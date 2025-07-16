



在合约交易过程中，“未实现盈亏”和“已实现盈亏”总让人感到困惑。为什么持仓时显示的盈亏和最终平仓后的实际盈亏可能不同？本文通过简单公式和实例，帮您理清两者的区别。

















未实现盈亏和已实现盈亏的关键区别在于是否已平仓。





未实现盈亏：当前持仓的仓位盈利或亏损，随市场价格实时波动。MEXC 未实现盈亏默认由合理价格计算得出，用户可以在当前仓位内选择未实现盈亏的价格基准。









已实现盈亏：仓位平仓后实际产生的盈利或亏损，即仓位产生的所有已实现的盈亏，包含手续费、资金费用和平仓盈亏。平仓盈亏是根据平仓时系统撮合的市场价格计算的。









注：合理价格基于指数价格和市场价格综合计算得出，可能与合约最新成交价有所偏差，此情况属于造成未实现盈亏和已实现盈亏可能有所不同的一个因素。









仓位类型 浮动盈亏计算公式 平仓盈亏计算公式 多仓 （合理价格 - 开仓均价） * 持仓量 * 面值 （平仓均价 - 开仓均价） * 持仓量 * 面值 空仓 （开仓均价 - 合理价格） * 持仓量 * 面值 （开仓均价 - 平仓均价） * 持仓量 * 面值









为什么平仓后盈利变少了？以 USDT 本位合约 ETHUSDT 为例。





持仓中：





已平仓：





已知仓位信息：

交易对 ：ETHUSDT（开多-看涨 ETH）

开仓均价 ：2721.18 USDT

合理价格： 2723.92 USDT

平仓均价： 2722.91 USDT

持仓张数 ：50 张（1 张 = 0.01 ETH）

开仓手续费 ：-0.2722 USDT

平仓手续费：-0.2722 USDT





未实现盈亏 =（合理价格−开仓均价）* 持仓量 * 面值 =（2723.92 - 2721.18） * 50 * 0.01 = 1.37 USDT

当前浮动盈利 = 1.37 USDT





已实现盈亏 =（平仓均价−开仓均价）* 持仓量 * 面值 − 交易手续费 - 资金费用 =（2722.91 - 2721.18）* 50 * 0.01 -（0.2722 + 0.2722）- 0 = 0.3206 USDT

实际盈利 = 0.3206 USDT









以下原因可能会出现未实现盈亏与已实现盈亏不一致：





原因 1：当合理价格与市场价格发生偏离时，会导致持仓盈亏与平仓盈亏不一致





未实现盈亏默认基于合理价格计算，已实现盈亏基于实际成交市场价。在市场价格波动较大时，市场价格和合理价格会有所偏差，故而导致仓位未实现盈亏与已实现盈亏不一致的情况。





原因 2：手续费与资金费用的扣除：





平仓计算会包含手续费扣除，扣除手续费后实际盈亏金额与浮动盈亏可能不一致。如持仓时间覆盖资金费率的收取时间，可能会产生资金费用。





注：如果资金费率为正，多仓将支付资金费用给空仓。反之，如果资金费率为负，空仓将支付资金费用给多仓。





原因 3：价格实时波动：





加密货币的价格主要取决于用户的交易行为，单个大额买入或卖出订单可能会直接推动市场价格短时大幅波动。受市场价格大幅波动影响，持仓中显示的盈亏金额与平仓后的实际盈亏金额可能不一致。





温馨提示：

合理价格机制减少了市场操纵影响，但实际平仓盈亏仍需关注实际成交价。

合约交易中，未实现亏损可能导致强制平仓，需严格控制仓位风险。













在合约交易中，盈亏率是衡量交易表现的核心指标之一，计算逻辑为：

仓位盈亏率 = 仓位盈亏/仓位初始保证金 * 100%

仓位初始保证金 = 开仓均价 * 张数 * 面值/杠杆倍数

仓位收益率=未实现盈亏/初始保证金，所以收益率仅与当前杠杆倍数相关,与保证金的增减无关。





交易对 ：ETHUSDT（开多-看涨 ETH ）

杠杆倍数 ：500 倍

开仓方向 ：做多（看涨）

开仓价格 ：2697.30 USDT

实时合理价格 ：2703.67 USDT

开仓张数 ：50 张（1 张 = 0.01 ETH）

交易手续费 = 0.2697 USDT

资金费用 = 0 USDT





初始保证金 =（开仓均价 * 张数 * 面值）/ 杠杆倍数 = （2697.30 * 50 * 0.01） / 500 = 2.6973 USDT





仓位盈亏 = 仓位未实现盈亏 - 交易手续费 - 资金费用 = 3.185 - 0.2697 - 0 = 2.9153 USDT





仓位盈亏率 =（仓位盈亏/仓位初始保证金）*100% = （2.9153/2.6973） * 100% = 108%





