析

  • 交易对：ETHUSDT（开多-看涨 ETH ）
  • 杠杆倍数：500 倍
  • 开仓方向：做多（看涨）
  • 开仓价格：2697.30 USDT
  • 实时合理价格：2703.67 USDT
  • 开仓张数：50 张（1 张 = 0.01 ETH）
  • 交易手续费 = 0.2697 USDT
  • 资金费用 = 0 USDT

初始保证金 =（开仓均价 * 张数 * 面值）/ 杠杆倍数 = （2697.30 * 50 * 0.01） / 500 = 2.6973 USDT

仓位盈亏 = 仓位未实现盈亏 - 交易手续费 - 资金费用 = 3.185 - 0.2697 - 0 = 2.9153 USDT

仓位盈亏率 =（仓位盈亏/仓位初始保证金）*100% = （2.9153/2.6973） * 100% = 108%

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。 MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

