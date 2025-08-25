你热爱区块链、Web3 与加密资产？ 你擅长信息整合、逻辑表达与内容创作？ 现在，加入 MEXC Learn UGC 创作者计划，用文字链接全球 Web 3 爱好者，共同打造最具影响力的加密货币知识交流平台！ 在这里，你不仅能以文字洞察行业趋势、参与叙事构建，还能通过稿酬激励与品牌曝光，实现认知成长与收入回报双丰收！ 1.我们是谁？ MEXC Learn 是 MEXC 全球站官方内容品牌，致力于用你热爱区块链、Web3 与加密资产？ 你擅长信息整合、逻辑表达与内容创作？ 现在，加入 MEXC Learn UGC 创作者计划，用文字链接全球 Web 3 爱好者，共同打造最具影响力的加密货币知识交流平台！ 在这里，你不仅能以文字洞察行业趋势、参与叙事构建，还能通过稿酬激励与品牌曝光，实现认知成长与收入回报双丰收！ 1.我们是谁？ MEXC Learn 是 MEXC 全球站官方内容品牌，致力于用
新手学院/市场洞察/活动专区/MEXC Learn...变 Web3 世界

MEXC Learn UGC 创作者招募中｜和 MEXC 一起，用实力改变 Web3 世界

2025年8月25日MEXC
0m
Brainedge
LEARN$0.01347+3.69%
DeFi
DEFI$0.00087+10.40%
Sleepless AI
AI$0.06405+2.21%
比特币
BTC$106,253.14+3.77%
以太坊
ETH$3,605.56+4.32%

你热爱区块链、Web3 与加密资产？


你擅长信息整合、逻辑表达与内容创作？


现在，加入 MEXC Learn UGC 创作者计划，用文字链接全球 Web 3 爱好者，共同打造最具影响力的加密货币知识交流平台！

在这里，你不仅能以文字洞察行业趋势、参与叙事构建，还能通过稿酬激励与品牌曝光，实现认知成长与收入回报双丰收！

1.我们是谁？


MEXC Learn 是 MEXC 全球站官方内容品牌，致力于用专业、清晰、有深度的内容为全球用户提供：

  • 加密资产科普与投资指南
  • 区块链技术趋势解读
  • Web3 创新项目研究
  • 宏观市场分析与监管追踪
  • 热点话题快评与项目深度拆解

MEXC Learn 致力于打造全球领先的加密知识平台，内容聚焦市场趋势、项目解读与链上研究，覆盖中文、英文、越南语等 17 个语种用户，深受全球用户关注。

2.我们在找谁？


我们希望你是：

  • 熟悉加密市场动态，能独立完成基础研究与逻辑判断
  • 具备良好的写作能力，语言逻辑清晰、表达专业流畅
  • 了解热点叙事、项目结构、Tokenomics 及链上生态基础
  • 有 Crypto 内容写作经验、媒体或机构研究背景者优先

3.合作形式与激励机制


  • 稿件类型不限

加密项目研究（L1/L2、DeFi、AI、GameFi 等）
市场趋势分析（BTC/ETH、稳定币、Meme、监管政策等）
教育科普（交易知识、链上数据、钱包使用、安全指南）
其他有价值的 Web3 原创内容

  • 合作形式多样

按稿件结算，内容经审核后正式发布
高质量作者可签约为长期合作写手

所有投稿均支持作者署名、可附个人推特或 100 个字符以内的身份介绍

  • 创作激励

根据 MEXC Learn 评审小组对稿件的评级，提供丰厚的合约体验金奖励
优质内容有机会推荐至 MEXC 官网首页与全球用户推送

4.MEXC Learn 的对稿件的评级标准及要求


为鼓励高质量原创内容，我们将根据内容评分（满分 10 分）与稿件上线后 7 天内的流量表现（曝光+点击），对稿件进行评级并发放奖励，奖励金额根据稿件评分最高可得 100 USDT。另外根据稿件发布后 7 日内的流量（以 GSC的数据为准）表现给予最高100 USDT 合约体验金的额外奖励，两项奖励可以叠加。

4.1 内容评分标准（满分 10 分）


我们将从以下 5 个维度对稿件进行评分（每项 2 分）：

维度
满分
评估要点
与 MEXC 的关联性
2 分
是否与 MEXC 或相关业务/趋势相关，且呈现正面专业立场
是否围绕指定主题词
2 分
是否围绕给定主题词展开，且聚焦于单一主题进行深入剖析
文章逻辑是否清晰
2 分
内容结构合理，语序通顺，语言规范简洁
传播性与教育性
2 分
内容通俗易懂，具备科普与传播价值
创意表达与独特性
2 分
是否具备独特角度，如使用案例、图表或对比法增强说服力

注：为确保入选文章与平台内容定位高度契合，我们将对所有创作者提交的作品从内容质量、原创性及用户价值等多个维度进行综合评估，并在符合基础条件的申请人中择优录取。本次活动不以先到先得为原则，亦不保证所有达标稿件均可入选，感谢您的理解与支持。


4.2 稿件奖励机制


🥇 A 类稿件（评分 8–10 分）


基本要求

  • 原创首发，字数不少于 3000 词（以英文版为准）
  • 内容结构完整、逻辑严密，具备深度分析或独到观点

等级
评分
奖励金额
A+

10
100 USDT

A

9
80 USDT

A−
8
60 USDT

🥈 B 类稿件（评分 67 分）


基本要求

  • 原创内容，字数在 1000–2000 词（以英文版为准）
  • 内容正确完整，有一定分析或科普价值

等级
评分
奖励金额 （USDT）
B+
7
50 USDT
B
6
30 USDT

🏅流量奖励标准

分档
标准
奖励金额 （合约体验金）
第一档
曝光 ≥ 30,000 且点击 ≥ 400 次
100 USDT
第二档
曝光 ≥ 20,000 且点击 ≥ 200 次
80 USDT
第三档
曝光 ≥ 10,000 且点击 ≥ 150 次
60 USDT
第四档
曝光 ≥ 5,000 且点击 ≥ 80 次
50 USDT
第五档
曝光 ≥ 3,000 且点击 ≥ 40 次
30 USDT

4.3 补充说明


  • 所有稿件必须保证原创率不低于 80%，严禁抄袭、洗稿或纯 AI 生成内容；
  • 稿件一经评审通过将上线 MEXC Learn 官方平台，并支持作者署名；
  • A 类稿件可在 MEXC Learn 首发 24 小时后同步至作者自有平台；
  • 合约体验金为 MEXC 提供的合约交易专用福利，有效期为 15 天，可抵扣 USDT 本位合约交易手续费、亏损和资金费用，盈利部分可转出。

5.如何加入？


请将以下内容发送至我们的招募邮箱：

  • 简要自我介绍（包括加密行业经验）
  • 过往写作样稿（或链接），语言不限，建议优先使用英文
  • 每月预计可投稿频率
  • 擅长的内容类型（研究/快评/教学/趋势等）

投稿邮箱：submission@mexc.com


6.一起把 Web3 写给世界


在这个日新月异的行业，文字可以成为价值传播的桥梁。
欢迎你加入 MEXC Learn UGC 作者团队，与全球优秀写手一起记录趋势、拆解叙事、传播知识。

让内容更有力量，让知识跨越边界。

热门文章

什么是 MEXC 市场异动数据

什么是 MEXC 市场异动数据

1. 什么是市场异动数据MEXC 市场异动数据实时监测并展示特定时间段内价格大幅波动的交易对信息。通过追踪各币种的价格变动状态和关键指标，帮助交易者快速发现潜在交易机会，提升交易决策效率。不同的市场事件将会触发不同的交易对状态。下表汇总了您在市场异动榜上可能看到的状态及其对应的触发条件。状态将按照由近及远的时间顺序排列。状态类型过程市场行情新高今日新高24 小时内过去 1 分钟的最高价格 &#61

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

热门加密动态

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

核心要点DOGE（狗狗币）是2013年诞生的工作量证明加密货币，最初作为玩笑币创立历史价格波动：从2015年的$0.0001到2021年$0.73的历史最高点专家预测2030年价格区间为$0.20至$3.03，远低于$50目标由于市值限制，2030年达到$50的可能性极低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手续费和100%储备金保障 加密货币市场见证了无数令人惊叹的变革，而狗狗币（DOGE）无

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

核心要点（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增长最快的加密货币答题游戏，每天一题，答对获奖通过连击奖励机制，保持答题连胜可获得更高积分和空投资格游戏结合了区块链教育与"点击赚取"模式，预计在2025年11月推出代币掌握答题策略和参与社区，可大幅提升获得DROPEE代币空投的机会与MEXC交易所合作，为用户提供安全可靠的加密货币交易环境 什么是Dropee？揭秘Teleg

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

核心要点Solana (SOL) 于2020年3月推出时价格约为0.22美元，并在2025年1月达到294.33美元的历史最高点2030年价格预测范围从保守估计的436美元到看涨预测超过1,200美元区块链技术创新如历史证明机制使SOL每秒可处理65,000+笔交易DeFi采用、机构投资和网络升级等多重因素将影响长期加密货币价格走势MEXC为SOL提供最全面的交易体验，零手续费交易和强大的流动性引

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

相关文章

什么是 MEXC 市场异动数据

什么是 MEXC 市场异动数据

1. 什么是市场异动数据MEXC 市场异动数据实时监测并展示特定时间段内价格大幅波动的交易对信息。通过追踪各币种的价格变动状态和关键指标，帮助交易者快速发现潜在交易机会，提升交易决策效率。不同的市场事件将会触发不同的交易对状态。下表汇总了您在市场异动榜上可能看到的状态及其对应的触发条件。状态将按照由近及远的时间顺序排列。状态类型过程市场行情新高今日新高24 小时内过去 1 分钟的最高价格 &#61

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金