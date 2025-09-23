MEXC 合约闪电交易使用指南，极速交易不错过任何交易机会

















闪电交易是 MEXC 平台提供的一种在合约 K 线图上以市价进行快速建仓的功能。它简化了传统下单流程：





快速执行 ：无需再来回切换下单区，直接在K线图输入数量并下单。

市价即时成交 ：避免因行情快速波动而错过价格。

高效简洁：适合短线、波段和高频交易者。





注意：闪电交易仅支持以市价进行开仓操作。如果您需要调整杠杆、切换保证金模式或设置复杂订单（如限价单/止盈止损），需要在页面右侧的完整下单区提前配置好。









效率极致 ：从判断到下单只需 1 秒，直接在K线界面完成操作。

适合高频/短线交易者 ：专为捕捉市场瞬间机会而生。

低成本优势：MEXC 近期推出 ：MEXC 近期推出 0 费率活动 ，有效降低交易成本，让闪电交易更具竞争力。









闪电交易的核心优势是“快”，因此特别适合以下场景：





突破行情 ：当价格突破关键支撑/阻力位时，能第一时间进场，避免错失良机。

短线波段与高频交易 ：小周期交易对执行速度要求极高，闪电交易能大幅减少下单延迟。

行情剧烈波动时 ：受消息面驱动时，价格可能数秒内大幅波动，闪电交易能帮助抢占市场先机。

快速对冲或加仓：在需要临时止盈、止损或开反向单对冲时，闪电交易能实现秒级响应。





闪电交易并非适合所有人，它是专为 短线、突破、消息驱动和高频操作的交易者打造的工具。









目前闪电交易仅支持 Web 端，我们以 USDT 本位合约为例进行演示。









打开 MEXC 官网并登录账号，点击【 合约交易 】下的【USDT 本位永续合约】，在合约交易页面，点击右上角设置按钮。









在偏好设置页面中，打开【闪电交易】右侧的开关按钮，即可开启闪电交易。













闪电交易提供了 4 种不同的合约单位，点击【请输入数量】上方的【▼】即可打开合约单位设置页面，选择您要使用的合约单位，点击【确定】完成切换。









当您选择 BTC 为合约单位时，您输入的数量将以 BTC 为单位进行显示，同时有对应的 USDT 数量提醒。如下图所示，我们输入了 0.1 BTC 时，会有相应的弹窗提醒您对应的 USDT 数量。









当您选择合约单位为张时，您输入的数量将以张为单位进行显示，同时有对应的 BTC 数量提醒。如下图所示，我们输入了 10 张时，会有相应的弹窗提醒您对应的 BTC 数量。





注意，单位张和单位 BTC 之间的换算为 1 张 = 0.0001 BTC。









当您选择 USDT（订单价值）为合约单位时，您输入的数量将以 USDT 为单位进行显示，同时有对应的 BTC 数量提醒。如下图所示，我们输入了 100 USDT 时，会有相应的弹窗提醒您对应的 BTC 数量。





注意：选择 USDT（订单价值）为合约单位时，您可以通过调整杠杆来修改订单仓位所需要的保证金。









当您选择 USDT（订单成本）为合约单位时，您输入的数量将以 USDT 为单位进行显示。如下图所示中，我们输入了 100 USDT 的数量。





注意：和 USDT（订单价值）不同的是，选择 USDT（订单成本）为合约单位，该成本不受杠杆影响。

















在合约交易页面，当您打开闪电交易功能后，在 K 线图上您可以看到闪电交易的下单区域。在【请输入数量】的框中输入数量后点击【市价买入】或【市价卖出】，即可以当前市价完成合约开仓。













在行情剧烈波动时， 市价单可能存在 滑点 风险 ；

建议提前设置好 杠杆 倍数 与 仓位模式 ，避免临时调整导致失误；

闪电交易更适合高频和短线操作，长期仓位可用传统下单方式更稳健。









MEXC 的合约闪电交易功能，是为专业交易者与高频玩家量身定制的高效工具。通过将下单入口嵌入 K 线图，它大幅缩短了决策与执行的时间差，让您能在竞争激烈的市场中领先一步。熟练掌握后，闪电交易将成为您在合约战场上的强力武器。

















免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。



