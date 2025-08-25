MEXC Learn UGC 创作者招募中｜和 MEXC 一起，用实力改变 Web3 世界

你热爱区块链、Web3 与加密资产？





你擅长信息整合、逻辑表达与内容创作？





现在，加入 MEXC Learn UGC 创作者计划，用文字链接全球 Web 3 爱好者，共同打造最具影响力的加密货币知识交流平台！





在这里，你不仅能以文字洞察行业趋势、参与叙事构建，还能通过稿酬激励与品牌曝光，实现认知成长与收入回报双丰收！









MEXC Learn 是 MEXC 全球站官方内容品牌，致力于用专业、清晰、有深度的内容为全球用户提供：





加密资产科普与投资指南

区块链技术趋势解读

Web3 创新项目研究

宏观市场分析与监管追踪

热点话题快评与项目深度拆解





MEXC Learn 致力于打造全球领先的加密知识平台，内容聚焦市场趋势、项目解读与链上研究，覆盖中文、英文、越南语等 17 个语种用户，深受全球用户关注。









我们希望你是：





熟悉加密市场动态，能独立完成基础研究与逻辑判断

具备良好的写作能力，语言逻辑清晰、表达专业流畅

了解热点叙事、项目结构、Tokenomics 及链上生态基础

有 Crypto 内容写作经验、媒体或机构研究背景者优先









稿件类型不限：





加密项目研究（L1/L2、DeFi、AI、GameFi 等）

市场趋势分析（BTC/ETH、稳定币、Meme、监管政策等）

教育科普（交易知识、链上数据、钱包使用、安全指南）

其他有价值的 Web3 原创内容





合作形式多样：





按稿件结算，内容经审核后正式发布

高质量作者可签约为长期合作写手





所有投稿均支持作者署名、可附个人推特或 100 个字符以内的身份介绍





创作激励：





根据 MEXC Learn 评审小组对稿件的评级，提供丰厚的合约体验金奖励

优质内容有机会推荐至 MEXC 官网首页与全球用户推送









为鼓励高质量原创内容，我们将根据内容评分（满分 10 分）与稿件上线后 7 天内的流量表现（曝光+点击），对稿件进行评级并发放奖励，奖励金额根据稿件评分最高可得 100 USDT。另外根据稿件发布后 7 日内的流量（以 GSC的数据为准）表现给予最高100 USDT 合约体验金的额外奖励，两项奖励可以叠加。









我们将从以下 5 个维度对稿件进行评分（每项 2 分）：





维度 满分 评估要点 与 MEXC 的关联性 2 分 是否与 MEXC 或相关业务/趋势相关，且呈现正面专业立场 是否围绕指定主题词 2 分 是否围绕给定主题词展开，且聚焦于单一主题进行深入剖析 文章逻辑是否清晰 2 分 内容结构合理，语序通顺，语言规范简洁 传播性与教育性 2 分 内容通俗易懂，具备科普与传播价值 创意表达与独特性 2 分 是否具备独特角度，如使用案例、图表或对比法增强说服力





注：为确保入选文章与平台内容定位高度契合，我们将对所有创作者提交的作品从内容质量、原创性及用户价值等多个维度进行综合评估，并在符合基础条件的申请人中择优录取。本次活动不以先到先得为原则，亦不保证所有达标稿件均可入选，感谢您的理解与支持。











基本要求：





原创首发，字数不少于 3000 词（以英文版为准）

内容结构完整、逻辑严密，具备深度分析或独到观点





等级 评分 奖励金额 A+

10 100 USDT

A

9 80 USDT

A− 8 60 USDT









基本要求：





原创内容，字数在 1000–2000 词（以英文版为准）

内容正确完整，有一定分析或科普价值





等级 评分 奖励金额 （USDT） B+ 7 50 USDT B 6 30 USDT





🏅流量奖励标准





分档 标准 奖励金额 （合约体验金） 第一档 曝光 ≥ 30,000 且点击 ≥ 400 次 100 USDT 第二档 曝光 ≥ 20,000 且点击 ≥ 200 次 80 USDT 第三档 曝光 ≥ 10,000 且点击 ≥ 150 次 60 USDT 第四档 曝光 ≥ 5,000 且点击 ≥ 80 次 50 USDT 第五档 曝光 ≥ 3,000 且点击 ≥ 40 次 30 USDT









所有稿件必须保证原创率不低于 80%，严禁抄袭、洗稿或纯 AI 生成内容；

稿件一经评审通过将上线 MEXC Learn 官方平台，并支持作者署名；

A 类稿件可在 MEXC Learn 首发 24 小时后同步至作者自有平台；

合约体验金 为 MEXC 提供的合约交易专用福利，有效期为 15 天，可抵扣 USDT 本位合约交易手续费、亏损和资金费用，盈利部分可转出。









请将以下内容发送至我们的招募邮箱：





简要自我介绍（包括加密行业经验）

过往写作样稿（或链接），语言不限，建议优先使用英文

每月预计可投稿频率

擅长的内容类型（研究/快评/教学/趋势等）













在这个日新月异的行业，文字可以成为价值传播的桥梁。

欢迎你加入 MEXC Learn UGC 创作者团队，与全球优秀写手一起记录趋势、拆解叙事、传播知识。





让内容更有力量，让知识跨越边界。



